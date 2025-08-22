Мечтаете поехать на сафари но оно не по карману? Вы не одиноки. Такие же желания и проблемы были у фотографа Julia Wimmerlin, но она нашла для себя выход из ситуации. Игрушечные животные, овощи для создания пейзажей – далеко не каждый сходу определит, что эти снимки сделаны дома, не на Африканском континенте.

Игрушечный слон, части кокосового ореха и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin): Крокодил поймал кого-то. В качестве пейзажа тут использовались капуста, зеленый лук , физалис, розмарин. (Фото Julia Wimmerlin): Стадо игрушечных слонов и песочек . (Фото Julia Wimmerlin):Стадо слонов и деревья из имбиря. (Фото Julia Wimmerlin): Фламинго на фоне кокосов, тамаринда и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin): Сурикат, змея и саванна из розмарина. (Фото Julia Wimmerlin): Слон на фоне пейзажа из петрушки, розмарина, тамаринда и кокосов. (Фото Julia Wimmerlin): Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты. (Фото Julia Wimmerlin):Леопард и сельдерей. (Фото Julia Wimmerlin): Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты. (Фото Julia Wimmerlin):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: