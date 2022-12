Обложки культовых журналов: тогда и сейчас

National Geographic, Esquire, Glamour — названия, известные каждому. Эти издания успели обрести всемирную популярность и стать в своем роде культовыми. Но мало кто может себе представить, как выглядели обложки самых первых номеров.







People (1974 и 2016). Миа Фэрроу vs Бен Хиггинс и Лорен Бушнелл. National Geographic (1888 и 2016). Time (1923 и 2016). Rolling Stone (1967 и 2016). Джон Леннон vs Леонардо Ди Каприо. Glamour (1939 и 2016). Esquire (1933 и 2016). Playboy (1953 и 2016). Мэрилин Морно vs Сара Макдэниел. Vogue (1892 и 2016). Seventeen (1944 и 2016). GQ (Apparel Arts Gentlemen’s Quarterly) (1957 и 2016). ELLE (1945 и 2016). Forbes (1917 и 2016). Harper’s Bazaar (1867 и 2016).



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram