Куда пропали пираты Сомали – самые дерзкие захватчики морских судов

1. Факты из истории

Сомали по сути своей имеет историю, свойственную многим африканским странам прошлого столетия / Фото: factmil.com

Мохаммед Сиад Барре сделал заявление, что будет строиться социализм и, соответственно, получил поддержку Советского Союза / Фото: wilsoncenter.org

Барре решил воевать с Эфиопией, дружественной с Советским Союзом, лишившись таким образом поддержки СССР / Фото: pikabu.ru

2. Теперь о пиратах

На жизни сомалийцев пиратская деятельность отразилась положительно / Фото: varlamov.ru

Разнообразием стратегия пиратских нападений не отличалась / Фото: zastavki.com

3. Под прикрытием шариата

Пираты Сомали с 2004 г. находились под прикрытием Харакат аш-Шабаб, исламистской организации / Фото: feed.riafan.ru

Аль Нахайян, семья шейхов из ОАЭ, финансировала морское подразделение полиции для пресечения нападений на танкеры с нефтью / Фото: emirates247.com

Правительственные сомалийские войска, которым оказали поддержку американская авиация и военные Кении у аш-Шабаб отвоевали все города и уничтожили корсаров / Фото: leg0ner.livejournal.com