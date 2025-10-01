С нами не соску...
Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей

Некоторые изобретения настолько вездесущи, что создается впечатление, что они существовали вечно. Но многие из них являются более недавними открытиями, чем вы думаете. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей

Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 1. Выключатели и молнии были изобретены в 1917 году. Уильям Дж. Ньютон и Моррис Голдберг запатентовали настенные выключатели в 1917 году.

Giden Sundback также запатентовал «молнию» в 1917 году. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 2. Микки Маус впервые появился в 1928 году, в том же году был изобретен нарезанный хлеб. «Steamboat Willie» сделал Микки Мауса звездой в 1928 году, когда его премьера состоялась в Театре Колони в Нью-Йорке. Знаменитая мышь была создана Уолтом Диснеем и Убом Иверксом в студии Уолта Диснея в этом году. В том же году первый автоматически нарезанный хлеб был создан с помощью машины, изобретенной Отто Рохведдером. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 3. В 1938 году дебютировали мягкие мороженое и шариковые ручки. По словам Dairy Queen, мороженое с мягкой подачей было изобретено в 1938 году Джоном Фремонтом МакКаллоу и его сыном Алексом, который открыл первую Dairy Queen в 1940 году. Журналист по имени Ласло Биро изобрел шариковые ручки с потоком чернил в 1938 году. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 4. Синтетические алмазы были изобретены в том же году, что и микроволновая печь — в 1954. Первые синтетические алмазы были изобретены в 1954 году Х. Трейси Холлом и группой ученых из General Electric. Первая коммерческая микроволновая печь была произведена в 1954 году компанией Raytheon. Она продавалась по цене от 2000 до 3000 долларов, что на сегодняшний день составляет от 18 до 28 тысяч долларов. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 5. В 1957 году в Советском Союзе был запущен первый спутник.
Два американских инженера также случайно изобрели пузырчатую пленку. Советский Союз запустил первый спутник, в 1957 году. Инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаванн пытались создать текстурированные обои, используя занавески для душа, в 1957 году, но вместо этого получили пузырчатую пленку. Они не использовали ее в качестве упаковочного материала до 1961 года. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 6. Компьютерная мышь и смайлик были изобретены в 1963 году. Дуг Энгельбарт изобрел компьютерную мышь в 1963 году, тестируя различные устройства. Смайлик был создан Харви Россом Боллом в 1963 году. Болл, художник-график, работавший в рекламе, был нанят для создания образа, который бы повысил моральный дух в страховой компании. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 7. Интернет был изобретен в 1969 году. Так же как и клеевой карандаш. Сеть Агентства перспективных исследовательских проектов (ARPAnet) доставила свое первое сообщение с одного компьютера на другой, хотя и не полностью, в 1969 году. В то время как Интернет формировался, немецкая компания Henkel изобрела первый клейкий карандаш, вдохновленный выдвижной функцией губных помад. Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей 8. Nintendo Entertainment System (NES) Nintendo того же возраста, что и Cherry Coke, 1985 года. Nintendo Entertainment System (NES) от Nintendo была выпущена в США в 1985 году, и ей приписывают оживление американского рынка видеоигр. Coca-Cola также запустила Cherry Coke в США в 1985 году.

