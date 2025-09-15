С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С ужасом представил 1000 человек на моих 16 сотках.Городские пейзажи...
  • Family Fun
    Враньё!!!!Какими были прожи...
  • Maxim
    Когда африканских голых баранов привозят в Канаду - они обрастают шерстью..Если черный цвет ...

5 простых способов, которые помогут раздобыть огонь без спичек и зажигалок



Многие ошибочно полагают, что необходимость добыть огонь без спичек или зажигалок может появиться только в дикой природе. Это не так или во всяком случае не совсем так. Попасть в неприятную ситуацию можно даже на даче или посреди зимнего шоссе в результате поломки автомобиля. Конечно, лучше всего иметь под рукой спички.
Но как быть, если «цивилизованных» средств розжига под рукой не оказалось?

1. Огниво


Лучший способ из старинных. |Фото: staroe-ognivo.ru.

Лучший способ из старинных. |Фото: staroe-ognivo.ru.

 

Огниво – это фактически дедушка всех современных зажигалок. Состоит огниво из кресала, кремня и трута. Смысл в том, чтобы бить кремнем по кресалу и снимать тонкую раскаленную стружку от которой происходит воспламенение трута. На роль кресала подойдет любой пирофорный материал. В старину для этого использовали обыкновенное железо. Сегодня лучшим вариантом будет ферроцерий.

2. Линза


Можно использовать линзы. |Фото: offgridweb.com.

Можно использовать линзы. |Фото: offgridweb.com.


 

Данный метод розжига должен быть хорошо знаком многим гражданам еще с бурного детства. Все что нужно для такого розжига помимо непосредственно линзы – это хорошая солнечная погода и правильный угол наклона стекла, который позволит сфокусировать солнечные лучи на горючем материале. Вместо линзы можно использовать фрагменты стекла, например, дно от стеклянной бутылки. Однако, предварительно его придется хорошенько отполировать.

3. Трение


Используется трение. |Фото: wiki2.org.

Используется трение. |Фото: wiki2.org.

 

Самый древний, самый сложный, но и самый доступный способ добычи огня, когда под рукой нет ничего «цивилизованного». Сначала в земле вырывается маленькая ямка для притока воздуха.
Далее в сухой плоской деревяшке делается углубление. Сделать его можно при помощи острого камня. После этого потребуется сухая длинная палка с заостренным концом и некоторое количество трута. Трут укладывается на плоскую деревяшку рядом с углублением и прижимается острым концом длинной палки. Вся эта конструкция размещается над выкопанной ямкой. А дальше трем, трем, трем…

4. Батарейка


Можно сделать вот так. |Фото: hackaday.com.

Можно сделать вот так. |Фото: hackaday.com.


 

Если под рукой оказалась батарейка на 9 Вт и фрагмент шерсти, то с их помощью можно добыть огонь. Натираем головную часть батарейки шерстью. Спустя некоторое время она начнет сначала тлеть, а потом и вовсе загорится. Сразу после этого материал можно использовать для розжига костра.

5. Химическая реакция


Можно спровоцировать химическую реакцию. ¦Фото: YouTube.

Можно спровоцировать химическую реакцию. ¦Фото: YouTube.

 

Если дело происходят рядом с автомобилем, то огонь можно добыть при помощи антифриза и марганцовки. У вас ведь есть в аптечке пузырёк с перманганатом калия, не так ли? Берем чистую тряпку, окунаем ее в антифриз, после чего поливаем марганцовкой и сворачиваем. Если все было сделано правильно, тряпка вспухнет красным пламенем благодаря химической реакции.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх