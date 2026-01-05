Хитрые штуковины, которыми пользуются японцы, чтобы облегчить себе жизнь

Иногда кажется, что Япония – это отдельная планета, настолько развиты в ней различные технологии и инновации. Даже привычные для нас вещи и привычки, в «исполнении» японцев кажутся немного странными (и это еще мягко сказано). Novate.ru рассказывает о некоторых традициях жителей этой страны, которые могут вогнать в ступор неподготовленного человека.

1. «Сжатые» футболки

2. Цветы на улицах

3. Музыка в общественных туалетах

4. Мусорные пакеты с собой

5. Смартфон, чтобы открыть и закрыть дверь

6. Ванная как единый модуль

7. Тапочки для посещения туалета

8. Держатели для зонтов на велосипедах

Японцы считают, что при себе всегда нужно иметь запасной комплект одежды, потому что никто не знает, что может случиться в следующий момент. Возможно, вы упадете и порвете джинсы или обольете одежду кофе. А может, вам просто понадобится свежая одежда после веселой ночи, проведенной в компании друзей.Но, согласитесь, носить с собой большой шопер с футболкой и джинсами не слишком удобно. Поэтому в японских магазинах можно приобрести завакуумированную одежду. Спрессованный кубик занимает в сумке минимум места, но при этом у вас всегда есть с собой комплект чистых вещей. Очень удобно.Большинство японских городов визуально напоминают каменные джунгли. Здесь нет места скверам, длинным цветущим аллеям и прочим «зеленым оазисам», где можно присесть на лавочку, отдохнуть и насладиться желанной тишиной. Более того, из-за близкого расположения домов друг к другу, у людей нет возможности разбить даже крохотный цветник на своей территории. Но японцы нашли выход из ситуации – с приходом весны они выставляют у входных дверей и на тротуары комнатные растения в горшках, чтобы добавить улицам цветущий вид.Общественный туалет, особенно когда в них расположено сразу много кабинок, у кого-угодно могут вызвать дискомфорт.Напрягает, что остальные люди, которые в этот же момент находятся в комнате, могут слышать все, что вы делаете. Чтобы обеспечить посетителям некую конфиденциальность, и при этом никого не обидеть, японцы оборудовали некоторые общественные туалеты специальными панелями управления. Они не только помогают сориентироваться в пользовании туалетом, но также предлагают выбрать музыку для уединения.Несмотря на то, что в Японии очень бережно относятся к природе и стараются не засорять улицы, здесь практически не встречаются урны для мусора. Из-за этого местным жителям приходится носить с собой специальные пакеты, в который они складывают мусор в течение дня. Интересно, что если человек увидит на дороге фантик, оброненный другим человеком, он не пройдет мимо, а положит его себе в пакет, чтобы донести до ближайшей урны. Некоторые люди даже превращают это в соревнование – кто первый нашел или добежал до урны, тот и победил.Все мы знаем, что в Японии весьма продвинутые технологии, которые захватили абсолютно все сфера жизни. Взять, к примеру, квартиры японцев – большинство из них оборудованы электронными замками, которые можно открыть обычным ключом, с помощью ПИН-кода, отпечатка пальца RFID-брелока. Но на этом способы не заканчиваются.При желании японец может открыть или закрыть дверь с помощью своего смартфона, на который предварительно устанавливается специальное приложение. Через него можно создать код для разового доступа в квартиру или задать время и дату, когда дверь автоматически откроется. Это очень выручает, если вы неожиданно уехали из города и пришлось просить соседку зайти в квартиру, чтобы перекрыть воду или проверить, выключен ли, например, утюг.Когда мы делаем ремонт в ванной, то отдельно подбираем для комнаты необходимую мебель и сантехнику. Может пройти не одна неделя, прежде чем найдется «тот самый» унитаз или душевая кабина. В Японии таких проблем нет – они сразу покупают ванную как единый модуль, ориентируясь исключительно на размер комнаты. Вы удивительно, но такой модуль входит абсолютно все, начиная от пола, стен, и заканчивая ванной, раковиной, зеркалом и даже мыльницей.Для отделки помещения используют мягкие влагоустойчивые материалы, а вот керамическую плитку, популярную в нашей стране, всячески избегают. Японцы считают, что она холодная, скользкая и является идеальной средой для размножения плесени.К каждому модулю прилагается несколько пультов управления, которые устанавливаются в разных комнатах. Японцам не обязательно идти в санузел, чтобы открыть кран и набрать в ванную воды – они могут нажать «волшебную» кнопку, находясь в спальне или на кухне.Также в модулях сушат одежду после стирки и это получается намного экономнее, чем пользоваться сушильной машиной. Все, что нужно сделать, нажать на панели управления специальную кнопку, после чего в комнате уменьшится влажность и повысится температура воздуха. В таких условиях вещи высыхают за пару часов.Японцы очень щепетильно относятся к гигиене и чистоте в целом. Поэтому, приезжая в эту страну, следует быть готовым к любому развитию событий. Так, например, в каждой квартире и отеле вы найдете тапочки…для посещения туалета. Да-да, вы все правильно поняли – здесь существует отдельная обувь для санузла. Для чего это делают? Причин несколько: во-первых, гостям и жителям дома не приходится стоять голыми ногами на холодном кафеле, а во-вторых, грязь и бактерии из туалета не попадают в другие комнаты.В Японии запрещено ездить на велосипеде, держа зонт одной рукой. По этой причине на руль устанавливают специальной держатель, в которой можно установить зонтик, чтобы комфортно себя чувствовать. Кстати, японцы используют зонт не только от дождя, но и от солнца, поэтому приспособление актуально почти круглый год.