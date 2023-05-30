Шокирующие сексуальные традиции племен и народов мира

Все люди планеты с возрастом узнают, что такое секс, но не у всех людей одинаковые представления о нем. Некоторые племена или даже целые народы успели придумать себе невообразимые ритуалы и за столь долгое время существования продолжают чтить свои сексуальные традиции. Для нас это дикость, а для них это абсолютная норма.
Представляем вам 10 шокирующих сексуальных традиций племен и народов мира.
Самбия — племя, пьющее сперму
У этого племени довольно странный ритуал, чтобы превратить мальчика в мужчину. В возрасте 7 лет мальчика забирают из племени в поселение мужчин, чтобы он не вступал ни в какие контакты с женщинами, и допускают в общее племя спустя 10 лет. На протяжении всех 10 лет будущему мужчине постоянно прокалывают кожу, пускают из носа кровь и вызывают рвоту скармливанием подростку огромного количества сахарного тростника. Таким образом юноша очищается перед контактом с женщиной в возрасте 17 лет.
Также будущего мужчину данного племени заставляют пить сперму старейшин, объясняя это тем, что сперма поможет мальчику быстрее возмужать и стать сильнее. Даже по возвращении в племя во время менструации своей женщины мужчина должен пускать носовое кровотечение.
Мардуджара — племя, практикующее необычное обрезание и меатотомию
Ритуал взросления этого племени состоит из нескольких процедур. В первой части ритуала подростку производится варварское обрезание, после которого мальчик должен съесть свою только что отрезанную крайнюю плоть. Во второй части ритуала подростку производится меатотомия — разрезание нижней части пениса по каналу вплоть до самой мошонки, для очищения вытекающая кровь должна капать в огонь. С этого момента мужчина будет мочиться через оставшийся участок уретры, который находится довольно далеко от головки пениса. Непонятно, конечно, что ж в этом ритуале такого мужественного.
Тробрианцы — племя, в котором начинают заниматься сексом с 6 лет
Жители острова Папуа — Новой Гвинеи показывают сексуальную революцию на собственном примере. Девочки этого племени начинают заниматься сексом с 6-8 лет, а мальчики с 10-12, и это считается абсолютно нормальным явлением. Но это не означает, что они имеют беспорядочные связи, для предотвращения этого в племени есть парочка специально придуманных обычаев. Еще бы тут не повзрослеть так рано, ведь представительницы прекрасного пола данного племени расхаживают топлес.
Самое священное у тробрианцев — это совместный прием пищи. Мужчине строго запрещено разделять трапезу с женщиной до брака или как там у них это называется.
Водопады Со-Д’о — излюбленное место для разврата последователей вуду
Если вы будете отдыхать на Гаити и не дай бог попадете на водопады Со-Д’о (Saut d’Eau), то вы можете увидеть очень необычный ритуал местных последователей вуду. Каждый год они совершают паломничество к этим водопадам, чтобы совершить ритуал поклонения местной богине любви.
Всё кажется милым и приличным? Как бы не так! Представьте себе кучу голых извивающихся людей в грязи и крови принесенных в жертву животных, также к этой картине добавьте еще отрезанные головы тех же животных. Думаю, это зрелище вряд ли понравится здоровому человеку.
Непальцы — народ, где братья делят между собой жену
Согласно статье в журнале Psychology Today: «Почти все из немногих полиандрических обществ практикуют то, что антропологи называют братской полиандрией, где группа братьев делит между собой жену. Это распространено в Гималаях, где очень мало плодородной земли и появление еще одного сына означало бы разделение земли, чтобы еще один сын мог основаться с собственной семьей. Ради экономии места они и начинают создавать семейное общежитие с общей женой».
Водаби — племя, где мужчины воруют друг у друга жен, Нигер
В племени Водаби, Нигер, Западная Африка, принято воровать друг у друга жен на празднике Геревол. Свадьба устраивается детям племени еще в самом детстве, при этом жена и муж приходятся друг другу двоюродными родственниками. Но не всё так грустно с многообразием. На ежегодный праздник Геревол у мужчин данного племени принято разукрашиваться, наряжаться и воровать друг у друга жен. Если паре удалось уйти с этого праздника незамеченными, то их новый брак считается полностью легальным, а муж-растяпа остается ни с чем, конечно, если не украл себе другую жену. Эти браки у них считаются заключенными по любви.
Древнеегипетские фараоны, практикующие публичную мастурбацию
У фараонов Древнего Египта был необычный обряд, когда фараон мастурбировал и эякулировал в реку Нил. Дело в том, что в реке Нил всё время случались отливы и приливы, и считалось, что подобный обряд обеспечит изобилие воды. По этому поводу в Египте даже был официальный праздник бога Мин, посвященный потенции фараона, на котором все присутствующие мужчины должны были публично мастурбировать.
Древняя Греция, где гомосексуализм считался абсолютно нормальным явлением
Древние греки не воспринимали сексуальную ориентацию как социальный показатель. По сути им было всё равно, какого пола был сексуальный партнер, самым главным аспектом секса было кто кого. Активность в данном вопросе означала более высокий статус и мужественность, а пассивность была связана с более низким социальным статусом, женственностью и молодостью.
Древняя Греция: педерастия — это норма!
В Древней Греции существовало такое понятие, как paiderastia, что буквально означает любовь к мальчикам. Эта была «любовь» более старших мужчин к молодым мальчикам. Подросток считался мальчиком до тех пор, пока у него не начинала расти борода. При этом старший мужчина назывался erastes, и он должен был любить, содержать и защищать, обучать и служить примером для своих молодых eromenos. Испытывать любовь к мальчику младше 12 лет было неприлично, но никаких законов, запрещающих это, не существовало.
Современная культура Ирана, где можно купить временный брак, если есть деньги
Мусульманская культура — одна из самых строгих в отношении половых актов и сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Например, мусульманские пары могут заниматься сексом только в миссионерской позе. Просьба мужа о смене позиции считается унижением достоинства.
Однако в некоторых мусульманских странах, таких как Иран, молодая пара, которая хотела бы заняться сексом, прежде чем они будут готовы вступить в брак, может купить «временный брак». Они имеют право заплатить за короткую церемонию, в результате которой заключается договор, в котором будет указано точное время брака. После этого они могут заниматься сексом, не противореча исламским законам.
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