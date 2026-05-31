С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Ковалева
    Жуткий рецепт сала, адское испытание для желудка!Сало «по-китайски...
  • Maxim
    Их закупали централизованно в 70-80е гг., через МВЭС СССР, Джинсы Montana — это немецкий бренд, созданный в Гамбурге ...Почему самые попу...
  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...

Глянцевая или матовая: какую сторону фольги нужно использовать для запекания


Фольга помогает запекать блюдо в собственном соку / Фото: nastroy.net

Фольга помогает запекать блюдо в собственном соку / Фото: nastroy.net

Задумывались ли вы, почему одна поверхность фольги - матовая, а другая - глянцевая? Вы удивитесь, но оттого, как обернете блюдо, будет зависеть его кулинарный результат. Неспроста во многих рецептах прописывают какую именно сторону фольги нужно использовать для запекания.
В этой статье мы приоткроем один из секретов кулинарии и поделимся полезными лайфхаками.

1. Зачем использовать фольгу?


Фольга делает блюдо нежным и ароматным / Фото: attuale.ru

Фольга делает блюдо нежным и ароматным / Фото: attuale.ru

 

Фольга - это своего рода металлическая «бумага», которая изготавливается методом горячего, а затем холодного проката. Материал устойчив к повышенным температурам, быстро нагревается, аккумулирует и сохраняет тепло в течение долгого времени, безопасен для здоровья и гипоаллергенен.

Многие мясные, рыбные, мучные и овощные блюда часто запекаются в фольге. Такой способ приготовления прост и удобен, поскольку не нужно постоянно переворачивать или помешивать будущий кулинарный шедевр. Чаще всего продукты заворачивают в фольгу по бокам, оставляя открытой центральную часть, или сооружают из материала плотно закрытые «пакетики». После приготовления достаточно снять материал с противня без необходимости отскабливать жировые остатки.
Процесс изготовления фольги / Фото: firecenter.ru

Процесс изготовления фольги / Фото: firecenter.ru

 

Фольга накапливает и удерживает тепло внутри своей «оболочки», она сохраняет высокие температурно-влажностные показатели, что способствует равномерному прогреванию блюда.

Обернутые в металлическую бумагу продукты томятся в собственном соку.
В результате получается нежное и ароматное кушанье. Такая технология особа любима среди приверженцев правильного питания. В процессе запекания продукты сохраняют свои полезные свойства и пищевую ценность, поэтому блюда получаются диетическими.

2. Яблоко раздора


У фольги есть матовая и глянцевая сторона / Фото: mari-el.sm-news.ru

У фольги есть матовая и глянцевая сторона / Фото: mari-el.sm-news.ru

 

Многие даже не замечают, но у фольги есть глянцевая и матовая сторона. Такая особенность получается за счет процесса изготовления. Металлические листы раскатывают специальными валиками до состояния тонкой пленки. Сторона, которая непосредственно соприкасается с устройством, получается блестящей. Таким образом, матовая поверхность поглощает инфракрасное излучение, а глянцевая - отражает.

Существует несколько довольно полярных мнений на счет того, какой стороной правильно запекать продукты и есть ли вообще разница.

1. Если использовать фольгу глянцевой поверхностью внутрь, а матовой наружу, то температура внутри свертка будет очень высокой.
Мучные изделия хорошо пропекаются на фольге и не пристают/ Фото: bezdni.net

Мучные изделия хорошо пропекаются на фольге и не пристают/ Фото: bezdni.net

 

2. Матовая сторона отличается повышенным сцеплением с продуктами. Именно поэтому лучше выкладывать блюдо на блестящую поверхность, чтобы ничего не прилипало.

3. Глянцевая сторона, находящаяся снаружи, отражает излишнее тепло. Благодаря этому блюдо не перегревается и не пересушивается.

4. Стоит выкладывать блюдо на шероховатую сторону, поскольку она обработана антипригарным покрытием.

5. Запекать можно на любой стороне, отличия незначительны.

3. Где же истина?


На глянцевой стороне блюда готовятся быстрее / Фото: gsm-news.ru

На глянцевой стороне блюда готовятся быстрее / Фото: gsm-news.ru

 

Принципиальной разницы в выборе стороны нет. Тем не менее, многие кулинары используют небольшие лайфхаки для тех или иных блюд.

1. Рыбные и мясные кушанья приготовятся быстрее, если выложить их на блестящую поверхность.

2. Жирные продукты запекают на матовой стороне, а нежирные и сухие - на глянцевой.

3. Целую куриную тушку лучше поместить на гладкую поверхность. А вот концы крылышек и ножек стоит обернуть шершавой стороной внутрь, чтобы они не подгорели.
Овощные блюда лучше размещать на матовой поверхности / Фото: 123ru.net

Овощные блюда лучше размещать на матовой поверхности / Фото: 123ru.net

 

4. Фруктово-овощные блюда рекомендуют размещать на матовой поверхности. Так они сохраняют наибольшее количество полезных микроэлементов и витаминов.

5. Противень следует застилать шершавой стороной вниз. Выпечка получится более пышной и пропеченной на блестящей поверхности.

6. Чтобы ускорить процесс приготовления блюда, накройте его шероховатой стороной вверх.

7. Если у вас в арсенале фольга с антипригарным слоем, выкладывайте продукты на сторону non-stick.

4. Рекомендации по использованию фольги


Если хотите, чтобы блюдо приобрело хрустящую корочку, раскройте его за 10-15 минут до готовности / Фото: 123ru.net

Если хотите, чтобы блюдо приобрело хрустящую корочку, раскройте его за 10-15 минут до готовности / Фото: 123ru.net

 

1. Заворачивайте блюдо так, чтобы вы с легкостью могли его раскрыть и проверить степень готовности.

2. Не стоит прокалывать материал. В противном случае начнет испаряться много жидкости и ваш шедевр получится сухим и жестковатым.

3. Чтобы на блюде образовалась хрустящая золотистая корочка, за 10-15 минут до окончания приготовления отверните края фольги и продолжайте запекание.
Крупные продукты заворачивайте отдельно / Фото: heaclub.ru

Крупные продукты заворачивайте отдельно / Фото: heaclub.ru

 

4. Подбирайте фольгу с толщиной не менее 11 мкм. Если у вас тонкий материал, заверните блюдо в несколько слоев.

5. Крупные овощи и фрукты заворачивайте отдельно друг от друга.

6. Подогревать или готовить в микроволновой печи лакомства в фольге категорически запрещено.
На какой стороне запекать блюдо - не принципиально / Фото: infotime.co

На какой стороне запекать блюдо - не принципиально / Фото: infotime.co

 

Однозначного ответа на вопрос: «Какая же сторона правильная?» нет. Это зависит от продуктов, из которых вы готовите, и индивидуальных предпочтений. Экспериментируйте и находите свою удобную сторону.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Яблоко
наверх