Опытные огородники знают, что огурцы способны дать гораздо больше плодов даже без внесения дополнительных подкормок. Сделать так, чтобы огурцы плодоносили больший период времени и дали больше вкусных и хрустящих огурчиков, очень просто. В этом поможет омоложение кустиков, проводить которое рекомендуется в начале августа.
Первое, что нужно сделать — оголить стебель огурца, то есть удалить листья и пасынки на высоту примерно полтора метра от земли.
Далее ветки необходимо опустить таким образом, чтобы первые оставшиеся листочки практически касались земли. Верхушку огурца необходимо подвязать. В результате простых манипуляций получится сформовать невысокий аккуратный кустик.
Оголенный стебель следует аккуратно скрутить в кольцо. Очень важно не повредить его.
Чтобы дать кустикам дополнительные силы для роста и завязывания плодов, внесите в почву эффективный мультибактериальный комплекс.
Для получения отличных результатов препарат разводится в воде в соотношении 1 к 100. Обработку с мультибактериальным комплексом необходимо провести не только под корень, но и по листьям и стеблям.
Благодаря быстрому и простому способу омоложения огурцов удастся без проблем получить большой урожай.
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Как омолодить кустики огурцов
Опытные огородники знают, что огурцы способны дать гораздо больше плодов даже без внесения дополнительных подкормок. Сделать так, чтобы огурцы плодоносили больший период времени и дали больше вкусных и хрустящих огурчиков, очень просто. В этом поможет омоложение кустиков, проводить которое рекомендуется в начале августа.
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