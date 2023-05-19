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Отличное применение обмылкам в ванной комнате

Когда от кусочка мыла остаётся небольшой обмылок, им уже неудобно пользоваться, но и выбросить тоже жаль. Попробуйте использовать его так же, как одна смекалистая хозяюшка!

Отличное применение обмылкам в ванной комнате

Нарежьте остатки мыла на кусочки. Переложите в разрезанную медицинскую маску или, например, капроновый носок/чулок. Подвяжите в бачке унитаза.

Отличное применение обмылкам в ванной комнате

Теперь при каждом смыве унитаз будет самоочищаться! Очень простое и практичное применение маленьким обмылкам.

Отличное применение обмылкам в ванной комнате

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