Года, в которых было изобретено несколько популярных сегодня вещей

Некоторые изобретения настолько вездесущи, что создается впечатление, что они существовали вечно. Но многие из них являются более недавними открытиями, чем вы думаете.



1. Выключатели и молнии были изобретены в 1917 году. Уильям Дж. Ньютон и Моррис Голдберг запатентовали настенные выключатели в 1917 году.

Giden Sundback также запатентовал «молнию» в 1917 году.2. Микки Маус впервые появился в 1928 году, в том же году был изобретен нарезанный хлеб. «Steamboat Willie» сделал Микки Мауса звездой в 1928 году, когда его премьера состоялась в Театре Колони в Нью-Йорке. Знаменитая мышь была создана Уолтом Диснеем и Убом Иверксом в студии Уолта Диснея в этом году. В том же году первый автоматически нарезанный хлеб был создан с помощью машины, изобретенной Отто Рохведдером.3. В 1938 году дебютировали мягкие мороженое и шариковые ручки. По словам Dairy Queen, мороженое с мягкой подачей было изобретено в 1938 году Джоном Фремонтом МакКаллоу и его сыном Алексом, который открыл первую Dairy Queen в 1940 году. Журналист по имени Ласло Биро изобрел шариковые ручки с потоком чернил в 1938 году.4. Синтетические алмазы были изобретены в том же году, что и микроволновая печь — в 1954. Первые синтетические алмазы были изобретены в 1954 году Х. Трейси Холлом и группой ученых из General Electric. Первая коммерческая микроволновая печь была произведена в 1954 году компанией Raytheon. Она продавалась по цене от 2000 до 3000 долларов, что на сегодняшний день составляет от 18 до 28 тысяч долларов.5. В 1957 году в Советском Союзе был запущен первый спутник.Два американских инженера также случайно изобрели пузырчатую пленку. Советский Союз запустил первый спутник, в 1957 году. Инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаванн пытались создать текстурированные обои, используя занавески для душа, в 1957 году, но вместо этого получили пузырчатую пленку. Они не использовали ее в качестве упаковочного материала до 1961 года. 6. Компьютерная мышь и смайлик были изобретены в 1963 году. Дуг Энгельбарт изобрел компьютерную мышь в 1963 году, тестируя различные устройства. Смайлик был создан Харви Россом Боллом в 1963 году. Болл, художник- график , работавший в рекламе, был нанят для создания образа, который бы повысил моральный дух в страховой компании.7. Интернет был изобретен в 1969 году. Так же как и клеевой карандаш. Сеть Агентства перспективных исследовательских проектов (ARPAnet) доставила свое первое сообщение с одного компьютера на другой, хотя и не полностью, в 1969 году. В то время как Интернет формировался, немецкая компания Henkel изобрела первый клейкий карандаш, вдохновленный выдвижной функцией губных помад . 8. Nintendo Entertainment System (NES) Nintendo того же возраста, что и Cherry Coke, 1985 года. Nintendo Entertainment System (NES) от Nintendo была выпущена в США в 1985 году, и ей приписывают оживление американского рынка видеоигр. Coca-Cola также запустила Cherry Coke в США в 1985 году.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: