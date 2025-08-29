12 продуктов, от которых в СССР бежали, как от огня

О дефиците в Советском Союзе знают все. Было сложно достать колбасу, сгущенку, туалетную бумагу и множество других вещей. Однако существовали и такие продукты, которые никто не жаждал покупать. Ими заставляли пустые полки в магазинах и давали в нагрузку, чтобы хоть как-то сократить их количество на складах.
1. Заказы
В наборы входили дефицитные продукты. / Фото: pikabu.ru
Во времена Советского Союза они представляли собой наборы, в состав которых входили дефицитные продукты: шоколадные конфеты, элитный алкоголь, красная икра, колбаса и пр. Обычно заказы распределяли между сотрудниками через служебные столовые и буфеты. Иногда их не хватало на всех служащих и наборы приходилось разыгрывать.
Однако в бочке меда присутствовала и ложка дегтя – нежеланные продукты. Например, шпротный паштет в СССР был персоной нон-грата, и чтобы он не пропадал, его добавляли в «элитный» продуктовый набор. Отказаться от какого-либо продукта из заказа нельзя было, а потому вместе с колбасой, о которой мечтали все члены семьи, приходилось забирать и паштет – он шел «в нагрузку».
Нужно сказать, что система «нагрузок» была развита не только в продуктовой сфере, но также в других областях. Так, например, вместе с дефицитной литературой граждане СССР получали собрание сочинений Ленина или других коммунистических мыслей. Приходилось ставить на полку с другими книгами.
2. Крабы
Сейчас на морских побережьях активно продвигают пахлаву медовую и горячую кукурузу, а раньше рекламировали крабов. Была даже специально заготовленная фраза: «Всем попробовать пора бы, как нежны и вкусны крабы». Стоит сказать, что этого добра в Советском Союзе хватало. В 50-е годы полки магазинов были заполнены недорогими банками с крабами – стоило только протянуть руку, и вот уже ты становишься счастливым обладателем морепродукта. Вот только граждане СССР не считали крабов деликатесом, более того, они даже не хотели их пробовать. Этому были логические объяснения.
Дело в том, что Советский Союз вовсю пыталась наладить экспорт крабов, но у него был достойный конкурент – Япония. И когда не получалось продать местный товар из-за ненадлежащего качество, он попадал на внутренний рынок, и активно продвигался среди жителей СССР. Если же продукция реализовывалась слишком медленно, ее давали в нагрузку.
Чуть позже, когда Япония и Советский Союз набрали обороты в крабовом промысле, отодвинув на второй план Дальний Восток, крабовое мясо действительно стало деликатесом, так как в стране его практически не оставалось – все шло на экспорт.
3. Ливерная колбаса
Ливерную колбасу не любили из-за запаха. / Фото: postila.ru
Колбаса была одним из самых дефицитных товаров. Порой люди стояли целый день у входа в мясной магазин, но когда наступала их очередь, оказывалось, что полки с копченой колбасой уже пустые и продавцы могут предложить только невостребованный товар. Например, ливерную колбасу, которую еще называли «собачьей радостью». Это был худший ночной кошмар советского человека – люди ни за какие коврижки не соглашались покупать ее, даже если цена была более чем приятная.
Такое отношение к колбасе сформировалось из-за того, что ее делали из внутренностей – отсюда и неприятный запах, который порой даже вызывал тошноту. Впрочем, сейчас ливерную колбасу, приготовленную по советскому рецепту, сочли бы качественным натуральным паштетом. Вот только пришлось бы добавить побольше ароматных специй, которые смогли бы перебить запах.
4. Серые макароны
Разнообразие советских макарон. / Фото: fb.ru
Макаронные изделия были одними из самых популярных в Советском Союзе. Их любили за неплохой вкус, простой и быстрый способ приготовления. Но макароны макаронам рознь. Если за белыми, приготовленными из муки высшего сорта, гонялись все граждане, то серые старались обходить стороной из-за не очень хорошего качества. Впрочем, нельзя сказать, что они были невкусными. Макароны делались без яиц, на неочищенной муке грубого помола, откуда и цвет. Сейчас за такие изделия была бы настоящая драка, ведь цельнозерновые макароны считаются крайне полезными и стоят гораздо дороже, чем из муки высшего сорта.
5. Перловка
Перловую кашу не умели готовить вкусно. / Фото: multipovara.ru
Больше всего в Советском Союзе любили и ценили гречку. Наверное, потому что она была в дефиците. А вот перловку обходили стороной, из-за чего властям приходилось давать ее «в нагрузку». Иногда жители СССР становились «счастливыми» обладателями крупы в сыром виде, а иногда получали банки с перловкой и тушеным мясом. В любом случае ели ее без особого удовольствия – крупа не проваривалась, получалась склизкой и выглядело откровенно противно.
А во современные повара нашли подход к перловке и научились правильно ее готовить, чтобы получался не только вкусный, но и красивый гарнир. И мы этом искренне рады, ведь крупа очень полезна для организма.
6. Килька в томате
Килька в томате шла в качестве закуски. / Фото: tvc.ru
Обычно килька в томате шла в компании копченой колбасы и шампанского. Ее покупали в качестве закуски только в том случае, если до зарплаты оставалось совсем немного денег, а к столу нужно было что-то подать. Килька была очень дешевой и считалась студенческой едой. Нельзя сказать, что спустя много лет отношение к ней изменилось и она стала деликатесом, однако иногда нет-нет, да и возникает ностальгия по былым временам, и люди отправляются в магазин за килькой в томате. Любопытно, что по отзывам, вкус консервов не изменился, а остался тем, родным, советским.
7. Минтай
Минтаем кормили домашних животных. / Фото: botanichka.ru
Раньше минтай редко подавали к столу – его считали рыбой для кошек из-за низкой цены, небольшого размера и огромного количество костей. Он появлялся только в меню малоимущих, остальным же было стыдно готовить его.
В наши дни некоторые люди все еще считают минтай едой для домашних животных, однако многие пересмотрели свои взгляды, узнав, что мелкая морская рыба – очень полезная благодаря высокому содержанию жирных кислот. К тому же, у нее более концентрированный вкус.
8. Березовый сок
Березовый сок занимал много полок в магазинах. / Фото: emblog.ru
Этот напиток, конечно, не подсовывали гражданам СССР в заказах, однако расставляли на полках магазинов в надежде, что кто-то все-таки его купит. Тогда люди даже подумать не могли, что нелюбимый ими сок через много лет станет популярным ЗОЖ-продуктом, и что его будут подавать в дорогих ресторанах. Вот какие сюрпризы иногда подкидывает судьба.
9. Морская капуста
Морская капуста продавалась
в виде консервов. / Фото: moreprodukt.info
в виде консервов. / Фото: moreprodukt.info
Еще один «житель» продуктовых наборов, который шел «в нагрузку» (обычно в компании гречки). Также банки с морской капустой всегда можно было найти в магазинах, они были в свободном доступе – нужно было лишь протянуть руку. Жаль, доступность продукта не делала его лучше – капусту многие отказывались есть из-за ее специфического вкуса. Единственная причина, по которой жители СССР соглашались употреблять капусту – высокое содержание йода.
Прошло время, но ничего особо не изменилось – мы также не жалуем этот продукт, но если врачи говорят о дефиците йода в нашем организме, приходится либо пить таблетки, либо есть морскую капусту.
10. Селедочное масло
Селедочное масло намазывали на хлеб. / Фото: privately.ru
Если сейчас зайти в хороший ресторан, в меню которого есть хлебная корзина, появится возможность отведать невероятно вкусный свежий и хрустящий батон из собственной пекарни, дополненный селедочным маслом. Пальчики оближешь, особенно если в масле присутствуют разнообразные добавки, например, рыбная икра. Продукт прекрасно сочетается с еще горячим хлебом, и оторваться от такой закуски невозможно.
А вот в СССР отношение к селедочному маслу было отрицательное. Его не хотели покупать, а если продукт доставался «в нагрузку», то впоследствии оказывался в мусорном ведре.
11. Пряности
В СССР пользовались только определенными специями. / Фото: southklad.ru
Самыми популярными специями в Советском Союзе были соль и перец. Максимум, что могли сделать хозяйки – сбрызнуть салат небольшим количеством уксуса. Что касается остальных пряностей, то к ним относились настороженно. Приходилось давать специи «в нагрузку». Вместе с черным перцем шел красный, а в компании «чая со слоном» – большая упаковка хмели-сунели. Современные хозяйки были бы только рады такому повороту событий, ведь при правильном использовании специи могут сделать изысканным даже самое простое блюдо. А вот в СССР придерживались кардинально противоположного мнения, используя лишь хорошо знакомые пряности.
12. Черная икра
Черную икру заставляли покупать вместе с нужными продуктами. / Фото: osssr.ru
Да-да, невероятно дорогой продукт иногда шел «в нагрузку». Его заставляли покупать вместе с зеленым горошком, майонезом и шпротами. И дело было не в щедрости властей и не в желании заняться благотворительностью. Из-за того, что черная икра стоила баснословных денег, советские граждане предпочитали подавать на стол красную – она была более доступной. Но ведь план по продажам никто не отменял, поэтому на некоторых предприятиях актуальные продукты продавали исключительно в паре с дорогими. Любишь горошек – люби и черную икру.
