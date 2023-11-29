5 трогательных фактов о знаменитом фильме «Список Шиндлера»,после которых захочется его пересмотреть

В свое время «Список Шиндлера» снял Стивен Спилберг по книге Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», основываясь на реальных событиях — немецкий промышленник Оскар Шиндлер выкупал пленных для своей фабрики, таким образом сохранив жизнь почти 1200 евреям.
Впервые фильм пытались снять в 1960-е
Стивен Спилберг.
Задолго до того, как Спилберг снял свой фильм и Кенилли написал свою книгу, о вкладе Оскара Шиндлера уже знали в Голливуде. Инициатором всех этих событий на самом деле является Леопольд Пейдж (настоящее имя — Полдек Пфефферберг), владелец магазина, торгующего кожаными изделиями. Узнав, что один из его клиентов — Кенилли — писатель, Леопольд рассказал ему историю о Шиндлере, так как знал эту историю из первых рук — Леопольд сам являлся одним из «списка Шиндлера». Леопольд считал задачей всей своей жизни рассказать людям о своем спасителе.
Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера.
В начале 1960-х к нему в магазин заходила жена кинопродюсера Марвина Гоша, и Леопольд попросил ее устроить с ним встречу. Так владелец магазина попал на киностудию MGM Studios и поведал продюссеру свою историю. Марвин Гош проникся этим рассказом и решил попробовать снять фильм, для чего даже нашел сценариста — Ховарда Коха, одного из авторов сценария «Касабланки». Но по каким-то причинам проект застопорился и не пошел дальше. Через два года после этого Леопольд встретил писателя Кенилли. Писателю потребовалось почти 15 лет, чтобы собрать материал для своей книги и собственно написать ее.
Стивен Спилберг не мог 10 лет решиться снять этот фильм
Оскар Шиндлер / Oskar Schindler.
Рецензия на книгу Кенилли попала к Спилберу на стол в 1982 году. Он тут же выкупил права на экранизацию, но снять фильм сам не решался — это была очень серьезная тема, и на тот момент режиссер не чувствовал себя готовым к таким съемкам. Целых десять лет он пытался уговорить своих коллег взяться за эту работу. Сначала он предложил его Сидни Поллаку — тот отказался. Предложил Роману Полански — тот также отказался. Полански на себе испытал, что такое нацистский режим, попав в 8 лет в краковское гетто для евреев. Ему удалось сбежать из него в день ликвидации, после чего его укрывала польская семья. Родителям Полански повезло меньше — они оба попали в концлагеря, и мать Романа уже не вышла оттуда живой.
Оскар Шиндлер и Лиам Нисон.
Спилберг также предлагал снять фильм Мартину Скорсезе — и тот, несмотря на то, что был уверен, что такой фильм должен снимать только режиссер-еврей, очень заинтересовался проектом. К тому моменту Стивен Спилберг уже сам созрел для съемок «Списка Шиндлера», поэтому, чтобы забрать обратно свое предложение, он обменялся со Скорсезе проектами — забрал себе фильм о войне, отдав взамен «Мыс страха».
Работа над «Списком Шиндлера» шла одновременно с работой над «Парком Юрского периода»
Стивен Спилберг с актерами фильма «Список Шиндлера».
Взяться сразу же за фильм у Спилберга всё равно не получилось. Вместе с кинокомпанией они решили сначала снять «Парк Юрского Периода», и только после этого взяться за «Список Шиндлера». Снимать фильмы в обратном порядке, как признался Спилберг, он бы просто не смог.
Однако это означало также, что когда съемки «Списка Шиндлера» уже начались, фильм про динозавров был в процессе пост-продакшена. Находясь на съемках фильма в Европе, Спилберг был вынужден регулярно отбрасывать всё происходящее с ним на второй план и возвращаться мыслями к развлекательному фильму. «Мне приходилось по 2-3 раза в неделю организовывать спутниковую связь с Северной Калифорнии, чтобы утвердить те или иные кадры с Ти-рексом. Во мне всё бурлило от гнева и обиды, что мне приходилось совмещать эти две работы. Я был тогда невероятно зол из-за всего этого».
Девочка в красном пальто действительно существовала
Девочка в красном пальто.
В полностью черно-белом фильме есть только один эпизод, в котором присутствует цвет: Шиндлер наблюдает с холма хаос, происходящий в городе, и видит маленькую девочку в красном пальто, которая проходит сквозь всё происходящее, как будто ничего не замечая.
Рома Лигоцка (Roma Ligocka).
Рома Лигоцка (Roma Ligocka), родившаяся в Кракове в 1938 году и издавшая в 2002 году свой роман «Девочка в красном пальто», говорит, что эта девочка из фильма является воплощением всех детей, которые были убиты нацистами. Только в одной Польше погибло более полтора миллиона детей. «Опыт девочки в фильме и мой собственный опыт в годы войны совершенно одинаковый. Разница только одна — я выжила».
Стивен Спилберг отказался от гонорара за фильм
Со съемочной площадки фильма.
«Список Шиндлера» является самым дорогим чёрно-белым фильмом на сегодняшний день. В 1993 году его бюджет составил 25 миллионов долларов. И в то же время этот фильм стал самым коммерчески успешным среди всех чёрно-белых фильмов — мировые сборы составили 321 миллион долларов.
Стивен Спилберг во время съемок «Списка Шиндлера».
Несмотря на феноменальный успех сам Спилберг отказался от своего гонорара. По словам режиссера, он чувствовал себя не вправе становиться так или иначе богаче за счет этого фильма, иначе это были бы «кровавые деньги». Вместо этого Спилберг потратил свой гонорар на создание «Фонда Шоа», целью которого является сохранение письменных и физических свидетельств геноцида Второй мировой войны. На сегодняшний день в фонде хранится около 52 000 свидетельств, взятых у участников событий.
Кадр из финальной сцены фильма «Список Шиндлера».
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