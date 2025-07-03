Из чего сделать подвесные кашпо, если обычные надоели

Когда дело касается декорирования сада или дачи, всегда хочется чего-то особенного, что придаст уникальности и уютности этому месту. Одним из самых инновационных и стильных способов придания оригинальности вашему саду являются подвесные кашпо. Это прекрасный способ оживить сад интересными композициями. Но кто сказал, что кашпо должны быть обычными и стандартными?
1. Пластиковые бутылки и канистры
Пластиковые бутылки и канистры – это отличный материал для создания подвесных кашпо. Можно использовать различные размеры и формы бутылок, чтобы создать интересные композиции. Просто вырезать отверстия для растений на боковой или верхней части бутылки, добавьте землю и свои любимые растения, и подвесное кашпо готово. Также можно красиво оформить бутылки, обклеив их тканью или покрасить краской, чтобы добавить неповторимого шарма.
Кашпо из пластиковых бутылок /Фото:flectone.ru
2. Обувь
Почему бы не использовать старую обувь, которую больше никто не носит, для создания подвесных кашпо? Повесить старые кеды, тапочки или сандалии на стену или забор, и заполнить их землей и растениями. Отлично для этой цели подойдут кроксы. Через их отверстия попросите цветы и будет выглядеть очень забавно. Такая необычная идея привнесет в ландшафт уникальность и неповторимость. К тому же, это отличный способ повторно использовать старые вещи, вместо того чтобы их выстроить.
Кашпо из обуви /Фото:dzen.ru
3. Сумки и корзинки
Если есть неиспользуемые сумки или корзинки, не нужно спешить их выбрасывать – они могут стать прекрасным материалом для подвесных кашпо. Стоит просто поместить землю и растения внутрь сумки или корзинки, а затем подвесить её. Такая необычная композиция будет привлекать взгляды и стать прекрасным украшением для любой дачи.
Расположить корзинки, особенно если они подобраны в одном стиле можно вертикально, а не горизонтально. Это очень удобно: на той же площади можно разместить в три раза больше растений. Такие корзинки можно изготовить даже из старой рыболовной сети.
Кашпо из сумки /Фото:7dach.ru
4. Консервные банки
Старые банки из-под консервов можно превратить в оригинальные и яркие подвесные кашпо.
Для создания винтажного стиля в дачном интерьере отлично подойдут покрытые ржавчиной банки. А для создания романтичной обстановки можно изобразить на жестяном горшке целый букет цветов и украсить край кружевом.
Кашпо из банок /Фото:ogorodniku.com
5. Обрезки труб
На даче часто остаётся много хороших, но, порой, не нужных вещей и если где-то завалялись обрезки различных труб, не нужно спешить их выбрасывать. Из них можно создать элегантные и стильные подвесные кашпо. Просто закрепить на трубе две металлические цепочки или просто веревочки , чтобы можно было повесить длинный горшок. Затем посадить растение и наслаждаться оригинальным и необычным декором.
Кашпо из обрезков труб /Фото:dom.mail.ru
6. Использование природных материалов
Деревянные ящики и декоративные фальшокошки с балкончиками для растений станут украшением любого сада или веранды. Правда, если подвесить их в тени, придется поливать трижды в день, и тогда в них нужно разместить только самые выносливые растения.
Фальшокошко /Фото:russian.alibaba.com
Можно приобрести уже готовые ящики или сделать их своими руками из старых поддонов или других материалов. Кроме того, создать оригинальные сплетения из обрубленной и ненужной лозы – красивые и уникальные корзинки для растений. А еще можно использовать разрубленные пополам кокосы и использовать их как оригинальные подвесные кашпо. Либо просто украсить таким образом скворечники, сделав им крышу из растений.
А если хочется совсем натуральных материалов можно вырастить необычное растение - лагенарию. Она прекрасно смотрится в качестве садового кашпо! Это растения из семейства тыквенных и похожа на сосуд для воды, либо вазу, в засушенном виде отлично подойдёт в качестве кашпо, будет выглядеть очень необычно.
Кашпо из тыквы /Фото:bestlandscapeideas.com
7. Люстры и фонари
Подвесные кашпо могут превратиться в непревзойденные декоративные элементы ландшафтного дизайна, выполненные из люстр и фонарей. Можно как разместить маленькие горшки с цветами или зеленью вокруг центральной части люстры или же создать композицию из нескольких подвесных кашпо в форме фонаря внутри самих плафонов. Такое необычное оформление придаст саду оригинальность и изысканность. Плафоны люстр словно специально созданы как цветочные горшки, очень удобно. А неприхотливые суккуленты можно посадить в красивых декоративных фонарях под старину.
Кашпо из люстры /Фото:ru.pinterest.com
8. Кухонная утварь
Чайники, чашки, сито, бутылки, терки — все это можно повесить на специальные крючки, создавая необычную композицию из кухонных принадлежностей. Такое оформление придаст саду индивидуальность и станет прекрасным акцентом. Конечно, стоит избегать слишком старых изделий, ибо неустойчивое дно (которое обычно первым подвергается коррозии) может стать опасностью для растений, помещенных в них. Зато в стеклянных бутылках растения будут смотреть невероятно красиво, особенно на солнце, а парные чашки будут выглядеть словно их специально подбирали, а не взяли за ненадобностью на кухне.
Кашпо из бутылок /Фото:podsnejniksad.ru
9. Лейки и ведра
Лейки и ведра — неотъемлемые атрибуты при уходе за растениями. Но почему бы не использовать их для создания оригинального декора в саду или на балконе? Подвешенные на веревке или цепи, лейки и ведра могут послужить неповторимыми подвесными кашпо для цветов или зелени. С помощью них удастся создать прекрасные композиции из разнообразных растений, наслаждаясь их красотой и оригинальностью оформления. Такие композиции можно делать не только в виде подвесных кашпо, а как обычную клумбу, просто поставив несколько леек на земле и засадив их цветами.
Кашпо из лейки /Фото:жк-макар.рф
10. Клетки
Выбор подходящих клеток для создания подвесных кашпо на даче важным моментом. Они наиболее распространены и смотрятся наиболее выигрышно. Хотя некоторые предпочитают использовать обычные клетки для птиц, другие могут остановить свой выбор на более декоративных вариантах. Независимо от выбора, важно, чтобы клетка была устойчивой и легкой. Отлично смотрятся белые или розовые клетки в сочетании с зеленью деревьев и кустарников. Особенно, если клетки из тонких прутьев.
Тут потребуются уже горшки для растений, земля и выбор растений - петунии, фуксии, плюмерии и многие другие растения прекрасно смотрятся в таких кашпо. Выбор растений зависит от предпочтений и соответствия стилю сада.
Кашпо из клеток /Фото:botanichka.ru
Места для их размещения могут быть самыми разнообразными: от подвеса на деревьях до установки специальной подвесной системы. Они украсят как веранду, так и подоконник. Будут разбавлять ряды кустов, если разместить кашпо в саду, а так могут прикрывать собой не самые красивые места на участке. Главное, чтобы они подчеркивали красоту и смотрелись выигрышно, находись на свету, это важно для растений. И главное - не забывать поливать.
Необычные идеи подвесных кашпо предлагают по-новому взглянуть на привычные предметы и использовать их для создания уникальных композиций. Особенно в современном мире, где предлагается не выбрасывать старые вещи, а давать им вторую жизнь.
Кашпо в скворечнике /Фото:alltopcollections.com
Это прекрасный способ добавить зелени и цвета в любое помещение или на веранду. Они позволяют сэкономить место и создать удивительные композиции, подчеркивающие стиль интерьера или экстерьера. Это ещё и очень удобный способ выращивания растений. Главное - дать возможность своей фантазии развернуться и создавать уникальные композиции.
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