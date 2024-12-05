Как бороться с укачиванием при помощи народных средств

Люди делятся на две категории: первая – достаточно легко переносит поездки и перелёты, вторая же – страдает укачиванием, сопровождаемым тошнотой, головной болью и плохим самочувствием в целом. Давайте искать и устранять причины, чтобы в дальнейшем избежать подобного состояния.







1. Что такое укачивание и с чем оно связано? Новости СМИ2

2. Первый совет: место играет значение

3. Второй совет: ни читайте книги и не смотрите в телефон

4. Третий совет: свежий воздух

5. Четвёртый совет: дыхательная практика

6. Пятый совет: отвлекитесь

7. Шестой совет: сон – лучшее лекарство

8. Седьмой совет: еда

9. Восьмой совет: лекарственные препараты и браслеты от укачивания

10. Девятый совет: народные средства

Чтобы бороться с укачиванием, нужно найти причину.Итак, укачивание – это состояние, характеризующееся тошнотой, головокружением, повышенным давлением и даже рвотой, возникающими в ответ на движение, например, в наземном транспорте (автобусы, автомобили, поезда и т.д.), морском транспорте (лодки, корабли, прогулочные катера и т.д.) или в самолёте. К сожалению, укачивание не до конца изучено, но большинство специалистов в области здравоохранения сошлись в едином мнении, что вызвано оно конфликтом между сигналами, получаемыми внутренним ухом (отвечающими за равновесие, движение и вестибулярный аппарат в целом) и сигналами, получаемыми глазами, видящими окружающую среду. Как правило, облегчить сей недуг можно как с помощью лекарственных препаратов, так и различных практик, в том числе и народных советов.Выбирайте наиболее удобное место, где можно следить за дорогой и видеть горизонт.В наземном транспорте выбирайте такие места, где можно смотреть на дорогу. Обязательно садитесь по ходу движения – строго лицом вперёд. Так вы сможете сконцентрировать внимание на горизонте. Если вам предстоит лететь в самолёте, то заранее позаботитесь, чтобы место было у окна перед крыльями, так вероятность укачивания сократится в разы.Постарайтесь не читать и не «сидеть» в телефоне во время поездки, так есть шансы избежать укачивания.Чтение книг или «зависание» в телефоне во время поездки зачастую усугубляет симптомы, связанные с укачиванием, поскольку во время движения, глаза всё время пытаются сфокусироваться на неподвижном объекте. В итоге возникает конфликт между чувствами и как следствие – привет, тошнота и головокружение. Поэтому рекомендуется смотреть в окно, таким образом вы сможете стабилизировать состояние организма, тем самым уменьшив малоприятные ощущения.Почувствовали приступы тошноты — откройте окно. Свежий воздух пойдёт на пользу.Если вас укачивает, то идеальный вариант избавиться от омерзительного состояния – свежий воздух. Приоткройте окно, даже если на улице мороз или льёт как из ведра. В тёплом душном салоне, посторонние запахи усиливаются (парфюм, сигареты, едва, напитки и т.д.), тем самым вызывая головокружение, тошноту и даже рвоту. Если нет возможности открыть окно, то воспользуйтесь сухой или смоченной в воде салфеткой (разместите её частично на переносице и слегка прикройте ноздри).Справиться с тошнотой поможет дыхательная гимнастика.Если почувствовали в горле ком и подступающую тошноту – пора переходить к дыхательной гимнастике. Глубокий вдох через нос, медленный выдох – через рот. Повторяйте до тех пор, пока не отпустит. Ещё один эффективный способ справиться с тошнотой – дышать в пакет (лучше всего в бумажный, но если нет, то подойдёт и обычный целлофановый\ полиэтиленовый). Поднесите пакет к лицу и приложите по принцу кислородной маски (рот и нос должны быть накрыты пакетом). Сделайте вдох, после – выдох. Повторите несколько раз.При первых признаках укачивания, постарайтесь отвлечься.При укачивании важно не зацикливаться на происходящем. Постарайтесь отвлечься: поговорите с кем-нибудь по телефону, если нет возможности завязать разговор с попутчиками; включите музыку в наушниках и мысленно подпевайте; рассказывайте считалочки, стишки или просто заведите мысленный разговор с самим с собой – всё это поможет сконцентрировать внимание на происходящем, а не зацикливаться на недомогании.Сон — лучшее лекарство, даже при укачивании.Наверняка не раз слышали, что сон – лучшее лекарство? Так вот, помогает сей совет и при укачивании. Постарайтесь уснуть, а если всё-таки не получается – займите удобную позу, расслабьтесь и закройте глаза. Время пролетит незаметно, и организм будет чувствовать себя превосходно.Еда и правильно подобранные напитки могут спасти ситуацию и предотвратить тошноту во время укачивания.Перед длительной поездкой важно плотно поесть и попить (исключите острую, солёную, жирную пищу, а также крепкий чай, кофе, энергетики). Лучше всего съесть что-нибудь питательное, но при этом лёгкое (например, омлет, отварную грудку, макароны, гречку, немного зелени или овощей). В дорогу возьмите сушку, крекеры, галетное печенье, немного орехов, бананы, сухофрукты, подсушенный хлеб (сухарики) или снеки. Почувствовали тошноту, сразу же начинайте что-то медленно, но уверенно жевать.Справиться с признаками укачивания помогут лекарства и специальные браслеты.Если предстоит долгая поездка\перелёт – воспользуйтесь лекарственными препаратами (таблетки, сиропы). Лучше всего заранее проконсультироваться с врачом\специалистом. Принимать такие препараты нужно строго по инструкции, соблюдая все рекомендации. Для перестраховки также можно воспользоваться браслетом от укачивания, подобрать поможет как специалист, так и отзывы в Интернете.Народные средства также хороши в борьбе с укачиванием.Помимо лекарственных препаратов существуют народные средства, которые эффективно справляются как с первыми признаками тошноты, так и последствиями после укачивания. Возьмите на заметку имбирь, лакрицу (можно заменить корнем солодки), кинзу\сельдерей (стебли и листочки можно жевать), мяту (можно жевать листочки или положить их под язык); лимонные свежесрезанные корки (жуйте или рассасывайте их). Подойдут также мандарины или апельсины, концентрированный отвар ромашки, ягодные морсы или кисель (нужно пить мелкими глотками, но не больше двух-трёх глотков). Чтобы избавиться от накатывающей тошноты, жуйте кончик зубочистки или спички.