Кто такие были вертельные собаки и как они связаны с устройством быта в прежние времена

История человечества изобилует примерами использования животных в хозяйственных и даже развлекательных целях, что не всегда соответствует современным представлениям о гуманном обращении с ними. Одним из таких примеров является история вертельных собак в Англии. Этот феномен, наблюдавшийся в основном в период с 16 по 19 век, сейчас кажется довольно странным и жестоким., а позже как Turnspit dog. В нашей сегодняшней статье мы расскажем, кто же такие вертельные собаки и как они служили в домашнем хозяйстве.
1. Удивительный феномен и новая порода собак!
Собаки были главными помощниками человека!
Первое зафиксированное упоминание о вертельных собаках датируется 1576 годом, когда они были описаны в книге "О породах Англии". Эти собаки были настоящими помощниками по хозяйству, но их задачи были далеки от сегодняшних стандартов обращения с питомцами. Их основная роль заключалась во вращении вертела над огнем, чтобы равномерно приготовить пищу. Интересно, что в разное время известные ученые, включая Карла Линнея и Чарльза Дарвина, уделяли внимание этой породе. Они описывали как длинношерстные, так и короткошерстные разновидности под наименованием Canis vertigus.
История вертельных собак в Англии является поразительным примером того, как времена и взгляды на роль животных в обществе могут меняться. От забытой и почти исчезнувшей породы они стали символом уроков прошлого, напоминая о необходимости бережного и уважительного отношения к животным.
2. Отличительные черты удивительной породы собак!
Удивительная порода вертельных собак!
История кинологии хранит множество удивительных фактов о собаках, их породах и особенностях. Среди них особенное место занимают вертельные собаки. Порода, которая, несмотря на свою необычность, осталась малоизвестной. Эти уникальные собаки обладали нестандартной внешностью, которая немедленно привлекала внимание: их тела были необычно длинными и приземистыми, а лапы короткими и изогнутыми, что придавало им уникальный силуэт.
Что касается окраса, то вертельные собаки могли похвастаться разнообразием в этом аспекте. Большинство представителей породы носили темно-серую шерсть с заметными темными пятнами, однако встречались и особи, чья шерсть была практически черной, с единственными беловатыми отметинами на области нижней челюсти, добавлявшими им выразительности.
3. Тайна происхождения вертельных собак!
Происхождение этой породы до сих пор остается загадкой!
Происхождение вертельных собак окутано тайной, поскольку точные данные о том, каким образом была выведена эта порода, так и не были представлены. В различных источниках упоминаются разные предки для этих собак: от Вельш-корги до Глен оф Имаал терьера, что лишь усиливает интригу вокруг их происхождения.
Несмотря на свою необычность и уникальные особенности, вертельные собаки не получили широкого распространения и признания. Эти собаки считались обыденными, их внешний вид и назначение не вызывали восхищения, что привело к тому, что они использовались почти исключительно в утилитарных целях. Вертельные собаки представляют собой загадочную страницу в истории кинологии. Их уникальные характеристики и неоднозначное происхождение делают их объектом интереса для исследователей и любителей собак, стремящихся восстановить утраченные страницы истории этих необыкновенных животных.
4. Главные помощники на кухне!
Вертельные собаки помогли многим кулинарам!
В истории кулинарии, особое место занимают удивительные помощники на кухне, известные как вертельные собаки. Их появление было обусловлено необходимостью облегчения труда поваров в давние времена, когда приготовление больших кусков мяса на открытом огне требовало непрерывного внимания и усилий. Проблема заключалась в том, чтобы мясо готовилось равномерно, не пригорая с одной стороны и оставаясь сырым с другой, что требовало его постоянного вращения. В те эпохи, когда технологии были не так развиты, как сегодня, задача равномерного приготовления мяса стояла особенно остро. Повара вынуждены были тратить часы, стоя у плиты и вращая мясо вручную. Такая рутинная и утомительная работа побудила к поиску альтернативных решений.
Именно здесь на сцену вышли вертельные собаки. Эти специально обученные животные выполняли функцию живого двигателя, вращая мясо на вертеле. Это было достигнуто за счет сооружения специального колеса, в котором собака могла ходить, подобно хомяку в колесе, и таким образом вращать вертел. Эта система была связана с вертелом посредством ремней и позволяла мясу готовиться равномерно без непрерывного человеческого вмешательства. Со временем, с появлением новых технологий и механизмов, работающих за счет теплого воздуха и других источников энергии, необходимость в использовании вертельных собак ушла на второй план. Однако эти механизмы не всегда были доступны или удобны для широкого использования, что делало вертельные собаки важными помощниками на кухне в течение многих лет.
5. Такие разносторонние помощники!
Собаки становились помощниками в самых разных сферах!
В эпоху 19 века, когда индустриализация начала касаться даже самых неожиданных аспектов жизни, собаки стали участниками трудового процесса не только в качестве вертельных помощников на кухне, но и в более разнообразных ролях. Изначально их задачей была работа в кулинарии, где они вращали вертел, чтобы равномерно приготовить мясо над огнем. Сложность этой задачи усугублялась тем, что для приготовления, например, теленка, требовалось не менее четырех часов непрерывного бега в колесе. В случаях, когда обрабатывались особо крупные туши, в механизм могли быть включены две собаки одновременно, что указывает на высокую степень их эксплуатации и физическую нагрузку.
Помимо кулинарных нужд, собаки находили применение в других сферах деятельности человека. Их обучали работать в кузницах, где они вращали колеса для обеспечения подачи воздуха, что было критически важно для поддержания необходимой температуры огня. Еще одной областью, где собаки находили применение, было производство масла. В этом случае задача животных состояла в беге по специальной дорожке, что стимулировало обработку и сбивание масла. Эта работа, хоть и была трудной, предполагала определенные льготы для животных, такие как питание остатками масла после процесса его производства. В начале двадцатого века, инновации в мире транспорта внесли значительные изменения в общественную жизнь. Особенно это касалось применения животных в качестве движущей силы. Интересно, что в 1939 году, З. Виггс создал уникальное транспортное средство, получившее название "собакомобиль", которое могло использоваться с любой собакой. Этот изобретатель пытался внести свой вклад в развитие транспортных средств, используя собак в качестве двигателя.
С развитием технологий и появлением автомобилей, роль животных в транспорте начала стремительно сокращаться. Вертельные собаки, которые ранее использовались для подобных целей, постепенно вышли из употребления. К двадцатому веку эта практика полностью исчезла, оставив после себя лишь исторические анекдоты и изобретения, такие как "собакомобиль" З. Виггса. Таким образом, история вертельных собак и "собакомобиля" подчеркивает непрерывное развитие технологий и изменение роли животных в жизни человека, подтверждая идею о неизбежности прогресса и его влиянии на все аспекты нашей жизни.
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