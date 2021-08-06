Практичные советы людям, которые не хотят переплачивать за электричество

Каждый хозяин знает, что львиную долю его расходов занимают счета за коммунальные услуги.

Приходиться оплачивать квитанции за воду, свет, газ и прочее.

Сегодня мы собрали 14 практичных советов людям, которые не хотят переплачивать за электричество.

1. Дополнительное освещение

Дополнительное освещение вместо основного.

По мере возможности, используйте дополнительное освещение вместо основного. Торшеры, бра, настольные лампы, а также светодиодные ленты, помогут потреблять гораздо меньше электроэнергии, чем потолочное освещение.

2. Выключайте свет

Гасите за собой свет.

Из-за повышения тарифов на электричество многим из нас пришлось вспомнить наставления старшего поколения: «Выходишь из комнаты, выключай свет!» Особенно актуален такой совет для квартир, где для освещения используются обычные лампы накаливания.

3. Интерьер

Интерьер и чистота.

Оказывается, грамотно оформив квартиру, можно сэкономить на электричестве. Запомните, светлые цвета стен и мебели способны отражать до 80 процентов светового потока. Также, не забывайте про чистоту, пыльные лампы и грязные окна крадут около 35 процентов света.

4. Энергосберегающие лампочки

Энергосберегающие и светодиодные лампочки.

Заменив всего одну лампочку накаливания на энергосберегающую, вы сможете сэкономить около 1000 рублей в год.

5. Электроплита

Замена всех лампочек позволит существенно уменьшить затраты на электроэнергию. Кроме того, производительность энергосберегающих и светодиодных лампочек гораздо выше, чем у обычных, а следовательно менять их потребуется реже.

Правила использования электроплиты.

Старайтесь использовать посуду соответствующую размеру конфорки. Лучше всего если это будут кастрюли и сковородки с тонким дном. Также не забывайте использовать крышки. Это позволит ускорить процесс готовки и сократить потребление электроэнергии.

6. Стиральная машинка

Правила использования стиральной машины.

Сама по себе стиральная машинка относится к энергозатратным приборам. Поэтому старайтесь не гонять ее впустую. Однако не стоит и перегружать ее барабан так, как это увеличит расход электроэнергии примерно на 10 процентов. Также, обратите внимание на температурные режимы. Доказано, что при стирке на 30 градусов расходуется меньше энергии, чем на 40 и выше.

7. Утюг

Экономичное использование утюга.

Использование утюга также требует значительных затрат электроэнергии, поэтому частая глажка может привести к существенным расходом. Благо, в гардеробе современного человека, есть много вещей, которые вообще не нуждаются в глажке. Еще один способ немного сэкономить: гладить в первую очередь изделия из плотной ткани, выключать утюг из розетки, и доглаживать изделия из тонких тканей остывающим прибором.

8. Бойлер

Использование водонагревателя.

Бойлер уже давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако, этот электроприбор является одним из самых затратных в доме. Чтобы не переплачивать, выставьте водонагреватель на среднюю температуру. Не отключайте водонагреватель от сети, если в течение дня вы регулярно пользуетесь горячей водой. А в случае, если вы бываете дома только по вечерам и расходуете немного воды, есть смысл выключать бойлер.

9. Электроприборы

Самые затратные электроприборы дома.

Жизнь современного человека немыслима без бытовой техники. Однако в ее рядах есть настоящие «обжоры», частое использование которых может нанести серьезный ущерб семейному бюджету. Так в списке самых энергопотребляемых приборов: электрочайник, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, фен, пылесос и водонагреватель. Поэтому, чтобы сэкономить, старайтесь сократить время использования этих приборов, а по возможности и отказаться от некоторых.

10. Энергоэффективные приборы

Энергоэффективная техника для дома.

Уменьшить количество потребляемой энергии поможет специальная энергоэффективная техника. Отличить ее поможет специальная маркировка, обозначающая класс того или иного прибора. Самой экономичной будет техника класса А, А+ и А++.

11. Индикаторы

Приборы с индикаторами.

Вся техника, имеющая светящиеся индикаторы потребляет электроэнергию даже будучи в выключенном состоянии. Выключая ее на день, вы конечно не сможете много сэкономить, но перед отъездом в отпуск или на дачу убедитесь, что выключили всю технику из розеток. Такой трюк позволит не только сэкономить деньжат, но и предотвратит короткое замыкание.

12. Плохое соседство

Где поставить холодильник.

Как уже говорилось выше, холодильник относится к разряду энергозатратных приборов и сэкономить на его использование вряд ли получится. Однако, если вы поставите его возле плиты, потребление электричества возрастет в несколько раз. Запомните, холодильник лучше всего установить вдали от любых нагревательных приборов.

13. Обогрев жилья

Экономичный обогрев жилья.

Чтобы не разориться на оплате счетов за электричество в осенний и весенний период, обогревайте жилье с помощью кондиционера, выставленного на тепло. С его помощью удастся быстрее нагреть большую площадь, чем с помощью специальных нагревательных приборов. Только перед тем, как использовать кондиционер, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

14. Электросчетчик

Двухтарифный счетчик.

Если по натуре своей вы сова, которая большую часть дня проводит на работе, а домашним хозяйством занимается поздно вечером, есть смысл установить двухтарифный счетчик. Такой счетчик позволит ночью использовать энергозатратные приборы с большой выгодой.

Видео-бонус:

Источник