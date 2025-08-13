С нами не соску...
5 нестандартных гостиниц, которые подарит массу положительных эмоций

Обычно, отправляясь в путешествие, хочется получить массу новых впечатлений, а не снова окунутьтся в рутину. Вот только приезд в отель традиционного вида вряд ли поразит - уж больно они похожи не только друг на друга, но и на среднестатистические жилплощади. В этом случае отличным решением станут такие заведения, чей концепт впору назвать уникальным и впечатляющим.
Вашему вниманию «пятёрка» нестандартных гостиниц, которые принесут массу положительных эмоций.

1. Malmaison Oxford Castle (Замок Мэлмэйзон, Великобритания)


Гостиница на территории бывшей тюрьмы. /Фото: unique-hotels.eu

Гостиница на территории бывшей тюрьмы. /Фото: unique-hotels.eu

 

Весьма необычный английский отель-тюрьма расположен в замке Мэлмейзон. Впрочем, в гостиннице вполне реально устроиться с комфортом. Концепт был выбран неслучайно: первоначально на территории замка располагалась тюрьма для заключенных, которая отличалась строгими порядками. Однако со временем исправительное учреждение было закрыто, а здание переоборудовано в современную гостиницу.

2. Al Maha Desert Resort (Дубаи, ОАЭ)


Комфортабельный отель посреди пустыни. /Фото: agoda.com

Комфортабельный отель посреди пустыни. /Фото: agoda.com


 

Сегодня можно отдохнуть с комфортом даже на жарких пустынных просторах. Для этого достаточно посетить шикарный отель Al Maha Desert Resort, где есть бассейны и самые разные развлечения на любой вкус, которые вообще получится представить среди песчаных дюн: от охоты на сокола до ралли на автомобилях по пустыне.

3. Wigwam Motel (Холбрук, США)


Для тех, кому хочется побыть индейцем. /Фото: routemagazine.us

Для тех, кому хочется побыть индейцем. /Фото: routemagazine.us

 

Гостиничный комплекс в стиле ретро, но с уклоном в культуру коренных жителей американского континента, расположен на шоссе номер 66 штата Аризона.
Постояльцы получают возможность разместиться в бетонных вигвамах и не только почувствовать себя индейцем, но и окунуться в атмосферу пятидесятых годов прошлого столетия - обстановка, мебель, автомобили и даже звуки напоминают жизнь города в те бурные времена.

4. Yunak Evleri (Ургуп, Турция)


Отельные номера в пещерах. /Фото: booking.com

Отельные номера в пещерах. /Фото: booking.com


 

Эта нетривиальная гостиница расположена в пещерах, которые буквально вырезаны в утесе горы. Всего комплекс насчитывает шесть пещерных домов, где номера соединяются узкими, проходами, образующими своеобразный лабиринт, а также каменными лестницами. Интерьер отеля обставлен в стиле Османской империи, а из личных патио постояльцы имеют возможность полюбоваться на живописный вид на турецкий ландшафт.

5. Madonna Inn (Сан-Луис-Обиспсо, США)


Отель для настоящих поклонников легендарной куклы. /Фото: sfgate.com

Отель для настоящих поклонников легендарной куклы. /Фото: sfgate.com

 

Один из самых поразительных тематических отелей предлагает постояльцам сказочные апартаменты для настоящих принцев и принцес. Посетить такую гостиницу можно в американском в штате Калифорния. Площади комплекса действительно поражают: по данным редакции Novate.ru, он насчитывает больше сотни номеров, причём, несмотря на общую тематику, они обладают абсолютно разным как дизайном, так и цветовой гаммой. Поэтому проживание здесь принесёт массу впечатлений не только взрослым, но и детям.

источник

