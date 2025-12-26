С нами не соску...
Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Новый год уже не за горами, и у многих из нас дома превращаются в место встреч с близкими, уютных вечеров с горячим шоколадом и теплых бесед. Чтобы ваш дом стал настоящей сказкой, дизайнер Игорь Краснов поделился с читателями простыми, но эффектными идеями, которые легко реализовать в гостиной.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

1. Гирлянды и свечи – быстрый способ создать уют

Праздничное освещение – это первое, что задает настроение.
Добавьте гирлянды с мягким теплым светом – они мгновенно создают атмосферу уюта. Разместите их вдоль полок, окон или на стенах. А для романтического освещения используйте свечи. Отлично подойдут декоративные подсвечники из латуни, украшенные еловыми ветками.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Совет: если дома нет подходящих подсвечников, их можно сделать самостоятельно. Используйте обычные стаканы или стеклянные баночки, добавив внутрь мелкие украшения, такие как бусины, орехи или засушенные апельсиновые корки.

2. Игра с цветами – монохром или дуэт

Для стильного оформления выберите однотонный декор или сочетание двух цветов. Например, белый с золотым или белый с серебряным – классика, которая всегда выглядит свежо и торжественно. А чтобы добавить акценты, используйте яркие новогодние игрушки или ленты.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Совет: старайтесь придерживаться выбранной цветовой палитры, чтобы интерьер выглядел гармонично.

3. Природные материалы – уют в деталях

Хотите привнести немного тепла? Украсьте гостиную природными элементами. Сушеные апельсиновые корки, орехи, ветки ели или хлопок прекрасно впишутся в новогодний декор.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Создайте композиции в плетеных корзинах или вазах, добавив игрушки и ленты для завершенного образа.

4. Фактуры – главный секрет уюта

Текстиль играет ключевую роль в создании уюта.
Разложите на диване вязаные пледы, меховые подушки или пушистые ковры. Они добавят комнате тепла и ощущения защищенности.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Совет: попробуйте сочетать разные фактуры, чтобы интерьер выглядел богаче. Например, пушистый плед и меховые подушки – идеальный тандем.

5. Новогодние композиции – натурально и стильно

Добавьте в гостиную свежие растения, чтобы наполнить пространство ароматом леса. Туя, эвкалипт, олива, можжевельник, розмарин или даже хлопок – выбор огромный. Эти растения можно комбинировать в композициях, украшая их новогодними игрушками и гирляндами.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Совет: разместите такие композиции на журнальном столике или камине – они сразу привлекут внимание.

6. Ароматы – создайте волшебство через запах

Запахи ассоциируются с праздником не меньше, чем декор. Поставьте ароматические свечи или используйте эфирные масла – мандарин, корица или хвоя идеально подойдут для зимней атмосферы.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Совет: смешайте несколько ароматов для более насыщенного эффекта, например, корицу с мандарином.

7. Уютная фотозона

Не забудьте о месте, где можно сделать красивые фотографии. Украсьте уголок гостиной искусственной елкой, подушками с новогодними принтами и гирляндами. Дополните его тканевым фоном – это станет изюминкой ваших праздничных встреч.

Как сделать гостиную уютной для предновогодних вечеров

Совет: большая елочная игрушка или тематический аксессуар помогут сделать фотозону еще эффектнее.

Предновогодняя подготовка – это не только возможность украсить дом, но и зарядиться праздничным настроением. Важно, чтобы каждая деталь в вашем интерьере радовала вас и создавала ощущение тепла и уюта. Вдохновляйтесь, пробуйте новое, и пусть ваш дом станет местом, где хочется мечтать и встречать волшебный Новый год!
Ссылка на первоисточник
