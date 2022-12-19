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Обложки культовых журналов: тогда и сейчас

National Geographic, Esquire, Glamour — названия, известные каждому. Эти издания успели обрести всемирную популярность и стать в своем роде культовыми. Но мало кто может себе представить, как выглядели обложки самых первых номеров.

Обложки культовых журналов: тогда и сейчас

Обложки культовых журналов: тогда и сейчас People (1974 и 2016). Миа Фэрроу vs Бен Хиггинс и Лорен Бушнелл. Обложки культовых журналов: тогда и сейчас National Geographic (1888 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Time (1923 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Rolling Stone (1967 и 2016). Джон Леннон vs Леонардо Ди Каприо. Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Glamour (1939 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Esquire (1933 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Playboy (1953 и 2016). Мэрилин Морно vs Сара Макдэниел. Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Vogue (1892 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Seventeen (1944 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас GQ (Apparel Arts Gentlemen’s Quarterly) (1957 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас ELLE (1945 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Forbes (1917 и 2016). Обложки культовых журналов: тогда и сейчас Harper’s Bazaar (1867 и 2016).

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