Способ размножения лилий

Есть несколько способов размножения лилий. Большой популярностью среди садоводов пользуется способ размножения чешуйками луковиц.

Дело в том, что каждая чешуйка луковицы лилии способна образовывать у своего основания новые луковички. Главным преимуществом этого способа помимо его простоты является большой коэффициент размножения, так как на каждой чешуйке формируется от 1 до 3-4 луковичек. Это в свою очередь означает, что одна взрослая луковица может подарить жизнь 15 -150 новым растениям.







Первым шагом необходимо подготовить луковицы. Для этого обрежьте их от взрослых лилий, аккуратно удалите корни и тщательно промойте.







Разделите каждую луковицу на отдельные чешуйки.







Поместите чешуйки в горшок с рыхлой плодородной почвой.







Регулярно увлажняйте посадку, больше никакой уход за чешуйками не потребуется. Ориентировочно через три недели на чешуйках появятся молодые клубни с корнями.







Элементарный способ размножения позволит получить много посадочного материала без каких-либо хлопот.