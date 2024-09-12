10 фактов, которые развенчивают миф о величии легендарного завоевателя Александра Македонского

1. Александр получил большую часть в наследство

Филипп II.

2. Завоевать Грецию было легко

Греция уничтожила себя сама.

3. Многие просто сдались без боя

Репутация великого полководца шла впереди Александра.

4. Перехитрил гордиев узел

Гордиев узел и Александр Македонский.

5. Александр Македонский был пьяницей

«Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид»... Притчи 23:31-32.

6. Эгоистичный и самовлюблённый маньяк

Александр страдал манией величия.

7. Наследие вызывает вопросы

Плутарх.

8. Македонский не управлял своей империей

Был воином, не успел стать политиком.

9. Он не планировал будущее

Не думал о будущем.

10. Ненасытная алчность и жажда власти

Памятник Александру Великому.