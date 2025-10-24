Куда пропали пираты Сомали – самые дерзкие захватчики морских судов

О сомалийских пиратах знают практически все. Их можно спокойно назвать наиболее знаменитыми современными разбойниками, промышляющими в море. Налеты их на суда в двухтысячных годах обсуждались практически всеми мировыми средствами массовой информации. Морская торговля несла миллиардные убытки. Но в 2013 г.
1. Факты из истории
Сомали по сути своей имеет историю, свойственную многим африканским странам прошлого столетия / Фото: factmil.com
Сомали по сути своей имеет историю, свойственную многим африканским странам прошлого столетия. Когда-то англо-итальянская колония стала независимым государством в 1960 г. Спустя девять лет, в 1969 г., произошел переворот и в стране была установлена военная диктатура.
Мохаммед Сиад Барре сделал заявление, что будет строиться социализм и, соответственно, получил поддержку Советского Союза / Фото: wilsoncenter.org
М. Барре, возглавивший государство после данных событий, поступил в той ситуации верно. Он сделал заявление, что будет строиться социализм и, соответственно, получил поддержку Советского Союза, специалисты которого занялись модернизацией Сомали. В стране наладили промышленность и сельское хозяйство, построили больницы и школы, дороги. В итоге у населения нищего государства появилась надежда, что все будет хорошо.
Барре решил воевать с Эфиопией, дружественной с Советским Союзом, лишившись таким образом поддержки СССР / Фото: pikabu.
Но счастье длилось недолго. Барре по только ему известной причине решил воевать с Эфиопией, дружественной с Советским Союзом, лишившись таким образом поддержки СССР. Конечно же, выжить самостоятельно шансов у режима не было. В стране началась гражданская война и уже к 1991 г. она была разделена на части. Дальше последовал хаос, что вполне предсказуемо.
Европейцы не могли упустить лакомый кусок и присвоили себе имеющиеся в Сомали ресурсы, полезные ископаемые. Корабли других государств вылавливали в море рыбу, а в Сомали везли токсичные вещества, вредные отходы. В военное время с этим никто ничего поделать не мог. Результат себя ждать не заставил. Рыба покинула акваторию, а вместе с ней население лишилось последнего источника питания. Чтобы не умереть от голода, люди стали вести преступную деятельность: работорговля, торговля наркотиками, пиратство.
2. Теперь о пиратах
На жизни сомалийцев пиратская деятельность отразилась положительно / Фото: varlamov.ru
На жизни сомалийцев пиратская деятельность отразилась положительно. Города, расположенные на морском побережье, стремительно богатели. Даже нечто похожее на биржу появилось. У людей была возможность делать инвестиции в пользу команды флибустьеров и получать определенный процент от их дохода. Миллионеры здесь тоже появились. Одним из них стал Хасан Абди. Он начинал обычным налетчиком, а стал лидером многих организаций пиратов и бизнесменом.
Разнообразием стратегия пиратских нападений не отличалась / Фото: zastavki.com
Разнообразием стратегия пиратских нападений не отличалась. На катерах пираты подплывали к кораблю другого государства и делали предупредительные выстрелы, таким образом, заставляя капитана судна сдаться. Что касается дохода, то разбойники имели его за счет выкупа людей, взятых ими в заложники. Нельзя сказать, что пленникам так уж плохо жилось, пока компании готовили за них выкуп. Размещали их на берегу, где они спокойно употребляли местные спиртные напитки и пищу, знакомились с местной культурой.
Стоит отдать пиратам должное. Они не занимались грабежом товара, что стоимость продукта только повышало. Богатство шло не только к ним, но и к страховым агентствам, охранным организациям. Из нищеты, пусть и за счет других, сомалийцам выбраться удалось. Но политика и тут людей не оставила в покое.
3. Под прикрытием шариата
Пираты Сомали с 2004 г. находились под прикрытием Харакат аш-Шабаб, исламистской организации / Фото: feed.riafan.ru
Пираты Сомали с 2004 г. находились под прикрытием Харакат аш-Шабаб, исламистской организации. Это союз молодежи страны, который решил объединить государство, положить конец анархии и исполнять исламские законы. Естественно, пираты со своей деятельностью в эту картину никак не вписывались. Но покровительство они получили, так как платили пять процентов от собственного дохода. Исламисты в свою очередь поставляли им оружие и разрешили пользоваться портами, подконтрольными им.
Аль Нахайян, семья шейхов из ОАЭ, финансировала морское подразделение полиции для пресечения нападений на танкеры с нефтью / Фото: emirates247.com
Уже к 2011 г. организации удалось объединить большинство территорий Сомали. Европейцам такой порядок вещей не понравился, так как из-под их контроля уходила добыча ресурсов. В итоге правительственные сомалийские войска, которым оказали поддержку американская авиация и военные Кении у аш-Шабаб отвоевали все города. Пираты же лишились поддержки. Именно тогда активно начала действовать Аль Нахайян, семья шейхов из ОАЭ. Базой их состояния была добыча нефти и ее продажа. Пираты же время от времени захватывали их танкеры.
До этого момента противостоять пиратам арабы опасались. Но сейчас они воспользовались услугами частной американской фирмы «Blackwater Academy». На уничтожение корсаров у наемников ушло менее одного года. Контрольным выстрелом стала полиция Путленда (морское подразделение). Ее финансирование легло на Аль Нахайян.
Правительственные сомалийские войска, которым оказали поддержку американская авиация и военные Кении у аш-Шабаб отвоевали все города и уничтожили корсаров / Фото: leg0ner.livejournal.com
Таким образом, регион был освобожден от пиратов. За период с 2012 г. только раз был захвачен танкер с нефтью. Ну а сомалийцы опять испытывают голод и продолжают вести внутренние войны. Зато в океане проблем нет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии