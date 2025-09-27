Нехитрый способ, как приготовить сыр «Фета», вдвое доступнее и вкуснее магазинного

Как показывает практика, дома самостоятельно можно приготовить практически любой сыр, и «Фета» не исключение. Для приготовления потребуется взять только литр молока и соль. На выходе у вас будет 250-270г вкусного и полезного сыра, который сложно отличить от покупного, если только вы не являетесь великим знатоком в этом вопросе.
Домашняя натуральная «Фета» подходит и для того, чтобы ее намазать на булку, и для выпечки того же греческого пирога, и для салатов, особенно осенних / Фото: eda.yandex.kz
Кстати, домашняя натуральная «Фета» подходит и для того, чтобы ее намазать на булку, и для выпечки того же греческого пирога, и для салатов, особенно осенних. Кроме отличного вкуса и натуральности, этот сыр еще и достаточно экономичный, так как из затрат всего лишь стоимость литра молока.
1. Ингредиенты
Прежде чем приступать к приготовлению, важно учесть, что молоко необходимо брать натуральное, высококачественное / Фото: en.agroday.com.ua
Прежде чем приступать к приготовлению, важно учесть, что молоко необходимо брать натуральное, высококачественное. Обычно оно находится не в холодильнике, а просто на холодных витринах. Срок его годности не превышает пять суток. При этом жирность продукта обязана быть как минимум 3,2 процента – чем выше, тем лучше. Чем выше процент жирности, тем больше выход готового продукта.
Итак, нужно взять:
- молоко – один литр;
- соль – около ½ чайной ложки, но можно брать и меньше, по желанию.
2. Способ приготовления
В предназначенную для использования в духовке форму выливается молоко и оставляется на 10-12 часов при комнатной температуре / Фото: gotovimop.
В предназначенную для использования в духовке форму выливается молоко и оставляется на десять-двенадцать часов при комнатной температуре. В некоторых случаях необходимо, чтобы оно постояло сутки. Времени нужно столько, чтобы молоко прокисло, но не стало кефиром. Если у молока появился кислый запах и привкус и оно слегка загустело, что обычно сразу же видно на стенках формы, значит пора приступать к дальнейшим действиям. Но даже если молоко дольше подержать в тепле, и оно слегка свернется, страшного ничего не будет. Просто сыр получится не такой однородной консистенции и немного плотнее, чем необходимо. Конечно, в идеале передержки не допускать.
Как только молоко подкиснет, его следует поставить в духовку, выставить температурный режим 170-180 градусов и включить. Молоко и духовка будут нагреваться одновременно. Закипеть молоко не должно, поэтому необходимо периодически поглядывать на его состояние. Как только оно будет закипать, огонь следует уменьшить. На все уйдет около часа времени.
Берем дуршлаг и кладем на него марлю, предварительно свернув ее так, чтобы она получилась трехслойной, затем аккуратно из формы переливаем все содержимое и оставляем / Фото: sovkusom.ru
Духовку нужно выключить, когда появится сыворотка, а масса, образовавшаяся сверху, станет «трескаться». Что касается массы, то она имеет нежную структуру, похожа не на творог, а на пасту. Теперь берем дуршлаг и кладем на него марлю, предварительно свернув ее так, чтобы она получилась трехслойной. Аккуратно из формы в дуршлаг переливаем все содержимое и оставляем, чтобы сыворотка полностью стекла. Только отжимать нельзя. Все должно происходить естественным путем.
Чтобы «Фету» было легко достать из формочки, ее предварительно выстилают пищевой пленкой / Фото: lovecook.me
После того, как вытечет вся сыворотка, оставшуюся массу следует хорошо посолить сверху. После этого берем форму и переворачиваем туда массу таким образом, чтобы соленая сторона оказалась внизу. Дальше масса в формочке утрамбовывается. Важно, чтобы не образовались в ней пустоты. Чтобы «Фету» было легко достать из формочки, ее предварительно выстилают пищевой пленкой. В итоге сыр без проблем извлекается за края этой пленки. Форма накрывается крышкой, хотя можно и пленкой, и ставится в холодильник где-то на 24 часа. По истечении этого времени сыр готов. Можно спокойно брать и есть.
