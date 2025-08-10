10 гениальных изобретений, которые были созданы совершенно случайно: в дело вмешалась удача

Изобретения, которые придумали случайно
Говорят, все гениальное просто. И зная историю некоторых изобретений, можно совершенно точно сказать — это утверждение правдиво. Порой незаменимые предметы, ставшие настоящим спасением, были придуманы по нелепой случайности. А их создатели даже не поняли, что буквально за минуту совершили настоящий прорыв!
1.Суперклей
Сейчас сложно представить жизнь без суперклея. Это жидкое средство за считанные секунды напрочь соединяет не только бумагу, но даже металл и бетон. А ведь его создатель, химик Генри Кувер, преследовал совсем иную цель. В период Второй мировой войны он планировал изобрести сверхточный оружейный прицел. В ходе опытов вся команде по уши увязла в одном веществе. Именно эта смесь и получила название «суперклей» и в 1958 году поступила в массовое производство.
2. Шоколадная паста
Миллионы людей по всему миру не представляют жизни без баночки шоколадной пасты в холодильнике. Это лакомство получило огромную популярность у сладкоежек. Но создана шоколадная паста совершенно случайно. Кондитер Пьеро Ферерро (да, тот самый!) собирался торговать конфетами на ярмарке. Но из-за жары все сладости растаяли и превратились в липкую шоколадно-ореховую массу. Будущий основатель империи сладостей не стал унывать и намазал смесь на белый хлеб. Именно так появилась знаменитая сладость Nutella.
3. Кукурузные хлопья
Миллионы детей по всему миру на завтрак заливают молоком кукурузные хлопья. А ведь это полезное блюдо было запатентовано еще в 1898 году братьями Уильямом и Джоном Харви Келлогами.которое оставили на столе. Засохший кусок все же решили испечь, и именно так родились хлопья. Джон Келлог использовал свое изобретение, чтобы прославиться как диетолог. Впрочем, братья все же поссорились из-за рецептуры и до конца жизни враждовали.
4. Анестезия
Сейчас ни одна серьезная операция не проводится без анестезии. Но еще несколько столетий назад люди были вынуждены терпеть адские муки. И даже когда была обнаружена закись азота, обладающая анестезирующим эффектом, ее для начала использовали совсем в других целях. Больше всего людей впечатлил ее веселящий эффект. Поэтому почти полвека закись азота использовали, чтобы развлекать аристократов нелепыми номерами и выходками. Средство дарило покой, умиротворение и веселое настроение. Только через 44 года после этого открытия дантист догадался удалить азот пациенту, подышавшему закисью азота.
5. Кубик Рубика
Эта детская игрушка признана одной из самых популярных в мире. Изобретатель головоломки Эрне Кубик благодаря продажам стал первым миллионером в Восточной Европе в 1988 году. Однако придумал он игрушку совершенно случайно. Профессор архитектуры никак не мог объяснить студентам математическую теорию групп. Для того, чтобы сложная тема давалась проще, Рубик создал объемную модель куба с гранями разных цветов. Однако во время сборки он обнаружил, что это очень увлекательное занятие. Головоломку он запатентовал, и вскоре она стала популярна во всем мире.
6. Картофельные чипсы
Эту потрясающую закуску любят и дети, и взрослые. А ведь ее могло бы и не быть, если бы не одна жалоба привередливого посетителя ресторана. В 1853 году в одном из ресторанов Нью-Йорка гость пожаловался, что жареный картофель порезан слишком крупно. Тогда шеф-повар Джордж Крам разозлился и нашинковал корнеплод ломтиками толщиной в бумажный лист. Он обжарил их на масле, посыпал солью и подал картофельному гурману. Крам надеялся еще больше взбесить посетителя, но тот был в восторге от новинки. Вскоре блюдо распространилось по всему миру.
7.«Лего»
Знаменитые кубики «Лего» есть у каждого ребенка. Эта игрушка отлично помогает малышам развиваться. Но и взрослые с удовольствием собирают коллекционные конструкторы. А ведь игрушка была создана совершенно случайно. В 1930-х годах в Дании обычный плотник Оле Кирк Кристиансен открыл мастерскую по производству деревянных игрушек. Продажи шли неплохо, но мировую славу компания снискала благодаря 12-летнему сыну предпринимателя. Он красил деревянные обрезки от производства и обменивался ими с друзьями. Так и родилась идея конструкторов — сначала деревянных, а потом и пластмассовых.
8. Пузырчатая пленка
Практически любой товар сейчас упаковывают в пузырчатую пленку. Это еще и отличный антистресс! Однако у этого изобретения было совсем другое предназначение. Два молодых предпринимателя из США в 1957 году придумали соединить две шторки для ванной. Получилось довольно плохо, между полотнами попали пузырьки воздуха. Дизайнерскую вещь они представили как обои, затем как пленку для теплиц и только потом предложили использовать материал для упаковки.
9. Чайный пакетик
Конечно, крупнолистовой чай, заваренный в чайнике, гораздо вкуснее. Но весь мир сейчас предпочитает быстро закинуть пакетик в кружку и насладиться практически таким же напитком. А ведь это удобное изобретение было придумано совершенно случайно. В 1904 году предприниматель Томас Салливан решил засыпать новые сорта в шелковые мешочки. Он отправлял их покупателям вместе с товаром. А любители чая, ничего не подозревая, заливали тканевые упаковки кипятком. Хитрые торговцы быстро смекнули, что это может стать чайной революцией и усовершенствовали изобретение.
10. Скотч
В 1901 году изобретатель Пауль Карл Байерсдоф был одержим идеей создания лейкопластыря. Один из образцов был удачным, но намертво приклеился к коже. Именно из него потом создали популярную на весь мир клейкую ленту. Сейчас без скотча трудно представить жизнь — он выручает в различных экстренных ситуациях. Кстати, Байерсдофу потом все же удалось изобрести лейкопластырь, который не нужно было отдирать вместе с кожным покровом.
