Поджигание колес и летняя резина зимой: 4 факта о советских покрышках

Современные автомобилисты из числа тех, что не застали жизнь в Советском Союзе, едва ли представляют себе, насколько тогдашние автомобильные покрышки отличались от современных. Советские автомобилисты были лишены многих современных «радостей жизни», из-за чего были обречены находить изящные выходы из не самых простых и приятных. Вот несколько занимательных фактов, которые однозначно найдут чем удивить современных водителей.
1. И зимой и летом… на одной резине
Круглый год ездили на одной резине. /Фото: drive2.ru.
Сегодня сезонная «переобувка» автомобиля едва ли сможет удивить кого-то из автомобилистов. А вот советские водители такого «счастья» были лишены напрочь. В течение года автомобили и грузовики ездили на одной и той же резине. А все потому, что широкое распространение зимняя резина в мире получила только после Второй мировой войны. Хотя первые прототипы зимних покрышек испытывались в США еще в 1909 году. Первые серийные зимние покрышки появились в 1930-е годы в Финляндии, однако по-настоящему широкого распространения поначалу не получили.
2. Гори-гори ясно
В те годы резину делали из натурального каучука. /Фото: 5koleso.ru.
Если современному автомобилисту рассказать о том, что их советские коллеги в некоторых случаях поджигали покрышки… Услышав такое сегодня, большинство граждан разве что пальцем у виска покрутит. А ведь в действительности такого рода операция была очень популярна в 1960-1970-е годы. Дело в том, что в середине прошлого века резину зачастую делали из натурального каучука. Поэтому на сильных морозах она имела все шансы задубеть настолько, чтобы взорваться. Советские водители нашли изящный выход из этой ситуации. Они стали ненадолго поджигать покрышки, чтобы те, как следует прогрелись и вернули хотя бы часть своей эластичности. В сильные морозы за одну поездку подобный трюк нередко приходилось проворачивать по несколько раз.
3. Советская резина была лучше западной
Советская резина бывала высокого качества. /Фото: rally36.ru.
Сильное утверждение.советские покрышки действительно были как минимум не хуже зарубежных в своем классе. А отдельные виды резины могли даже превосходить западные аналоги. Например, резина МИ-166, появившаяся в 1979 году, превосходила по всем параметрам аналогичную продукцию компании Michelin. Покрышка использовала металлический корд, была очень мягкой, но при этом еще и весьма долговечной. На дороге эта модель показала себя с лучшей стороны.
4. Голь на выдумку хитра
Хороших покрышек на всех не хватало. /Фото: ya.ru.
И все же далеко не вся резина отечественного производства могла похвастаться первоклассными качествами. Дополнительно ситуация осложнялась тем, что по-настоящему хорошие покрышки еще и не всегда были доступны. Даже если были деньги, достать резину получалось не всегда, потому как ее могло просто не быть… Поэтому советские автомобилисты активно занимались «творчеством» всячески дорабатывая уже существующие покрышки, например, они улучшали рисунок протектора и добавляли на покрышку шипы.
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