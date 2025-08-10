С нами не соску...
10 гениальных изобретений, которые были созданы совершенно случайно: в дело вмешалась удача


Изобретения, которые придумали случайно

Изобретения, которые придумали случайно

 

Говорят, все гениальное просто. И зная историю некоторых изобретений, можно совершенно точно сказать — это утверждение правдиво. Порой незаменимые предметы, ставшие настоящим спасением, были придуманы по нелепой случайности. А их создатели даже не поняли, что буквально за минуту совершили настоящий прорыв!


1.Суперклей


Суперклей/zonaextrima.ru

Суперклей/zonaextrima.ru

 

Сейчас сложно представить жизнь без суперклея. Это жидкое средство за считанные секунды напрочь соединяет не только бумагу, но даже металл и бетон. А ведь его создатель, химик Генри Кувер, преследовал совсем иную цель. В период Второй мировой войны он планировал изобрести сверхточный оружейный прицел. В ходе опытов вся команде по уши увязла в одном веществе. Именно эта смесь и получила название «суперклей» и в 1958 году поступила в массовое производство.

2. Шоколадная паста


Шоколадная паста/mykaleidoscope.ru

Шоколадная паста/mykaleidoscope.ru

 

Миллионы людей по всему миру не представляют жизни без баночки шоколадной пасты в холодильнике. Это лакомство получило огромную популярность у сладкоежек. Но создана шоколадная паста совершенно случайно. Кондитер Пьеро Ферерро (да, тот самый!) собирался торговать конфетами на ярмарке. Но из-за жары все сладости растаяли и превратились в липкую шоколадно-ореховую массу. Будущий основатель империи сладостей не стал унывать и намазал смесь на белый хлеб. Именно так появилась знаменитая сладость Nutella.

3. Кукурузные хлопья


Кукурузные хлопья/kartinkof.club

Кукурузные хлопья/kartinkof.club

 

Миллионы детей по всему миру на завтрак заливают молоком кукурузные хлопья. А ведь это полезное блюдо было запатентовано еще в 1898 году братьями Уильямом и Джоном Харви Келлогами.
Точно неизвестно, кто именно из них придумал этот завтрак. Но история гласит, что дело было в тесте из кукурузной муки, которое оставили на столе. Засохший кусок все же решили испечь, и именно так родились хлопья. Джон Келлог использовал свое изобретение, чтобы прославиться как диетолог. Впрочем, братья все же поссорились из-за рецептуры и до конца жизни враждовали.

4. Анестезия


Первый наркоз/indicator.livejournal.com

Первый наркоз/indicator.livejournal.com

 

Сейчас ни одна серьезная операция не проводится без анестезии. Но еще несколько столетий назад люди были вынуждены терпеть адские муки. И даже когда была обнаружена закись азота, обладающая анестезирующим эффектом, ее для начала использовали совсем в других целях. Больше всего людей впечатлил ее веселящий эффект. Поэтому почти полвека закись азота использовали, чтобы развлекать аристократов нелепыми номерами и выходками. Средство дарило покой, умиротворение и веселое настроение. Только через 44 года после этого открытия дантист догадался удалить азот пациенту, подышавшему закисью азота.

5. Кубик Рубика


Кубик Рубика/gazetametro.ru

Кубик Рубика/gazetametro.ru

 

Эта детская игрушка признана одной из самых популярных в мире. Изобретатель головоломки Эрне Кубик благодаря продажам стал первым миллионером в Восточной Европе в 1988 году. Однако придумал он игрушку совершенно случайно. Профессор архитектуры никак не мог объяснить студентам математическую теорию групп. Для того, чтобы сложная тема давалась проще, Рубик создал объемную модель куба с гранями разных цветов. Однако во время сборки он обнаружил, что это очень увлекательное занятие. Головоломку он запатентовал, и вскоре она стала популярна во всем мире.

6. Картофельные чипсы


Картофельные чипсы/mykaleidoscope.ru

Картофельные чипсы/mykaleidoscope.ru

 

Эту потрясающую закуску любят и дети, и взрослые. А ведь ее могло бы и не быть, если бы не одна жалоба привередливого посетителя ресторана. В 1853 году в одном из ресторанов Нью-Йорка гость пожаловался, что жареный картофель порезан слишком крупно. Тогда шеф-повар Джордж Крам разозлился и нашинковал корнеплод ломтиками толщиной в бумажный лист. Он обжарил их на масле, посыпал солью и подал картофельному гурману. Крам надеялся еще больше взбесить посетителя, но тот был в восторге от новинки. Вскоре блюдо распространилось по всему миру.

7.«Лего»


Конструктор Лего/imsnip.ru

Конструктор Лего/imsnip.ru

 

Знаменитые кубики «Лего» есть у каждого ребенка. Эта игрушка отлично помогает малышам развиваться. Но и взрослые с удовольствием собирают коллекционные конструкторы. А ведь игрушка была создана совершенно случайно. В 1930-х годах в Дании обычный плотник Оле Кирк Кристиансен открыл мастерскую по производству деревянных игрушек. Продажи шли неплохо, но мировую славу компания снискала благодаря 12-летнему сыну предпринимателя. Он красил деревянные обрезки от производства и обменивался ими с друзьями. Так и родилась идея конструкторов — сначала деревянных, а потом и пластмассовых.

8. Пузырчатая пленка


Пузырчатая пленка/optitraderus.ru

Пузырчатая пленка/optitraderus.ru

 

Практически любой товар сейчас упаковывают в пузырчатую пленку. Это еще и отличный антистресс! Однако у этого изобретения было совсем другое предназначение. Два молодых предпринимателя из США в 1957 году придумали соединить две шторки для ванной. Получилось довольно плохо, между полотнами попали пузырьки воздуха. Дизайнерскую вещь они представили как обои, затем как пленку для теплиц и только потом предложили использовать материал для упаковки.

9. Чайный пакетик


Чайный пакетик/laser-estet.ru

Чайный пакетик/laser-estet.ru

 

Конечно, крупнолистовой чай, заваренный в чайнике, гораздо вкуснее. Но весь мир сейчас предпочитает быстро закинуть пакетик в кружку и насладиться практически таким же напитком. А ведь это удобное изобретение было придумано совершенно случайно. В 1904 году предприниматель Томас Салливан решил засыпать новые сорта в шелковые мешочки. Он отправлял их покупателям вместе с товаром. А любители чая, ничего не подозревая, заливали тканевые упаковки кипятком. Хитрые торговцы быстро смекнули, что это может стать чайной революцией и усовершенствовали изобретение.

10. Скотч


Виды скотча/lpack-spb.ru

Виды скотча/lpack-spb.ru

 

В 1901 году изобретатель Пауль Карл Байерсдоф был одержим идеей создания лейкопластыря. Один из образцов был удачным, но намертво приклеился к коже. Именно из него потом создали популярную на весь мир клейкую ленту. Сейчас без скотча трудно представить жизнь — он выручает в различных экстренных ситуациях. Кстати, Байерсдофу потом все же удалось изобрести лейкопластырь, который не нужно было отдирать вместе с кожным покровом.

