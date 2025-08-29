Изобретения, которые были сделаны случайно

Сейчас представить нашу жизнь без этих 6 вещей просто невозможно. Они помогают нам облегчить быт и продлить здоровье. И мало кто задумывался, как их вообще придумали. А произошло это совершенно случайно. И если бы не случай, то их могло не быть...







1. Липучка-застежка

2. Сахарин

3. Микроволновая печь

4. Анестезия

5. Спички

6. Тефлон

В изобретении застежки-липучки небольшое участие приняла собака!Липучка-застежка была придумана в начале 40-х годов. Это произошло совершенно случайно. Инженер из Швейцарии Жорж де Местраль решил сходить в горы. С собой он взял своего верного пса. Во время похода они гуляли по заброшенным местам, а когда вернулись домой, то мужчина обнаружил на шерсти питомца колючки от репейника.Во время чистки животного у него возникла идея рассмотреть, каким образом семена растения прикрепляются к шерсти. При увеличении у колючки были видны крючки, с помощью которых она цепляется за окружающие ее предметы. Инженер решил создать искусственный материал, который смог бы повторить эту функцию.Липучка — популярная застежка и в наши дни.Его главная задача заключалась в изготовлении крепкой ткани, которая плотно крепилась к другому похожему материалу. В результате была изготовлена липучка. Ее стали производить в рулонах, а затем использовать для застежки на обуви, одежде, сумках, игрушках и многом другом.Сахарин изобрел немецкий химик Константин Фальберг.А вот химик из Германии Константин Фальберг открыл полезное для человека вещество — сахарин. Этот искусственный сладкий препарат способен полноценно заменить натуральный сахар. Он в 350 раз слаще его. Более того, в нем содержится ноль калорий.А обнаружил ученый его тоже случайно. Он производил анализ в университете, в котором работал. Его нужно было изучить каменноугольную смолу. После работы он забыл помыть руки и обнаружил, что его пальцы имеют приятный сладкий привкус. На следующий день он занялся детальным изучением вкуса всех соединений, которые брал в руки в тот день.Сейчас сахарин считается хорошим сахарозаменителем.Единственное, что он пробовал химические вещества, которые были безопасны для здоровья.Во время дегустации реагентов он выяснил, что приятный сладкий вкус дает сульфимид бензольной кислоты. Он пригласил своего коллегу для более детального изучения. Химик Айрон Ремсен помог в исследовании, а в конце 18 века Фальберг изготовил подсластитель «Сахарин». За него ему удалось получить патент. С тех дней у химика началась богатая жизнь. В стране было открыто производство ценного продукта, который не повышал уровень сахара в крови. А затем вещество стали использовать кондитеры для изготовления сладостей без содержания сахара.Микроволновку изобрели в 1945 году.Удивительно, микроволновая печь была тоже изобретена совершенно случайно. Произошло это в середине 40-х годов. Инженер без образования из США Перси Спенсер за свои способности был устроен в крупную компанию, в которой ему нужно было тестировать и улучшать радары. Это оборудование затем использовали для американского правительства. Инженер-самоучка обожал шоколадные батончики. Он всегда клал сладость в карман. Однажды во время работы с радаром он решил перекусить, но обнаружил, что его лакомство полностью растаяло. На следующий день он взял с собой на работу попкорн и куриные яйца. Как изобретатель был счастлив, обнаружив, что трубка магнетрона подогрела еду до такой степени, что она превратилась в полноценное готовое блюдо.Микроволновая печь отлично упрощает наш быт и экономит время.Спенсер изготовил небольшой ящик из металла с магнетроном, в который по очереди клал самые разные продукты. Свой проект он назвал «Быстрая сосиска». Изобретение оценили все сотрудники компании, и тогда было принято решение начать массовое производство. Первая печь была больших размеров, но с годами параметры корпуса изменялись. И в середине 70-х годов появились первые печки, которые похожи на современные микроволновки. Инженер-самоучка стал миллионером.В изобретении анестезии приняло участие несколько ученых из разных веков.А вот в конце 17 века химик из Англии Джозеф Пристли обнаружил, что закись азота обладает особыми свойствами — она способна невидимо гореть. Правда, больше ничего он с вещество сделать не смог. Лишь спустя 20 лет открытое вещество помогло двум ученым с медицинским образованием. Джеймс Уатт и Томас Беддоус смогли сделать прибор, в который подавался этот газ. Специалисты посчитали, что он поможет в лечении туберкулеза. Первое тестирование проводилось прямо в подвале под контролем других врачей.Один сотрудник Гемфри Дэви заметил, что после леченого дыхания пациенты становятся бодрыми и жизнерадостными. Он стал устраивать закрытые вечеринки для богатых людей, которым можно было за деньги дышать «веселящим газом». А вот остальным желающим медик предлагал подышать эфиром, который вызывал спокойствие и сонливость. Веселье и отрешенность от мира с помощью закиси азота продолжалось больше 40 лет. А после стоматолог Гораций Уэллс решил протестировать вещество при удалении зуба. Он надеялся, что вызванная эйфория поможет безболезненно провести процедуру. Так и вышло. Это стало настоящим открытием — мир узнал о первой анестезии.Спички изобрел английский аптекарь Джон Уокер.В наши дни спичками уже пользуются небольшое количество людей. Они нужны в походах или в деревенских домах для растопки печи. Но во времена Советского Союза эти палочки с горючей головкой были не заменимым атрибутом в каждом доме и квартире. А придуманы они были намного раньше — в начале 18 века. Аптекарь из Великобритании Джон Уокер разводил фосфорную смесь. А перемешать ее решил деревянной палочкой. После он заметил, что вещество красиво засохло каплей на дереве. Он хотел ее смахнуть о смену, но палочка неожиданно вспыхнула. Аптекарь посмешил изготовить несколько палочек для тестирования. Он резко проводил их о камень и большая часть изделий загоралась. Уокер был счастлив, ведь он изобрел деревянные палочки с горючей головкой, которые позже назвал спичками.Тефлон изобрел американский химик Рой Планкетт.Еще одним случайным изобретением стал тефлон. Произошло это в начале 19 века. Химик из США Рой Планкетт трудился в компании, которая занималась хладагентами. Однажды он забыл в холодном помещении емкость с тетрафторэтиленом, а на следующее утро он обнаружил, что газообразное вещество затвердело. Новое вещество он прозвал тефлоном. А вот покрывать им посуду подсказала его жена. Она постоянно возмущалась своей неудобной сковородой, к которой прилипает еда. И тогда химику пришла идея изготовить для супруги посуду с покрытием для защиты от прилипания. И ему это удалось. В мире появились новые модные сковороды с тефлоновым покрытием.