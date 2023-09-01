Чан-Чан: вечный город Перу под угрозой исчезновения

1. История зарождения процветающего королевства Чимор и его столицы Чан-Чан

Чан-Чан – крупнейший глинобитный город в Северной и Южной Америке и, хотя саман оказался не лучшим строительным материалом , мы еще можем увидеть уникальные шедевры (Перу). | Фото: timetravelturtle.com.

В былые времена процветающий город Чан-Чан с населением от 30 до 60 тыс. человек занимал площадь более 2 тыс. га (Перу). | Фото: machutravelperu.com.







Особая технология кладки сырцового кирпича не раз спасала столицу империи Чимор как от нашествия захватчиков, так и от сложных погодных условий (Chan Chan, Перу). | Фото: timetravelturtle.com.

Несмотря на то, что древняя цивилизация Чимор была высокоразвитым обществом, люди верили, что глиняные великаны защитят их от злых духов и недругов (Chan Chan, Перу). | Фото: machutravelperu.com.

Глиняные скульптуры воинов по обнаруженным образцам были восстановлены современниками (Chan Chan, Перу).

2. Как строгое классовое разделение повлияло на планировку города Чан-Чан

Улочки древнего города так же, как и стены выкладывались из глиняных кирпичей (Chan Chan, Перу). | Фото: escales.ponant.com.

Для слуг и чернорабочих были доступны лишь крошечные лачуги, плотно пристроенные друг к другу (Chan Chan, Перу). | Фото: timetravelturtle.com.











Каждый дворец и цитадель прятались за массивными глиняными ограждениями, как и весь периметр города был окружен 15-метровой высоты крепостной стеной (Chan Chan, Перу).

4. Особенности организации городского пространств Чан-Чана

В отдельно взятой цитадели были все структуры, присущие городу, включая дворец вождя, храм , главную площадь и кладбище (Chan Chan, Перу.

Все стены города украшены узорами, которые могли рассказать о верованиях, родовых символах власти, культуре и т. д. (Chan Chan, Перу).

Остатки былого величия королевского дворца, который, как и все в этом городе, построен из кирпича-сырца (Chan Chan, Перу).

5. Как крупнейший глинобитный город мира превратился в руины

Приход инков, а затем и испанцев на земли государства Чимор привели не только к его упразднению, но и запустению города (Chan Chan, Перу). | Фото: escales.ponant.com.

500 лет забвения стали причиной практически полной потери уникальнейшего архитектурного наследия (Chan Chan, Перу). | Фото: versustravel.eu.

Чан-Чан является популярным туристическим местом, привлекающим туристов со всего мира (Chan Chan, Перу). | Фото: versustravel.eu.

Древний глиняный город Чан-Чан внесен в Список Всемирного наследия, что поможет хотя бы приостановить разрушительный процесс и начать реставрацию (Перу). | Фото: versustravel.eu.