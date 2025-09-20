Как природное богатство карликового тихоокеанского государства стало его наказанием

1. Как миниатюрное островное государство Науру стало разменной монетой и лакомым кусочком для агрессоров

Прекраснейший уголок мира остров Науру мог бы стать Меккой для туристов.

Бездумное хозяйствование превратило остров Науру в «марсианскую» пустыню.

До начала XX века местные жители промышляли лишь рыбалкой и сбором экзотических фруктов, не помышляя об автомобилях последней марки (о. Науру).

Даже снимок с космоса кричит об экологических проблемах острова Науру. | Фото: minicount.narod.ru.

С какой стороны не посмотри, а былое райское место превратилось жуткую пустыню (о. Науру). | Фото: sputnik-abkhazia.ru.

2. Период 60-80 гг. прошлого века стал поистине золотым веком для карликового государства

Лишь брошенная ржаветь техника и полуразрушенные конструкции для транспортировки фосфоритов на суда, напоминают о былом богатстве крошечной страны (о. Науру).

80% территории суши не пригодна ни для жизни, ни для земледелия, ни для строительства (о. Науру). | Фото: wukong.toutiao.com.

Вся экономика страны была завязана лишь на добычи полезных ископаемых, которые очень быстро закончились (о. Науру).

Теперь земля в руинах, а прибрежная часть в стальных «монстрах», которые разрушаются под воздействием воды и времени (о. Науру).

3. Жуткие последствия жадности и недальновидности правительства Науру

Государство в погоне за быстрой наживой даже не удосужилось построить порт, отгрузку агрономической руды вели прямо у побережья (о. Науру). | Фото: wukong.toutiao.com.

По прошествии 40 лет на некоторых участках острова начали появляться деревья (о. Науру). | Фото: nationalgeographic.com.

Жизнь сохранилась только в непосредственной близости к берегу (о. Науру). | Фото: money.onliner.by.

Из-за неправильного питания (все продукты импортируются) жители Науру страдают ожирением.

4. Как теперь живется на изуродованном острове Науру

Скальные образования в прибрежной части океана являются единственной достопримечательностью Науру, так что туристов ждать не приходится (о. Науру). | Фото: nationalgeographic.com.

Лагерь для беженцев, которых пытаются удержать от прибытия в Австралию, также стал источником дохода (о. Науру). | Фото: money.onliner.by.

Среди жуткой пустыни построили основательный Центр для иммигрантов (о. Науру).