Как природное богатство карликового тихоокеанского государства стало его наказанием

Были времена, когда крошечное государство Науру, площадь которого едва достигает 21 кв. километров, удивляло весь мир показателями ВВП на душу населения (уступали лишь Саудовской Аравии). Но бездумное хозяйствование превратило богатейший остров в выжженную территорию, пестрящую белыми известняковыми вершинами, а череда неприятных событий привели страну к полнейшей катастрофе, из которой она, все же, пытается выкарабкаться.
1. Как миниатюрное островное государство Науру стало разменной монетой и лакомым кусочком для агрессоров
Прекраснейший уголок мира остров Науру мог бы стать Меккой для туристов.
Бездумное хозяйствование превратило остров Науру в «марсианскую» пустыню.
Крошечный остров Науру (Nauru), расположенный среди вод Тихого океана (чуть северо-восточнее Австралии), принадлежащий одной из самых маленьких независимых республик мира с таким же названием, прославился по двум причинам. Первым толчком к тому, что на него обратили внимание, стало обнаружение фосфоритов (осадочная порода, которую еще называют агрономическая руда).
До начала XX века местные жители промышляли лишь рыбалкой и сбором экзотических фруктов, не помышляя об автомобилях последней марки (о. Науру).
Для аборигенов, обитающих на острове, полезные ископаемые большого интереса не представляли, но вот Германия, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Япония, начиная с 1906 г. поочередно, а то и целой «компанией» пытались изъять, как можно больше фосфатного минерала, постепенно превращая территорию в руины.
Даже снимок с космоса кричит об экологических проблемах острова Науру. | Фото: minicount.narod.ru.
Местное же население в это время занималось лишь рыболовством и растениеводством, ведь на острове прекрасно росли бананы, ананасы, хлебное дерево, папайя, кокосовые пальмы и еще много разных экзотических растений со съедобными плодами.
С какой стороны не посмотри, а былое райское место превратилось жуткую пустыню (о. Науру). | Фото: sputnik-abkhazia.ru.
Вот и колонисты, приходя на остров, лишь хищническим образом извлекали ископаемые, превращая зону добычи в марсианскую пустыню, где уже точно ничего не сможет расти. Такое варварское отношение к земле очень больно аукнется местному населению к концу столетия, но странам, участвовавшим в извлечении минералов, было безразлично далекое будущее.
2. Период 60-80 гг. прошлого века стал поистине золотым веком для карликового государства
Лишь брошенная ржаветь техника и полуразрушенные конструкции для транспортировки фосфоритов на суда, напоминают о былом богатстве крошечной страны (о. Науру).
С приходом независимости, власти Республики Науру, не задумываясь, приступили к самостоятельной разработки месторождений фосфоритов. Благодаря полезному ископаемому в считанные годы экономика страны, обогнала даже самые высокоразвитые государства мира (по доходам на душу населения). Хотя руководство островного государства точно так же, как и колонисты стремились получить сиюминутный доход, не думая о будущем. Получая колоссальный доход за превращение практически всех земель острова в один сплошной карьер, власти и само население (всего-то около 10 тыс. человек!) наслаждалось фантастической роскошью, позволяя себе то, что для большинства жителей планеты недоступно.
80% территории суши не пригодна ни для жизни, ни для земледелия, ни для строительства (о. Науру). | Фото: wukong.toutiao.com.
По сведениям авторов, почти каждый взрослый житель микро-страны позволяли себе менять автомобиль ежегодно, а для посещения стоматолога запросто могли слетать в Австралию. Да это и понятно, ведь доход на душу населения в 70-х годах прошлого века составлял рекордные 30 тыс. дол. (для сравнения: в 1970 г. в СССР – эта сумма составляла около 1,78 тыс. дол., а в США – 5,2 тыс. дол.).
Вся экономика страны была завязана лишь на добычи полезных ископаемых, которые очень быстро закончились (о. Науру).
Живя на широкую ногу, мало кто из обычных людей думал о будущем, вкладывая в недвижимость в других странах или накапливая сбережения в иностранных банках. Только особо предприимчивые смогли отложить неплохие суммы на черный день (чтобы жить на проценты) и отправить детей учиться в развитые страны. Остальные же безоговорочно верили руководству, обещающему золотые горы и райскую жизнь, поэтому и жили одним днем.
Теперь земля в руинах, а прибрежная часть в стальных «монстрах», которые разрушаются под воздействием воды и времени (о. Науру).
И самое непостижимое, что власти страны не думали о последствиях и о развитии других отраслей народного хозяйства, которые могли бы поддерживать экономику на плаву, когда минералы иссякнут. Ан нет, они методично уничтожали всю имеющуюся территорию, превращая 20 кв. км (из 21 кв. км имеющейся площади) в один сплошной карьер!
Такого варварского отношения природа не прощает, поэтому в конце 1980-х годов – «грянул гром». Экологическая катастрофа, полностью изуродованная земля, тотальная безработица – все это привело к краху государства. Единственное, что осталось в богатейшей стране мира – это аэропорт и железнодорожный вокзал, которые к настоящему времени совсем не впечатляют.
3. Жуткие последствия жадности и недальновидности правительства Науру
Государство в погоне за быстрой наживой даже не удосужилось построить порт, отгрузку агрономической руды вели прямо у побережья (о. Науру). | Фото: wukong.toutiao.com.
Учитывая, что при разработке полезных ископаемых из жадности и бестолковости была задействована практически вся территория острова, не удивительно, что плодородного слоя почвы на нем не осталось (от слова совсем!). Теперь Науру напоминает сплошной котлован или инопланетное пространство, где возвышаются лишь известняковые пики разных форм и размеров. В связи с катастрофическим положение в стране, о ней заговорили во второй раз.
По прошествии 40 лет на некоторых участках острова начали появляться деревья (о. Науру). | Фото: nationalgeographic.com.
О занятиях сельским и лесным хозяйством не могли идти даже речи, как и о строительстве или развитии туристической отрасли, ведь остров мог бы предложить массу незабываемых приключений путешествующим, если бы не ужасающий лунный пейзаж. А если учесть, что предшествующие разорению годы население занималось лишь добычей фосфатов и никакие отрасли не развивались, то логичным окончанием блестящего всплеска стала катастрофическая безработица (90% населения).
Жизнь сохранилась только в непосредственной близости к берегу (о. Науру). | Фото: money.onliner.by.
Из-за неправильного питания (все продукты импортируются) жители Науру страдают ожирением.
Примечательно: Одной экологической катастрофой и экономическим кризисом в Науру не обошлось. Вслед за остановкой добывающей отрасли и обнищанием народа, пришел и кризис власти. Как и следовало ожидать, быстро привыкшие в хорошей жизни островитяне, начали требовать от руководства страны поддержания прежнего уровня жизни и доходов, которые уже точно невозможно было обеспечить. В итоге народ попытался поменять президента, выдвигая массу претендентов, которые устроили разборки, закончившиеся масштабным пожаром (в прямом смысле слова). Пламя уничтожило не только резиденцию президента и госучреждения, но и узел связи, что повлекло за собой информационную блокаду, причем на несколько месяцев.
4. Как теперь живется на изуродованном острове Науру
Скальные образования в прибрежной части океана являются единственной достопримечательностью Науру, так что туристов ждать не приходится (о. Науру). | Фото: nationalgeographic.com.
После глобальной катастрофы на Науру, Австралия протянула руку помощи островитянам, предложив переселить всех жителей на плодородный остров у побережья Квинсленда, но правительство отвергло это предложение, мотивируя тем, что страна потеряет свою независимость. Поговаривают, что планировалась даже покупка свободного острова у одной из стран Тихоокеанского бассейна, но и здесь не срослось. Поэтому островитянам приходится жить на изуродованной земле, изыскивая возможности восстановления экономики. В 90-х годах, например, остров превратили в офшорную зону, но США очень быстро прикрыло и эту «лавочку» (на законодательном уровне запретили работу офшорных банков), хотя микро-государство смогло все же немного на этом подзаработать.
Лагерь для беженцев, которых пытаются удержать от прибытия в Австралию, также стал источником дохода (о. Науру). | Фото: money.onliner.by.
В начале 2000 годов совершенно случайно в Науру нащупали новую ниточку, которая хоть и не привело к былому богатству, но помогло сохранить страну. На острове создали Центр для иммигрантов, стремящихся всеми путями попасть в Австралию, которая наотрез отказывается их принимать. Учитывая специфику бизнеса, островитянам не нужно устраивать роскошные условия пребывания, достаточно лишь оборудованных палаток, общей столовой, душевых и туалетов, чтобы получать средства от Австралии, за удержание потока беженцев.
Среди жуткой пустыни построили основательный Центр для иммигрантов (о. Науру).
Своеобразный иммиграционный центр хоть и работает с переменным успехом (из-за общественного резонанса на пару лет пришлось его закрыть), тем не менее он приносит какой никакой доход, при этом трудоустроено около 15 % населения.
Параллельно правительство пыталось возобновить добычу агрономической руды, но оставшиеся крохи, не могли спасти экономику, поэтому затею снова забросили, чтобы разрабатывать новые разрушительные идеи. Как оказалось, теперь Науру пытается добиться разрешение на разработку глубоководной добычи полезных ископаемых. Ну а если учитывать то, как страна поступила со своими ресурсами, страшно даже представить к чему приведет их стремление поживиться полезными ископаемыми на дне океана.
