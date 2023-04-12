10 лекарств с самыми странными побочными эффектами

Как правило, получив у врача рецепт, пациент идет в аптеку и покупает препарат. Чаще всего людей интересует, когда и в каких количествах нужно принимать лекарство, а на пункт, в котором прописаны все побочные эффекты, практически никто не обращает внимания. Соединения химических веществ в каждом отдельном препарате при взаимодействии с организмом человека могут вызвать не только тошноту или головокружение, но и другие, крайне необычные ощущения.



Мы составили список лекарств, которые могут спровоцировать самые странные реакции организма.











Капецитабин. Отсутствие отпечатков пальцев

Ропинирол. Тяга к азартным играм и сексу

Амитриптилин. Окрашивание мочи в голубой цвет

Золпидем. Желание поесть или готовить пищу во время сна

Вориконазол. Слуховые и зрительные галлюцинации

Вазокет. Неспособность чувствовать запах

Кломипрамин. Непреодолимое желание зевать и непроизвольный оргазм

Мефлохин. Попытки суицида

Биматопрост. Увеличение скорости роста ресниц

Вальпроат натрия. Завивание прямых волос