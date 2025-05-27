Бельгийский король через 7 лет признал внебрачную дочь

Быть потомком короля, пусть даже незаконнорожденным, невероятно круто. Но монархи не очень любят признавать грехи своей молодости и отцовство доказать очень непросто, хотя вполне возможно. Дельфина Боэль потратила семь долгих лет на судебные разбирательства и экспертизы, чтобы ее отец, король Бельгии Альберт II, признал ее своим ребенком.

Теперь женщина имеет право на все королевские привилегии, а наследникам, ожидающим внушительного наследства, придется потесниться. Началась эта история в 2013 году, когда в один из судов Брюсселя обратилась художница по имени Дельфина Боэль. Она хотела доказать, что ее отец не уважаемый в стране предприниматель Жак Боэль, а король Альберт II. Такой вывод женщина сделала, ознакомившись с биографией монарха, в которой упоминается связь короля с баронессой Сибиллой де Селис Лонгшам, матерью Дельфины. Альберт II Бельгийский Баронесса долгие годы скрывала связь с Альбертом II и никому не говорила о том, что фигурирует в биографии короля. Впервые она призналась в этом романе дочери, когда той исполнилось 18 лет . Несмотря на то что Дельфина узнала правду, она долгие годы не могла ничего предпринять. Дело в том, что по действующим в стране законам, на действующего монарха нельзя подавать в суд и Боэль пришлось ждать, пока Альберт II не сложит полномочия. Как только старый король отказался от престола в пользу своего сына Филиппа, Дельфина начала действовать. Нужно сказать, что Альберт II оказался крепким орешком. Он наотрез отказывался проходить генетическое тестирование и всячески затягивал судебное разбирательство.Дельфина Боэль в суде Но Боэль не собиралась отступать и все же добилась своего. Первой оповестила о победе художницы местная телекомпания RTBF. Цитируя адвокатов Альберта, журналисты оповестили подданных королевской семьи о том, что в полку наследников прибыло : Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он биологический отец мадам Дельфины Боэль.Пока стороны воздерживаются от любых комментариев, но совершенно ясно, что Дельфина Боэль может с полным правом претендовать на наследство Альберта II, которому уже 84 года. Деньги старого короля будут очень кстати, так как известно , что отец Дельфины не внес ее в список наследников, так не простив жене измену.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: