5 вещей, которые человек делает каждый день, хотя эволюцией это не было задумано

Что, если мы скажем вам, что съев тарелку каши, сидя за столом, а затем улёгшись перед включённым телевизором, вы нарушили сразу три эволюционные «задумки» для такого вида млекопитающих, как «homo sapiens»? Если стало любопытно, то ознакомьтесь с материалом, какие пять вещей большинство из нас делает каждый день, хотя природой это задумано никак не было.
1. Едим углеводы
Углеводы не являются нашей видовой едой. / Фото: Midjourney
Одним словом, НЕ мясо. Для шеф-поваров поясняем, окей: НЕ продукты животного происхождения. Теперь все точно поняли, фух. Дело в том, что если рассмотреть историю всего эволюционирования человека как один год, то мы, люди, начали есть много продуктов растительного происхождения... только вчера. Когда человек возник, он ел только продукты животного происхождения: животных, которых убил и съел. Земледелие возникло с точки зрения развития человека совсем недавно. А когда возникла государственность, выяснилось, что отныне человек может покупать в магазинах дешево только углеводы. А мясо/птица/морепродукты/живые сыры стоят уже дороже. Такая вот ловушка. А платим мы за это дефицитами железа, витаминов и «помолодевшими» заболеваниями костей, мозга, тканей.
2. Сидим
Сидеть на стульях эволюция не задумывала. / Фото: Midjourney
Мы – млекопитающие, которые стали прямоходящими. С нами эту участь делят только приматы. Как часто сидят обезьяны? А как они сидят? В основном, на корточках. Потому что это единственная нормальная поза такого толка для способных к прямохождению животных (к которым мы относимся). В чём прикол?
3. Лежим, но не спим
Человек должен лежать только для того, чтобы спать. / Фото: Midjourney
Лежать и не спать при этом – ненормально для «homo sapiens» c точки зрения эволюционной задумки. Давайте представим себе снова обезьяну как нашего прямейшего родича. Чем она занимается? Бегает, носится, что-то добывает, а если и ложится, то или чтобы поспать, или чтобы поиграться и побеситься по приколу (у нас это – брачные игры, ну, вы поняли). Просто так животное не лежит. Какие побочки у лежания без сна у человека? Нарушение осанки, птоз лица – самые лайтовые. А в основном: панические расстройства, тревожные расстройства, агорафобия, депрессия, невроз, изменения личности. Человек не должен лежать и не спать при этом. Это нонсенс с точки зрения эволюции. Потому что позвоночное млекопитающее высокой организации ложится только для того, чтобы спать.
4. Едим мягкую пищу
Супы и пюре эволюцией не могли быть задуманы от слова совсем. / Фото: Midjourney
Эволюцией не задумано, чтобы мы ели мягкую пищу. По задумке мы должны жрать мамонта и иногда орешек с дерева. Когда мы едим мягкую пищу, у нас начинаются проблемы с ЖКТ (потому что ему нечего перерабатывать), а также «сыпятся» зубы, в первую очередь «восьмёрки», потому что они остаются за полной ненадобностью.
5. Думаем, а что там поделывают другие
Ваарлам, ты только подумай, что Густав сотворил... Я всю ночь думал... / Фото: Midjourney
Самая большая удивительная вещь с точки зрения эволюции. У любого млекопитающего есть три базовых инстинкта: выживание, насыщение и размножение. Ничто из этого не включает думать о других – суть ЧУЖИХ. Разумеется, забота о потомстве и партнёре – да, всё это есть среди высокоразвитых животных (кошки, собаки, волки, слоны, приматы и др.) Но «перемывать косточки» чужим людям – прерогатива людей, и это точно что-то, что эволюция не задумывала. В этом нет никакого смысла. Как часто говорят: старый что малый. Вот почему люди пенсионного возраста обсуждают и осуждают других чаще, чем протирают пыль в квартире: когнитивный дефицит делает их в большей степени детьми и они начинают делать вещи, в которых ноль смысла.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии