Как помочь орхидеям с загнившими листьями

Неправильный уход и неподходящие условия содержания орхидей могут привести к тому, что листочки прекрасных растений начнут загнивать. Если вовремя не принять соответствующие меры, болезнь распространится на все растение и его будет очень непросто спасти.

Загнивший лист необходимо сразу удалить, используя для этого стерильный инструмент.







Чтобы места срезов быстрее подсохли, и в них не попали болезнетворные бактерии и грибок, их необходимо обработать порошком цемента. После обрезки орхидею нельзя поливать в течение 1 недели. Также важно чтобы растение в этот период находилось в сухом и прохладном месте.







Быстро восстановиться больным орхидеям поможет табак. Залейте табак из одной сигареты 1 л кипятка, накройте емкость крышкой и оставьте до полного остывания.







Профильтруйте полученный настой через мелкое сито.

Настой табака можно использовать для полива растения под корень один раз в месяц. Такая обработка поможет избавиться от бактерий, вредителей и грибковых заболеваний на корневой системе цветка. Более того, настой табака будет стимулировать активное развитие корневой системы.







Улучшить состояние листьев, отпугнуть вредителей и болезни от растения поможет опрыскивание орхидеи настоем табака. Проводить такую обработку также рекомендуется один раз в месяц.







Раствор табака подходит и для протирания листьев с помощью ватного диска. Тщательно протирая листья этим уникальным средством всего один раз в месяц получится легко защитить их от загнивания.



Благодаря такой простой и бюджетной обработке орхидеи будет расти здоровыми и красивыми, они будут обильно цвести и радовать своим продолжительным цветением.

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