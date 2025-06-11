С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    сколько лжи в одной статейке - во-первых, то рыбий жир, что давали, был сделан из рыбьих отходов -шкуры, плавников, к...Не только рыбьим ...
  • Константин Самарин
    А в горы идут, чтобы доказать самому себе, что ты можешь. Можешь не бояться высоты, можешь пересилить себя, и преодал...Зачем люди ходят ...
  • Ингерман Ланская
    КАШМАРРРР!!!Мастер набрал меш...

10 самых странных и необычных стульев. способных ввести в ступор

Стулья в представлении большинства – это предмет мебели с твёрдой спинкой и сиденьем, рассчитанный на сидение одного человека. Воображение тут же рисует сдержанный классический образ, который можно повсеместно увидеть в столовых, офисах или на кухне. Но ведь бывают совсем даже не скучные модели, а странные и необычные, обзор которых и предлагаем.





10 самых странных и необычных стульев. способных ввести в ступор мебель, оригинально






10. Из старых джинсов





Из старых джинсов можно сделать много интересных вещей. Так и любимая одёжка послужит ещё некоторое время, и интерьер можно украсить необычным способом.

10. Из старых джинсов мебель, оригинально






9. Стулья для наездников





Странные стулья больше подойдут для какого-нибудь бара, особенно тематического. Впрочем, можно попробовать себя в роли крутого укротителя мустангов.

9. Стулья для наездников мебель, оригинально





8. Фруктовый пирог





Вишнёвый пирог – необычайно вкусный десерт, впрочем, и стул, принявший его форму, выглядит тоже вполне симпатично.

8. Фруктовый пирог мебель, оригинально





7. Кукурузный початок





Почему-то дизайнеры решили, что надкусанный початок должен выглядеть симпатичней, чем целый. Их право.

7. Кукурузный початок мебель, оригинально





6. Сладкий стул





Забавные рассказы о том, что кто-то сел на торт, можно услышать довольно часто. Сейчас появилась возможность спокойно сделать это и не переживать ни по поводу испорченного десерта, ни о необходимости срочно спасать наряд.

6. Сладкий стул мебель, оригинально





5. Стул для тракториста





Металлический стул в виде сиденья из трактора производит мебельная компания Kings River Casting, чья продукция всегда отличается оригинальностью.

5. Стул для тракториста мебель, оригинально





4. Дерево во льду





Необычный стул – то ли сидишь на куске льда, то ли на бревне.

4. Дерево во льду мебель, оригинально





3. Кактус





Шутки о кактусах и кнопках, подсунутых в самый удобный момент, популярны во всём мире.
Сейчас есть возможность смело сесть на кактус и не переживать.

3. Кактус мебель, оригинально





2. Стул для компьютерщика





Уникальные стулья придутся по вкусу тем, кто не может оторваться от компьютера ни на минуту.

2. Стул для компьютерщика мебель, оригинально





1. Стул-гамбургер





Стул, безусловно, придуман для любителей фастфуда.

1. Стул-гамбургер мебель, оригинально





c


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх