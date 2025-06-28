5 вещей, которые человек делает каждый день, хотя эволюцией это не было задумано

1. Едим углеводы

Углеводы не являются нашей видовой едой. / Фото: Midjourney

2. Сидим

Сидеть на стульях эволюция не задумывала. / Фото: Midjourney

3. Лежим, но не спим

Человек должен лежать только для того, чтобы спать. / Фото: Midjourney

4. Едим мягкую пищу

Супы и пюре эволюцией не могли быть задуманы от слова совсем. / Фото: Midjourney

5. Думаем, а что там поделывают другие

Ваарлам, ты только подумай, что Густав сотворил... Я всю ночь думал... / Фото: Midjourney