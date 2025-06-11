10 самых странных и необычных стульев. способных ввести в ступор

С нами не соскучишься!

Стулья в представлении большинства – это предмет мебели с твёрдой спинкой и сиденьем, рассчитанный на сидение одного человека. Воображение тут же рисует сдержанный классический образ, который можно повсеместно увидеть в столовых, офисах или на кухне. Но ведь бывают совсем даже не скучные модели, а странные и необычные, обзор которых и предлагаем.





10. Из старых джинсов







Из старых джинсов можно сделать много интересных вещей. Так и любимая одёжка послужит ещё некоторое время, и интерьер можно украсить необычным способом.







Из старых джинсов можно сделать много интересных вещей. Так и любимая одёжка послужит ещё некоторое время, и интерьер можно украсить необычным способом.





9. Стулья для наездников







Странные стулья больше подойдут для какого-нибудь бара, особенно тематического. Впрочем, можно попробовать себя в роли крутого укротителя мустангов.







Странные стулья больше подойдут для какого-нибудь бара, особенно тематического. Впрочем, можно попробовать себя в роли крутого укротителя мустангов.





8. Фруктовый пирог







Вишнёвый пирог – необычайно вкусный десерт, впрочем, и стул, принявший его форму, выглядит тоже вполне симпатично.







Вишнёвый пирог – необычайно вкусный десерт, впрочем, и стул, принявший его форму, выглядит тоже вполне симпатично.





7. Кукурузный початок







Почему-то дизайнеры решили, что надкусанный







Почему-то дизайнеры решили, что надкусанный початок должен выглядеть симпатичней, чем целый. Их право.





6. Сладкий стул







Забавные рассказы о том, что кто-то сел на торт, можно услышать довольно часто. Сейчас появилась возможность спокойно сделать это и не переживать ни по поводу испорченного десерта, ни о необходимости срочно спасать наряд.







Забавные рассказы о том, что кто-то сел на торт, можно услышать довольно часто. Сейчас появилась возможность спокойно сделать это и не переживать ни по поводу испорченного десерта, ни о необходимости срочно спасать наряд.





5. Стул для тракториста







Металлический







Металлический стул в виде сиденья из трактора производит мебельная компания Kings River Casting, чья продукция всегда отличается оригинальностью.





4. Дерево во льду







Необычный стул – то ли сидишь на куске льда, то ли на бревне.







Необычный стул – то ли сидишь на куске льда, то ли на бревне.





3. Кактус







Шутки о кактусах и кнопках, подсунутых в самый удобный момент, популярны во всём мире.







Шутки о кактусах и кнопках, подсунутых в самый удобный момент, популярны во всём мире.Сейчас есть возможность смело сесть на кактус и не переживать.





2. Стул для компьютерщика







Уникальные стулья придутся по вкусу тем, кто не может оторваться от компьютера ни на минуту.







Уникальные стулья придутся по вкусу тем, кто не может оторваться от компьютера ни на минуту.





1. Стул-гамбургер







, безусловно, придуман для любителей фастфуда.







Стул , безусловно, придуман для любителей фастфуда.

