Преимущества жизни в маленькой квартире

Большинство людей воспринимают жизнь в маленькой квартире, как наказание. И лишь немногие действительно получают удовольствие от компактного пространства. Если вы относитесь к первой категории, возможно, вы еще не осознали все преимущества однушки или небольшой двушки.

Поэтому сегодня мы расскажем о них более подробно.

Преимущество 1: Все под рукой

Преимущество 2: Недорогой ремонт

Преимущество 3: Простая и быстрая уборка

Преимущество 4: Экономия на коммунальных услугах

Преимущество 5: Больше места для фантазии

Преимущество 6: Уютное пространство

Преимущество 7: Используется каждый квадратный метр

Преимущество 8: Нет лишних вещей

Преимущество 9: Большой выбор

Преимущество 10: Улучшение отношений

В маленькой квартире все вещи находятся в непосредственной близости.Чтобы найти и взять нужную вещь, необходимо совершить минимум манипуляций. Одно движение – и вот уже у вас в руках книга, пульт от телевизора, расческа и пр. Также вы можете быстро дойти до двери, без проблем найти дверь в санузел в темноте, перенести из кухни в гостиную перекус, чтобы посмотреть сериал в компании бутербродов. Такая простая и очевидная логика перемещений доступна только в маленькой квартире, где нет коридоров между комнатами и больших расстояний внутри них.Чтобы сделать полноценный ремонт, не нужно тратить много денег.Чем меньше площадь квартиры, тем дешевле обойдется ремонт, даже если в ваших планах просто перестелить линолеум или переклеить обои. И это логично, ведь на 30 кв.м. нужно гораздо меньше отделочных материалов, чем, например, на 50. Кроме того, получится сэкономить на работе мастеров, ведь стоимость их услуг непосредственно зависит от «фронта работ». Мебель тоже понадобится самая необходимая, которой вы действительно будете пользоваться, а не купите просто для красоты.На уборку уходит несколько часов.Чтобы привести в порядок большую квартиру, нужно потратить минимум один день, а то и все выходные. Пока пройдешься с влажной тряпкой по всем комнатам, пыль уже снова соберется на поверхностях и придется начинать заново. В крохотной квартире с уборкой намного проще: во-первых, здесь меньше комнат, а во-вторых – ограниченное количество мебели, которую нужно протирать от пыли и чистить от шерсти. Всего нескольких часов хватит для того, чтобы ваше жилье вновь сияло чистотой и свежестью. Особенно это актуально, если к вам неожиданно решили нагрянуть гости, а дома бардак. Пробежаться по комнатам и собрать разбросанные вещи можно за 10 минут.Квитанция за коммунальные услуги.Размер квартплаты зависит непосредственно от площади квартиры – чем она меньше, тем приятнее цена за коммунальные услуги. К тому же, если у вас всего одна комната, вы будете платить меньше денег за электричество, особенно если на постоянной основе работают теплые полы или кондиционер. Охладить или обогреть небольшое помещение гораздо проще и быстрее, чем огромное.Также в малогабаритке можно повесить всего один телевизор и ограничиться парой ламп, вместо того, чтобы вешать ТВ и люстру в каждой комнате. Единственное, на чем не получится сэкономить – это вода. Здесь все зависит не от метража, а от количества людей, проживающих в квартире.Интерьер однокомнатной квартиры в бежевых тонах.Звучит нелогично, но это так. На первый взгляд кажется, что экспериментировать с мебелью, отделкой, стилем интерьера можно только на большой площади, но на деле все как раз наоборот. Чем меньше квартира, тем дешевле обходится ремонт и тем быстрее он делается. Чтобы изменить настроение жилья, достаточно поклеить акцентные обои за диваном, поменять обивку мягкой мебели, повесить плотные шторы вместо рулонных, постелить ковер, купить стильную люстру. И не нужно думать, как все эти вещи будут сочетаться друг с другом еще в трех комнатах.Скандинавский стиль ассоциируется с уютом.Психологи уверенно говорят о том, что в маленьких пространствах человек чувствует себя гораздо комфортнее, ведь здесь намного проще создать «безопасную», обволакивающую атмосферу. Небольшие квартиры априори воспринимаются как более камерные и домашние, чем просторные. К тому же, чтобы сделать их уютными, нужно потратить гораздо меньше усилий и средств с вашей стороны.Совет: Чтобы интерьер действительно получился уютным, важно продумать все детали еще на этапе выбора мебели и отделки. Если вы не знаете, какой стиль и материалы вам ближе, отдайте предпочтение природной цветовой гамме, дереву и мягкой мебели с фактурной обивкой. Это всегда смотрится выигрышно.Кабинет в нише и барная стойка из подоконникаВ большой квартире вы можете позволить себе оставить незадействованными угол, нишу, подоконник и даже кладовку. А вот на маленькой площади все эти действия – непозволительная роскошь. Здесь важно с умом использовать каждый квадратный метр, иначе не получится разместить даже половину необходимых вещей. Вот так подоконник, на которым обычно хранятся цветы, превращается в зону отдыха, свободная ниша заполняется полками для хранения, а каждый предмет мебели выполняет сразу несколько функций. Маленькая квартира – отличная возможность прокачать свои навыки организации пространства, и это точно пригодится вам в будущем.Интерьер маленькой квартиры продуман до мелочей.В маленькой квартире не получится складировать ненужные вещи из серии «а вдруг пригодятся», ведь для них просто не будет места. Поэтому придется проводить регулярные ревизии, а также контролировать все предметы в доме, чтобы вовремя определять, каким из них пора «на выход». Возможно, эта мера и вынужденная, зато в квартире всегда будет порядок, и вы четко будете знать, где, что лежит.Совет: Если вы храните только самые необходимые вещи, но дома все равно царит бардак, во всем может быть виноват визуальный шум. Многочисленные стеллажи и открытые полки, заставленные вещами, создают ощущение хаоса, поэтому лучше минимизировать их количество и отдавать предпочтение закрытым системам хранения. Если же у вас нет такой возможности, купите для стеллажей красивые коробки или корзины, в которые можно будет спрятать мелкие предметы.Риелтор предлагает много вариантов жилья.Пожалуй, самый большой плюс маленьких квартир состоит в том, что они стоят намного дешевле, и на рынке их выбор значительно больше. Поэтому вы можете сэкономить на квадратных метрах, но взамен переехать поближе к центру города, работе или любимому парку – все зависит от ваших желаний и потребностей. Также можно приобрести жилье в новом ЖК, а не в старой хрущевке, которая уже потихоньку рассыпается. Да, на ограниченных квадратных метрах будет сложно разместиться большой семьей, но если вы живете один или со второй половинкой, этого будет вполне достаточно для старта.Уютный вечер в компании любимого человекаЕсли вы живете с любимым человеком в однокомнатной квартире, где негде спрятаться, ваши отношения не раз пройдут испытания на прочность. Но в то же время такие условия – это отличная возможность узнать друг друга получше, сформировать крепкую партнерскую связь, научиться находить компромиссы.Однако это не значит, что квартиру не нужно разделять на зоны, ведь личное пространство – это очень важно. Для данных целей подойдут ширмы, шторки, стеллажи, кресла с высокими спинками, классические реечные и стеклянные перегородки. Также стоит позаботиться о двойном умывальнике, отдельных одеялах (да-да, не всем хочется отбирать одеяло у своего партнера в два часа ночи).