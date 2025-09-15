5 простых способов, которые помогут раздобыть огонь без спичек и зажигалок

Многие ошибочно полагают, что необходимость добыть огонь без спичек или зажигалок может появиться только в дикой природе. Это не так или во всяком случае не совсем так. Попасть в неприятную ситуацию можно даже на даче или посреди зимнего шоссе в результате поломки автомобиля. Конечно, лучше всего иметь под рукой спички.
1. Огниво
Лучший способ из старинных. |Фото: staroe-ognivo.ru.
Огниво – это фактически дедушка всех современных зажигалок. Состоит огниво из кресала, кремня и трута. Смысл в том, чтобы бить кремнем по кресалу и снимать тонкую раскаленную стружку от которой происходит воспламенение трута. На роль кресала подойдет любой пирофорный материал. В старину для этого использовали обыкновенное железо. Сегодня лучшим вариантом будет ферроцерий.
2. Линза
Можно использовать линзы. |Фото: offgridweb.com.
Данный метод розжига должен быть хорошо знаком многим гражданам еще с бурного детства. Все что нужно для такого розжига помимо непосредственно линзы – это хорошая солнечная погода и правильный угол наклона стекла, который позволит сфокусировать солнечные лучи на горючем материале. Вместо линзы можно использовать фрагменты стекла, например, дно от стеклянной бутылки. Однако, предварительно его придется хорошенько отполировать.
3. Трение
Используется трение. |Фото: wiki2.org.
Самый древний, самый сложный, но и самый доступный способ добычи огня, когда под рукой нет ничего «цивилизованного». Сначала в земле вырывается маленькая ямка для притока воздуха.Трут укладывается на плоскую деревяшку рядом с углублением и прижимается острым концом длинной палки. Вся эта конструкция размещается над выкопанной ямкой. А дальше трем, трем, трем…
4. Батарейка
Можно сделать вот так. |Фото: hackaday.com.
Если под рукой оказалась батарейка на 9 Вт и фрагмент шерсти, то с их помощью можно добыть огонь. Натираем головную часть батарейки шерстью. Спустя некоторое время она начнет сначала тлеть, а потом и вовсе загорится. Сразу после этого материал можно использовать для розжига костра.
5. Химическая реакция
Можно спровоцировать химическую реакцию. ¦Фото: YouTube.
Если дело происходят рядом с автомобилем, то огонь можно добыть при помощи антифриза и марганцовки. У вас ведь есть в аптечке пузырёк с перманганатом калия, не так ли? Берем чистую тряпку, окунаем ее в антифриз, после чего поливаем марганцовкой и сворачиваем. Если все было сделано правильно, тряпка вспухнет красным пламенем благодаря химической реакции.
