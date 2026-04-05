5 дел, которые надо завершить до Пасхи

До окончания Великого поста осталось всего несколько дней. Даже если вы не постились, у вас еще есть время подготовиться к одному из главных православных праздников года.







Собрали рекомендации, как распределить дела, чтобы ничего не забыть и встретить Пасху с легким сердцем.

Навести порядок и избавиться от хлама



Издавна накануне Пасхи было принято хорошенько убрать дом.

Купить подарки и продукты

Покрасить яйца и испечь куличи

Закончить отложенные дела и отдать долги

Прийти в храм и позвонить в колокола

После зимы дел много: вычистить и убрать теплую одежду, сделать влажную уборку, помыть окна, выстирать шторы, выбить ковры. После Пасхи жизнь обновляется. Важно не тащить в нее старый хлам. Так что без жалости выбрасывайте все ненужное.Суббота — день тишины. Кроме посещения церкви, в этот день можно купить цветы и украсить дом. В композициях используют живые цветы, веточки, крашеные яйца, соломку, сувенирных цыплят — все, что напоминает о весеннем обновлении. Главный цвет Пасхи — красный. Добавьте красные детали: чехлы для подушек, занавески, плед, скатерть.Беготня по магазинам — не самое лучшее занятие для Страстной пятницы и субботы. На Пасху принято дарить подарки: сувениры, которые многие делают своими руками, пасхальные открытки, книги, иконы. Если времени не хватает, достаточно подарить друзьям и родным красиво упакованные куличи или обменяться крашеными яйцами — это самый подходящий пасхальный дар. Продукты для праздничного стола лучше купить в среду или в крайнем случае в четверг. На утро пятницы можно оставить только самые скоропортящиеся продукты.Четверг — идеальное время для выпечки куличей и покраски яиц. Сдобное тесто обычно замешивают с ночи, а рано утром приступают к выпечке.Готовые куличи должны остыть, после чего их украшают глазурью и цукатами. Вечером того же дня красят яйца. Если куличи хозяйки обычно пекут в одиночку, то покраска яиц — отличное занятие для всей семьи. Способов множество, результат всегда радует. Если возиться с красками не хочется, можно купить термонаклейки — они плотно облегают яйцо за 10 секунд в кипятке. Творожную пасху многие готовят в пятницу, хотя по канонам этот день уже должен быть свободен от забот.Среди вечно откладываемых дел могут оказаться неотданные книги, одолженные вещи, невыполненные обещания. Даже звонок одиноким родственникам может быть тем делом, которое мешает жить и отнимает силы. Со всеми стоит помириться, у всех попросить прощения. Хорошо бы предложить помощь пожилым, больным или тем, кому нужна моральная поддержка.Пасхальная служба стоит того, чтобы ее посетить, даже если вы бываете в храме редко. Ровно в полночь священники меняют облачения на праздничные, красные с золотом, и звучит первое «Христос Воскресе!». С детьми лучше прийти на утреннюю службу. Надо заранее уточнить, будет ли она в вашем храме. Обязательно пройдите крестным ходом вокруг церкви под колокольный перезвон. А знаете ли вы, что всю праздничную седмицу после Пасхи любой желающий может попроситься позвонить в колокола? Дети будут в восторге, да и взрослым это дарит сильные впечатления.