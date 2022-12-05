Принцессы, которые были несчастны в браке

Им завидуют миллионы девушек по всему миру и мечтают о такой же судьбе. Однако не у всех принцесс жизнь складывается как в сказке. Героиням нашего материала удалось выйти замуж за принца, но, несмотря на внешнюю идиллию, они оставались глубоко несчастными.



Принцесса Диана и принц Чарльз

Принцесса Шайя и шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Луиза Датская и принц Фридрих Липпе-Шаумбургский

Принцесса Токхе и Такеюки Со