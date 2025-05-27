Бельгийский король через 7 лет признал внебрачную дочь

Быть потомком короля, пусть даже незаконнорожденным, невероятно круто. Но монархи не очень любят признавать грехи своей молодости и отцовство доказать очень непросто, хотя вполне возможно. Дельфина Боэль потратила семь долгих лет на судебные разбирательства и экспертизы, чтобы ее отец, король Бельгии Альберт II, признал ее своим ребенком.
Началась эта история в 2013 году, когда в один из судов Брюсселя обратилась художница по имени Дельфина Боэль. Она хотела доказать, что ее отец не уважаемый в стране предприниматель Жак Боэль, а король Альберт II. Такой вывод женщина сделала, ознакомившись с биографией монарха, в которой упоминается связь короля с баронессой Сибиллой де Селис Лонгшам, матерью Дельфины. Альберт II Бельгийский Баронесса долгие годы скрывала связь с Альбертом II и никому не говорила о том, что фигурирует в биографии короля. Впервые она призналась в этом романе дочери, когда той исполнилось 18 лет. Несмотря на то что Дельфина узнала правду, она долгие годы не могла ничего предпринять. Дело в том, что по действующим в стране законам, на действующего монарха нельзя подавать в суд и Боэль пришлось ждать, пока Альберт II не сложит полномочия. Как только старый король отказался от престола в пользу своего сына Филиппа, Дельфина начала действовать. Нужно сказать, что Альберт II оказался крепким орешком. Он наотрез отказывался проходить генетическое тестирование и всячески затягивал судебное разбирательство.
Дельфина Боэль в суде Но Боэль не собиралась отступать и все же добилась своего. Первой оповестила о победе художницы местная телекомпания RTBF. Цитируя адвокатов Альберта, журналисты оповестили подданных королевской семьи о том, что в полку наследников прибыло: Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он биологический отец мадам Дельфины Боэль. Пока стороны воздерживаются от любых комментариев, но совершенно ясно, что Дельфина Боэль может с полным правом претендовать на наследство Альберта II, которому уже 84 года. Деньги старого короля будут очень кстати, так как известно, что отец Дельфины не внес ее в список наследников, так не простив жене измену.
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