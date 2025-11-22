С нами не соску...
Водопады Намибии

Сегодня хочется перенестись с вами к водопадам в Намибии.

Водопад Руакана (Ruacana).

Он находится в среднем течении реки Кунене, что в юго-западной части Африки.

Это вблизи города Руакана в северной Намибии.

В месте нахождения водопада река Кунене является государственной границей между Анголой и Намибией.



Высота падения воды составляет 124 метра, ширина реки здесь (при полноводии) равна 695 метрам.

А это водопад с забавным названием Эпупа (Epupa).

На языке гереро Эпупа означает «падающая вода», а так же «пена, возникающая на скалах водопада». Этот водопад, так же как и Руакана, берет свое начало из реки Кунене.

Ширина водопада Эпупа достигает 500 метров, а высота приблизительно 37 метров. Кто скажет, что он маленький и не достоин внимания?

Благодаря обильным притокам, стекающим в реку Кунене с приграничного ангольского высокогорья, она остается всегда полноводной. Кунене промыла на намибийском берегу, в засушливой зоне Каоковельд, многочисленные узкие протоки.

В связи с планами правительств Анголы и Намибии построить в районе водопада Эпупа мощную плотину, что могло привести к разрушению водопада, между местным населением севера Намибии и центральным правительством возник политический конфликт, в связи с чем решение о строительстве было пересмотрено.

Водопад Эпупа является одной из достопримечательностей северо-запада Намибии, часто посещаемых туристами.

источник

