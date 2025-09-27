Нехитрый способ, как приготовить сыр «Фета», вдвое доступнее и вкуснее магазинного

Домашняя натуральная «Фета» подходит и для того, чтобы ее намазать на булку, и для выпечки того же греческого пирога, и для салатов, особенно осенних / Фото: eda.yandex.kz

1. Ингредиенты

Прежде чем приступать к приготовлению, важно учесть, что молоко необходимо брать натуральное, высококачественное / Фото: en.agroday.com.ua







молоко – один литр;











соль – около ½ чайной ложки, но можно брать и меньше, по желанию.



2. Способ приготовления

В предназначенную для использования в духовке форму выливается молоко и оставляется на 10-12 часов при комнатной температуре / Фото: gotovimop.com

Берем дуршлаг и кладем на него марлю, предварительно свернув ее так, чтобы она получилась трехслойной, затем аккуратно из формы переливаем все содержимое и оставляем / Фото: sovkusom.ru

Чтобы «Фету» было легко достать из формочки, ее предварительно выстилают пищевой пленкой / Фото: lovecook.me