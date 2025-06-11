10 самых странных и необычных стульев. способных ввести в ступор

Стулья в представлении большинства – это предмет мебели с твёрдой спинкой и сиденьем, рассчитанный на сидение одного человека. Воображение тут же рисует сдержанный классический образ, который можно повсеместно увидеть в столовых, офисах или на кухне. Но ведь бывают совсем даже не скучные модели, а странные и необычные, обзор которых и предлагаем.
10. Из старых джинсов
Из старых джинсов можно сделать много интересных вещей. Так и любимая одёжка послужит ещё некоторое время, и интерьер можно украсить необычным способом.
9. Стулья для наездников
Странные стулья больше подойдут для какого-нибудь бара, особенно тематического. Впрочем, можно попробовать себя в роли крутого укротителя мустангов.
8. Фруктовый пирог
Вишнёвый пирог – необычайно вкусный десерт, впрочем, и стул, принявший его форму, выглядит тоже вполне симпатично.
7. Кукурузный початок
Почему-то дизайнеры решили, что надкусанный початок должен выглядеть симпатичней, чем целый. Их право.
6. Сладкий стул
Забавные рассказы о том, что кто-то сел на торт, можно услышать довольно часто. Сейчас появилась возможность спокойно сделать это и не переживать ни по поводу испорченного десерта, ни о необходимости срочно спасать наряд.
5. Стул для тракториста
Металлический стул в виде сиденья из трактора производит мебельная компания Kings River Casting, чья продукция всегда отличается оригинальностью.
3. Кактус
Шутки о кактусах и кнопках, подсунутых в самый удобный момент, популярны во всём мире.
2. Стул для компьютерщика
1. Стул-гамбургер
Стул, безусловно, придуман для любителей фастфуда.
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