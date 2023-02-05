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Способ размножения лилий

Есть несколько способов размножения лилий. Большой популярностью среди садоводов пользуется способ размножения чешуйками луковиц.
Дело в том, что каждая чешуйка луковицы лилии способна образовывать у своего основания новые луковички. Главным преимуществом этого способа помимо его простоты является большой коэффициент размножения, так как на каждой чешуйке формируется от 1 до 3-4 луковичек. Это в свою очередь означает, что одна взрослая луковица может подарить жизнь 15 -150 новым растениям.

Способ размножения лилий

Первым шагом необходимо подготовить луковицы. Для этого обрежьте их от взрослых лилий, аккуратно удалите корни и тщательно промойте.

Способ размножения лилий

Разделите каждую луковицу на отдельные чешуйки.

Способ размножения лилий

Поместите чешуйки в горшок с рыхлой плодородной почвой.

Способ размножения лилий

Регулярно увлажняйте посадку, больше никакой уход за чешуйками не потребуется. Ориентировочно через три недели на чешуйках появятся молодые клубни с корнями.

Способ размножения лилий

Элементарный способ размножения позволит получить много посадочного материала без каких-либо хлопот.

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Лилииразмножение

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