Поджигание колес и летняя резина зимой: 4 факта о советских покрышках

1. И зимой и летом… на одной резине

Круглый год ездили на одной резине. /Фото: drive2.ru.

2. Гори-гори ясно

В те годы резину делали из натурального каучука. /Фото: 5koleso.ru.

3. Советская резина была лучше западной

Советская резина бывала высокого качества. /Фото: rally36.ru.

4. Голь на выдумку хитра

Хороших покрышек на всех не хватало. /Фото: ya.ru.