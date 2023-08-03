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Как омолодить кустики огурцов

Опытные огородники знают, что огурцы способны дать гораздо больше плодов даже без внесения дополнительных подкормок. Сделать так, чтобы огурцы плодоносили больший период времени и дали больше вкусных и хрустящих огурчиков, очень просто. В этом поможет омоложение кустиков, проводить которое рекомендуется в начале августа.
Первое, что нужно сделать — оголить стебель огурца, то есть удалить листья и пасынки на высоту примерно полтора метра от земли.

Способ омолаживания огурцов для большого урожая

Далее ветки необходимо опустить таким образом, чтобы первые оставшиеся листочки практически касались земли. Верхушку огурца необходимо подвязать. В результате простых манипуляций получится сформовать невысокий аккуратный кустик.

Способ омолаживания огурцов для большого урожая

Оголенный стебель следует аккуратно скрутить в кольцо. Очень важно не повредить его.

Способ омолаживания огурцов для большого урожая

Чтобы дать кустикам дополнительные силы для роста и завязывания плодов, внесите в почву эффективный мультибактериальный комплекс.

Способ омолаживания огурцов для большого урожая

Для получения отличных результатов препарат разводится в воде в соотношении 1 к 100. Обработку с мультибактериальным комплексом необходимо провести не только под корень, но и по листьям и стеблям.
Благодаря быстрому и простому способу омоложения огурцов удастся без проблем получить большой урожай.

Способ омолаживания огурцов для большого урожая
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