Эти снимки сделаны дома

Мечтаете поехать на сафари но оно не по карману? Вы не одиноки. Такие же желания и проблемы были у фотографа Julia Wimmerlin, но она нашла для себя выход из ситуации. Игрушечные животные, овощи для создания пейзажей – далеко не каждый сходу определит, что эти снимки сделаны дома, не на Африканском континенте.

Эти снимки сделаны дома

Игрушечный слон, части кокосового ореха и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Крокодил поймал кого-то. В качестве пейзажа тут использовались капуста, зеленый лук, физалис, розмарин. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Стадо игрушечных слонов и песочек. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Стадо слонов и деревья из имбиря. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Фламинго на фоне кокосов, тамаринда и имбиря. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Сурикат, змея и саванна из розмарина. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Слон на фоне пейзажа из петрушки, розмарина, тамаринда и кокосов. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Леопард и сельдерей. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома Жирафы и зебра в окружении брокколи и цветной капусты. (Фото Julia Wimmerlin): Эти снимки сделаны дома

источник



Ссылка на первоисточник
julia wimmerlin
