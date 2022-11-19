Что известно про статую Зевса в Олимпии: Потерянное чудо, окутанное мифами и легендами

Статую Зевса в Олимпии до сих пор считают одним из Семи чудес древнего мира и шедевром Фидия, величайшего скульптора древности. К сожалению, она была уничтожена при неизвестных обстоятельствах в какой-то момент поздней античности. Однако его тысячелетнюю историю окружают легенды и тайны. Некоторые истории столь же странны, сколь и занимательны, как та, в которой предсказывалось убийство римского императора Калигулы. О том, что из себя представляет творение древнегреческого скульптора и почему оно было столь бесценно – далее в статье.
Одно из Семи чудес света
Слева направо: Александр и Буцефал, Доменико Мария Канути, XVII век. \ Бюст Александра Македонского, приписываемый Леохаресу, после 338 года до н.э., Музей Акрополя.
Когда Александр Македонский испустил свой последний вздох в 323 году до н.э., он оставил после себя огромную империю. Александр создал мир беспрецедентных культурных взаимодействий, поскольку эллинская культура распространилась из Греции в оазис Сива, а оттуда до реки Инд.
Статуя Зевса. \ Фото: thoughtco.com.
Грекоязычные путешественники последующих столетий продолжали писать путевые дневники и делиться своим опытом и инструкциями. Некоторые из них даже составили списки обязательных для посещения памятников, которые они назвали амата (достопримечательности), а позже таумата (чудеса). Эти списки менялись в зависимости от путешественника и его опыта. Список памятников, которые сегодня известны как Семь чудес Древнего мира, принадлежит Антипатру Сидонскому (около 100 г. до н.э.) и Филону Византийскому (2 век до н.э.). Одним из самых известных чудес была статуя Зевса в Олимпии.
Фидий
Слева направо: Портрет Фидия. \ Статуя Фидия - божественный скульптор.
Для древних греков не было более великого скульптора, чем Фидий (начало V века – около 430 года до н.э.). Именно он руководил программой строительства Афинского Акрополя и создал большую хризелефантовую статую Афины из слоновой кости и золота в Парфеноне. На самом деле он был первым скульптором, осмелившимся изобразить богов с помощью драгоценных материалов, таких как золото и слоновая кость.
Фидий, показывающий фриз Парфенона своим друзьям, сэр Лоуренс Альма-Тадема, 1868 год. \ Фото: antiguorincon.com.
Сразу после завершения статуи Афины враги обвинили скульптора в растрате средств. Но в конце концов Фидий был освобождён от обвинений, доказав, что он использовал нужное количество золота на статуе. И всё же ему не удалось отбиться от второй волны обвинений. По-видимому, он изобразил себя и Перикла на щите богини, что было большим высокомерием. На этот раз Фидию пришлось покинуть Афины, чтобы спастись.
Фидий изображен в центре зрительного зала, точная копия картины художника Шарля Беранже, Художественный музей Уолтерса. \ Фото: pinterest.com.
Вероятно, именно это несчастье привело скульптора в святилище Зевса в Олимпии. Святилище находилось под защитой города Элис. Увидев такую возможность, элианцы попросили Фидия создать статую Зевса, как никто другой, он так и сделал. Существует также другая версия, рассказанная Плутархом, в которой Фидий сначала посещает Олимпию, чтобы сделать статую Зевса, а затем отправляется в Афины, где умирает в тюрьме. Однако обе версии сходятся в одном: Фидий посетил Олимпию и создал уникальный образ Зевса.
Слева направо: Афина Варвакион, статуя Афины Парфенос римской эпохи, считается наиболее точной копией хризелефантовой статуи, сделанной Фидием и его помощниками. \ Копия работы Фидия или одного из его учеников: голова Афины.
Скульптура была больше, чем та, которую он сделал в Афинах. Она также была более величественной. В ней был магнетизм, который почти мгновенно сделал образ Зевса знаменитым. Столетия спустя Плиний Старший напишет, что это была работа, «с которой никто никогда не мог сравниться».
Статуя Зевса
Статуя Юпитера в Олимпии (воображаемая реконструкция), 1572 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Павсаний видел двенадцатиметровую статую своими глазами во II веке нашей эры и подробно написал о ней. Его описание очень ценно:
Слева направо: Статуя Зевса в храме Олимпии, Альфред-Шарль Конрад, 1913-1914 годы. \ Статуя Зевса в Олимпии, античное искусство, Антуан-Хризостом Кватремер де Куинси, 1815 год.
Перед троном элианцы держали бассейн, наполненный маслом. Масло защитило статую от влаги Олимпии и помогло сохранить её в хорошем состоянии. Точно так же на Афинском Акрополе, где климат был сухим, афиняне использовали бассейн с водой для сохранения хризелефантовой статуи Афины. Греческий художник Панаэн, племянник Фидия, помогал в создании статуи «в отношении цветов, которыми она была украшена, и особенно драпировки». Он также нарисовал панели, которые покрывали переднюю часть основания статуи.
Монета из района Элис на юге Греции, изображающая статую олимпийского Зевса. \ Фото: free-images.com.
Согласно легенде, когда кто-то спросил Фидия, что вдохновило его на создание статуи Зевса, скульптор ответил следующим стихом из «Илиады» Гомера (I.528-530):
Мастерская Фидия в Олимпии, снимок 2005 года. \ Фото: whynow.co.uk.
Интересно, что статуя послужила эталоном для более поздних изображений Зевса в виде фигуры с бородой и длинными волосами, теми самыми чертами и традицией, которая прослеживается в более поздних христианских изображениях Христа Пантократора. Отчасти успокаивает мысль о том, что те же самые христиане, которые яростно уничтожали все языческое, в некотором смысле сохранили старую традицию своим искусством.
Олимпия. \ Фото: neoskosmos.com.
Павсаний делится некоторыми сплетнями, касающимися статуи. У подножия трона находились четыре стержня, на каждом из которых были вырезаны фигурки. Одна из этих фигур, юноша, надевающий на голову ленту победы, как говорили, была изваяна по образу прекрасного Пантаркеса, который, как говорили, был любовником Фидия. Климент Александрийский (ок. 150-215 н.э.) даже утверждает, что Фидий написал фразу Pantarkes kalos («Пантаркес прекрасен») на пальце Зевса. Это прямо подразумевало, что скульптор поддерживал эротические отношения со своим фаворитом.
Божественное творение Фидия. \ Фото: dicebreaker.com.
Для древних статуя Зевса была больше, чем просто статуей и считалась версией бога на земле. Не случайно Павсаний называл статую бог, а не статуя или изображение. Это не было редкостью в Древней Греции и Риме. На самом деле, это был канон. Считалось, что скульптуры богов являются посредниками между царством богов и людьми. Например, разговор со статуей Артемиды был способом общения с богиней. Однако статуя Зевса продвинулась дальше этого. Считалось, что в изображении Зевса запечатлена сама суть божественного. Эта вера была подкреплена легендами, такими как та, в которой утверждалось, что, когда Фидий закончил статую, он спросил Зевса, удовлетворён ли он. В ответ с неба обрушился гром и открыл дыру в земле. Зевс одобрил.
Луций Эмилий Павел Македонский. \ Фото: wikipedia.org.
Ливий рассказывает, что когда римский полководец Луций Эмилий Павел посетил Олимпию, он увидел статую и был взволнован до глубины души, когда увидел то, что казалось самим Юпитером. Дион (Дио) Златоуст, греческий философ и оратор I века н.э., писал, что, если бы животные могли мельком увидеть статую, они охотно подчинились священнику, чтобы принести себя в жертву богу. Более того, Дион утверждал, что тот, кто встанет перед статуей Зевса, забудет все ужасы и лишения, которые выпадают на нашу человеческую долю.
Тем не менее, некоторые находили недостатки в творении Фидия. Страбон рассказывает, что размер статуи не был пропорционален размеру храма. Фидий представил Зевса сидящим так, что его голова почти касалась крыши. Но что произойдёт, если бог решит покинуть свой храм и воскреснуть? Страбон отвечает: «Он снял бы крышу с храма!»
Слева направо: Гай Юлий Цезарь Август Германик, мраморный бюст Калигулы, I век. \ Германик, Бюст из Кордовы, Испания.
Согласно римским историкам Светонию и Кассию Дио (Дион), римский император Гай Цезарь, также известный как Калигула, хотел перевезти статую Зевса в Рим и заменить её голову собственным бюстом. Светоний утверждает, что единственная причина, по которой этого не произошло, заключалась в убийстве Калигулы. Он даже пишет, что, когда статую готовили к отправке в Рим, статуя предсказала смерть императора, когда внезапно расхохоталась так громко, что:
Римский сидящий Зевс, мрамор и бронза (отреставрированный), по образцу, созданному Фидием.
Очевидно, что эти истории имеют больше общего с легендой, чем с реальностью. В этих повествованиях статуя ясно проиллюстрирована как памятник настолько святой, что сама идея её транспортировки является высокомерием.
Заключение
Статуя Юпитера из серии Семь чудес света, Антонио Темпеста, 1608 год. \ Фото: 1stdibs.com.
В 391 году до н.э. Феодосий запретил культ языческих богов и закрыл все языческие места. Поскольку Олимпийские игры были запрещены, Олимпия больше не могла быть тем местом, которым она была когда-то. В 408 году н.э. новое законодательство потребовало удаления культовых статуй из их храмов. Старый мир не умирал, он разрушался. Статуя Зевса, возможно, пережила эту волну разрушений, но никто на самом деле не знает, что произошло. Большинство учёных утверждают, что она была перенесена в Константинополь, где была утеряна где-то в V или VI веке.
Статуя олимпийского Зевса, Сальвадор Дали, 1954 год. \ Фото: twitter.com.
Однако, благодаря своему статусу одного из Семи чудес древнего мира и легендам, которые распространяли древние авторы, статуя Фидия сохранилась в искусстве последующих веков. Статуя Зевса в Олимпии изменила способ изображения царя богов, в конечном счёте создав визуальный прецедент, которому не преминул бы последовать даже христианский Бог. Все дальнейшие реконструкции и упоминания статуи в игре Assassin's Creed ясно указывают на то, что легенда о статуе Зевса, одном из Семи чудес Древнего мира, остаётся живой на протяжении веков по сей день.
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