Почему у некоторых пожилых людей - старческий голос, а у некоторых - молодой

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые пожилые люди говорят звонкими голосами (услышь вы их по телефону, приняли бы за молодых), а некоторые - скрипучими и старческими? Если вам интересно, почему так происходит, то данный материал расскажет, отчего у некоторых людей старится голос и даст советы, как сохранять голос молодым.
1. Что представляют собой голосовые связки?
Вот благодаря чему они получили своё название. / Фото: goodfon.ru
Термин «голосовые связки» был предложен французским врачом в середине 18 века. На языке оригинала это скорее «вокальные струны». И аналогия тут была со скрипкой. Доктор Феррейн, автор термина, постулировал, что воздух воздействует на этот орган подобно тому, как смычок воздействует на струны скрипки. Связки находятся в гортани, функция которой - проводить воздух из горла прямиком в лёгкие. Если наш голос звучит – то это не что иное, как вибрация связок (нет, струн - так красиво же!) во время прохода воздуха из гортани в лёгкие. Кто бы мог подумать, как мудрёно! Состоят связки из:
• голосовых мышц,
• голосовых связок,
• слизистой оболочки.
Слизистая оболочка связок содержит разнообразные железы. Секреция данных желёз увлажняет гортань и тем самым защищает от повреждений. Гортань содержит примерно семнадцать мышц, каждая из которых в той или иной степени может влиять на расположение связок, тем самым меняя и воспроизводимый ими звук. Такая вот увлекательная физика!
2. Когда голос начинает меняться?
С наступлением пубертата голос начинает меняться. / Фото: mykaleidoscope.ru
В препубертат разница между голосами мальчиков и девочек не так уж значительна, замечали это?организм. В этот период меняется строение гортани, у парней появляется кадык. Женские связки с наступлением полового созревания становятся тоньше примерно на 25 процентов, чем мужские. Поэтому в среднем у всех женщин голос выше, чем у мужчин. Интересно, что в зависимости от фазы менструального цикла женский голос может звучать по-разному. В овуляцию он самый звонкий, но при этом самый «ломкий». Если нам доведётся закричать от ужаса в овуляцию, мы скорее сорвём связки. Это связано с тем, что на этом этапе железы производят больше всего слизи в связках. Клинические исследования красноречиво доказали, что у женщин, принимающих оральные контрацептивы, наблюдается меньшее старение голоса, поскольку данные таблетки блокируют овуляцию. Оперным певицам в Италии 1960-е годы предлагали не выступать во время менструации, чтобы гарантировать, что их рабочему инструменту не угрожает опасность.
3. Как минералы влияют на старение голоса?
Семечки и орехи старят голос, а также вызывают хронический тонзиллит, воняющие твёрдые белые пробки в миндалинах, другие хронические лор-болезни. / Фото: stroiniashka.ru
Когда мы становимся старше, в гортани начинает увеличиваться содержание минералов, что делает её, скажем так, костеобразной. А если вы любите орехи и семечки – всё усугубляется в разы. После тридцати и если вы курите – это практически гарантировано. Связки слабеют, так как мышцы, которые отвечают за движение связок, становятся слабее, как и весь наш организм в целом. То есть голосу точно так же нужны физические нагрузки, как и нашему телу. Мы уже знаем, что в спортзал идти нужно, если хотим долго и здорово жить, а вот про голос нам часто такое не придёт в голову.
4. Что старит голос в первую очередь?
Банально, но факт. / Фото: alkogolizma.com
Курение вызывает происходящее на постоянной основе локальное воспаление, образуя в связках много слизи. Алкоголь оказывает точно такой же эффект. Со временем данные факторы приводят к тому, что голос стареет. Все мы знаем, как звучат голоса маргиналов, что попрошайничают около магазинов близ вокзалов. Звук их голос – наглядный пример, как голос состаривают табак и алкоголь в режиме нон-стоп.
5. Как связано старение голоса и двигательная активность?
Лекарство от всего. / Фото: top-fon.com
Давайте разберёмся на примере мышц тела. Всем нам прекрасно известно, что если мы будем ходить в спортзал и качать мышцы, они станут крепкими, твёрдыми, увеличатся в размерах, мы станем способны поднимать больший вес за счёт этих мышц. Если, к примеру, наш бицепс атоничен – нам тяжело поднять и подержать, к примеру, небольшой телевизор. А если наши мышцы подкачаны – мы возьмём этот вес и сможем без труда его удерживать, поднимать и опускать. Так вот: то еж самое и со связками. Мы уже знаем, что в связках около семнадцати мышц. И чтобы поддерживать их тонус, мы должны двигаться. Когда мы физически активны, неизбежно физически активна и наша шея. Поэтому постоянная двигательная активность – гарант молодого голоса в старости.
6. «Медикаментозный след»
Стероиды, миорелаксанты и разжижающие кровь препараты врачи сейчас прописывают чаще, чем дышут. А вот порекомендовать сократить углеводы, чтобы быстро стать здоровее, ни один врач отчего-то не пробует. / Фото: osteokeen.ru
Любые стероидные медикаменты будут ускорять старение голоса. В последнее время ими стало модно лечить ларингиты (стероидные ингаляторы), ну а стероидные анальгетики – и вовсе бич нашего времени. Сюда же относятся и разжижающие кровь препараты. Миорелаксанты (которые потихоньку начинают продавать без рецепта) тоже могут старить голос, поскольку данные плоды фармакологии вымывают кислоту желудка прямиком в гортань.
7. Как предотвратить старение голоса?
В ванной же всегда хочется петь - вот и пойте! / Фото: vsezdorovo.com
Ежедневное пение и чтение вслух способно существенно замедлить старение голоса. Почти все оперные певцы говорят звонкими молодыми голосами даже в 95 лет. То есть голосу нужна нагрузка! Итак, общие советы против старения голоса выглядят так:
• сократить потребление табака и алкоголя (а лучше и вовсе отказаться),
• не есть семечки и орехи;
• вести активный образ жизни;
• ежедневно петь и читать вслух;
• реже скандалить.
