Кухонные лайфхаки, за которые Нобелевскую премию выписать мало

Как у профессиональных поваров, так и у людей, увлеченных готовкой, есть в копилке множество хитростей, которые делают их работу проще. И люди постоянно придумывают что-нибудь новенькое или же заново открывают для себя старые трюки.

Мы почти ежедневно просматриваем социальные сети в поисках чего-нибудь особенного. Все кулинарные лайфхаки обязательно проверяем на практике. А в конце статьи мы разместили бонус для тех, кто устал мыть свою кружку после невоспитанных коллег.



Закреплять крышку можно на самой кастрюле

Нож для яблок подходит для резки грибов

Нарезать грибы можно и на палочке

Пакеты и бутылки пригодятся для хранения сыпучих продуктов

Колечко с бутылки растительного масла выбрасывать не надо

Освежить салат, огурцы и лимон можно простой водой

Идеально круглые сырники получаются при помощи стакана

Нарезать киви можно венчиком для миксера

Идеальная яичница получится, если разделить белок и желток

Молодую морковку можно очистить фольгой

Доставать муку из пакета удобно венчиком

Закрепить термометр на кастрюле можно зажимом

Вилка поможет слить воду из пакетика с рисом

Во время готовки нам часто приходится снимать крышку с кастрюли, и в этот момент мы задаемся вопросом, куда бы и как ее пристроить. Если положить вниз ручкой — крышка перекатывается, вверх — конденсат или жир может испачкать рабочую поверхность. Положите крышку на ручку кастрюли, зацепив ее краем за кромку. Не бойтесь, конструкция будет устойчивой, даже если посуда пустая.Ножом для яблок можно порезать не только эти фрукты, но и грибы. Достаточно разместить ножку в центральной выемке и надавить.Еще один способ быстро нарезать большое количество грибов — насадить их на шпажку и одним движением ножа, сверху вниз, начать шинковать шляпки.Приблизившись к палочке, перевернуть и продолжить с другой стороны.Если у вас закончились емкости для сыпучих продуктов или вы собираетесь в поход и не хотите брать с собой лишнюю тару, пересыпьте крупу или сахар в полиэтиленовый пакет, срежьте верхнюю часть с обыкновенной пластиковой бутылки из-под воды или другого напитка и протяните верхнюю часть пакета через горлышко. Расправьте край пакета и закрутите поверх крышку.Мы часто выбрасываем колечко, открывая бутылку с растительным маслом. А ведь оно может помочь нам экономить продукт. Достаточно протолкнуть его петелькой вниз, закрепив на зубчиках в крышке, и оставить лишь небольшую щель. Через нее масло будет литься тонкой струйкой, а не щедрым потоком.Освежить немного подвядший салат можно, если положить его в емкость с ледяной водой. Через несколько минут листья станут хрустящими и яркими. Также можно поступить с огурцами или освежить половинку лимона.Сырники можно сделать идеально ровными и круглыми, если слегка сформированную массу положить на присыпанную мукой поверхность, накрыть стаканом и сделать несколько энергичных круговых движений.Нарезать мякоть киви быстро и ровными сегментами можно при помощи обыкновенного венчика для миксера. Разрежьте фрукт пополам, надавите венчиком и проверните его в мякоти, а затем извлеките.Если вы не любите яичницу с «сопливым» желтком, не разбивайте над сковородой целое яйцо. Разделите его на белок и желток, сначала выложите первый, а затем, когда белок чуть схватится, аккуратно вылейте сверху второй.Молодую морковку легко очистить от кожицы, снимая только верхний слой, если скатать в плотный шар обыкновенную фольгу и потереть им овощ.Достать муку из пакета не просыпав у вас легко получится при помощи классического железного венчика для взбивания капельной формы. Опустите его в муку, поверните и вынимайте. Дополнительный бонус: взвесив количество извлеченного таким образом продукта один раз, вы всегда будете точно знать, сколько муки взяли.Иногда необходимо контролировать температуру жидкости при готовке, а термометр держать неудобно. Его можно закрепить на кастрюле при помощи канцелярского зажима.Отварной рис в пакетике легко избавить от лишней жидкости, если закрепить его при помощи вилки на кухонном кране. Так весь отвар стечет прямо в сток и вам не придется держать пакет.Если у вас на работе сотрудники то и дело берут без спросу вашу чашку — купите небольшой замочек. Кладем чашку на решетку сушилки ручкой между прутьев, продеваем в ручку замочек, защелкиваем и уходим, уверенные, что больше никто не покусится на вашу собственность.