Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...
  • Ирина Мельникова
    Лично я мою голову каждый день и не понимаю как можно ложиться в чистую постель с грязной головой. Ведь волосы отличн...Как нужно мыть го...
  • Maxim Yushkin
    Норм., но дол на клинке не для облегчения клинка, а для жесткости (чтоб не гнулся).Символ доблести и...

Детокс, феминизм и беженцы: Иронично-саркастические иллюстрации о жизни в XXI веке


Детокс, феминизм и беженцы: Иронично-саркастические иллюстрации о жизни в XXI веке

Визуализируя собственные мысли, Ева Би (Eva Bee) создаёт жизненные иллюстрации, в которых отчётливо проглядывается тонкий юмор, ирония и темы, затрагивающие повседневные и глобальные проблемы современного человека, живущего в непростом XXI веке, где все можно, но почему-то ничего не хочется.

Кто следующий? Автор: Eva Bee.

Кто следующий? Автор: Eva Bee.

 

Телефонная зависимость, необоснованный феминизм, попытка навязать своё мнение и взгляды на жизнь, извечная погоня за мнимыми идеалами, желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле, вереница противоречий, постоянный страх не соответствовать нормам, рамкам и критериям, мнимая боязнь быть отвергнутым, выставление чувств напоказ, лицемерие, подлость и множество других далеко не самых приятных мелочей, из которых состоит современное человечество, хорошо подмечено и прекрасно обыграно в работах британской художницы.
Голос вещает. Автор: Eva Bee.

Голос вещает. Автор: Eva Bee.

 
Беженцы. Автор: Eva Bee.

Беженцы. Автор: Eva Bee.

 
Забота о бездомных животных...? Автор: Eva Bee.

Забота о бездомных животных...? Автор: Eva Bee.

 
Гори ярким пламенем. Автор: Eva Bee.

Гори ярким пламенем. Автор: Eva Bee.

 
Утро современного человека. Автор: Eva Bee.

Утро современного человека. Автор: Eva Bee.

 
Пятьдесят оттенков серой массы. Автор: Eva Bee.

Пятьдесят оттенков серой массы. Автор: Eva Bee.

 

Не испытывая страха перед обществом, что в любой момент может воспринять её творчество в штыки, она показывает всю правду жизни, даже не пытаясь сгладить острые углы, что всплывают то на одной, то на другой иллюстрации.
Угнетённый парень, словно персонаж старенькой игры из 90-х, скачет по клавишам айфона, стараясь не наткнуться на снующих туда-сюда акул, задумчивая девушка с опечаленным лицом, без особого энтузиазма смотрит на стакан с шипучими таблетками, которые по словам производителя просто обязаны сделать жизнь ярче, а организм чище. Миловидная женщина с приветливой улыбкой, прикармливает бездомных животных, ласково поглаживая их, как бы специально не обращает внимания на то, что за спиной стоит мужчина с огромным молотком.
Продолжительные беседы. Автор: Eva Bee.

Продолжительные беседы. Автор: Eva Bee.

 
Благие намерения. Автор: Eva Bee.

Благие намерения. Автор: Eva Bee.

 
Необитаемый остров. - средство избавления от проблем. Автор: Eva Bee.

Необитаемый остров. - средство избавления от проблем. Автор: Eva Bee.

 
Преступление и наказание. Автор: Eva Bee.

Преступление и наказание. Автор: Eva Bee.

 
Новая жизнь. Автор: Eva Bee.

Новая жизнь. Автор: Eva Bee.

 
Скрывая истину. Автор: Eva Bee.

Скрывая истину. Автор: Eva Bee.

 
Игра на выживание. Автор: Eva Bee.

Игра на выживание. Автор: Eva Bee.

 

Беженцы с детьми на руках ступают на британскую тропу, в надежде на то, что их примут с распростёртой душой, но как же глубоки и беспечны их заблуждения. Азиатские дети, во избежание собственного наказания, без зазрения совести подставляют ближнего своего, стараясь до конца играть в благодетель, успокаивая и уговаривая на плакать, ведь приговор никто не в силах отменить, и выстрел точно придётся в голову. Британец, затыкая уши ядерными ракетами, мысленно проклинает Турцию за то, что она до сих пор существует на карте мира, а молодые люди на разных концах планеты, продолжают играть в любовь, строча сообщения в социальных сетях.
Подруженьки. Автор: Eva Bee.

Подруженьки. Автор: Eva Bee.

 
Зыбкие надежды. Автор: Eva Bee.

Зыбкие надежды. Автор: Eva Bee.

 
Рычаги. Автор: Eva Bee.

Рычаги. Автор: Eva Bee.

 

 
Терапия. Автор: Eva Bee.

Терапия. Автор: Eva Bee.

 

 
Тщетные попытки что-либо доказать. Автор: Eva Bee.

Тщетные попытки что-либо доказать. Автор: Eva Bee.

 

 
Планируя день. Автор: Eva Bee.

Планируя день. Автор: Eva Bee.

 
Детокс. Автор: Eva Bee.

Детокс. Автор: Eva Bee.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Детокс, феминизм и беженцы: Иронично-саркастические иллюстрации о жизни в XXI веке

И не забудьте:
Детокс, феминизм и беженцы: Иронично-саркастические иллюстрации о жизни в XXI векеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх