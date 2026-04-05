5 дел, которые надо завершить до Пасхи

До окончания Великого поста осталось всего несколько дней. Даже если вы не постились, у вас еще есть время подготовиться к одному из главных православных праздников года.
Собрали рекомендации, как распределить дела, чтобы ничего не забыть и встретить Пасху с легким сердцем.
Навести порядок и избавиться от хлама
Издавна накануне Пасхи было принято хорошенько убрать дом.
После зимы дел много: вычистить и убрать теплую одежду, сделать влажную уборку, помыть окна, выстирать шторы, выбить ковры. После Пасхи жизнь обновляется. Важно не тащить в нее старый хлам. Так что без жалости выбрасывайте все ненужное.
Суббота — день тишины. Кроме посещения церкви, в этот день можно купить цветы и украсить дом. В композициях используют живые цветы, веточки, крашеные яйца, соломку, сувенирных цыплят — все, что напоминает о весеннем обновлении. Главный цвет Пасхи — красный. Добавьте красные детали: чехлы для подушек, занавески, плед, скатерть.
Купить подарки и продукты
Беготня по магазинам — не самое лучшее занятие для Страстной пятницы и субботы. На Пасху принято дарить подарки: сувениры, которые многие делают своими руками, пасхальные открытки, книги, иконы. Если времени не хватает, достаточно подарить друзьям и родным красиво упакованные куличи или обменяться крашеными яйцами — это самый подходящий пасхальный дар. Продукты для праздничного стола лучше купить в среду или в крайнем случае в четверг. На утро пятницы можно оставить только самые скоропортящиеся продукты.
Покрасить яйца и испечь куличи
Четверг — идеальное время для выпечки куличей и покраски яиц. Сдобное тесто обычно замешивают с ночи, а рано утром приступают к выпечке.
Готовые куличи должны остыть, после чего их украшают глазурью и цукатами. Вечером того же дня красят яйца. Если куличи хозяйки обычно пекут в одиночку, то покраска яиц — отличное занятие для всей семьи. Способов множество, результат всегда радует. Если возиться с красками не хочется, можно купить термонаклейки — они плотно облегают яйцо за 10 секунд в кипятке. Творожную пасху многие готовят в пятницу, хотя по канонам этот день уже должен быть свободен от забот.
Закончить отложенные дела и отдать долги
Среди вечно откладываемых дел могут оказаться неотданные книги, одолженные вещи, невыполненные обещания. Даже звонок одиноким родственникам может быть тем делом, которое мешает жить и отнимает силы. Со всеми стоит помириться, у всех попросить прощения. Хорошо бы предложить помощь пожилым, больным или тем, кому нужна моральная поддержка.
Прийти в храм и позвонить в колокола
Пасхальная служба стоит того, чтобы ее посетить, даже если вы бываете в храме редко. Ровно в полночь священники меняют облачения на праздничные, красные с золотом, и звучит первое «Христос Воскресе!». С детьми лучше прийти на утреннюю службу. Надо заранее уточнить, будет ли она в вашем храме. Обязательно пройдите крестным ходом вокруг церкви под колокольный перезвон. А знаете ли вы, что всю праздничную седмицу после Пасхи любой желающий может попроситься позвонить в колокола? Дети будут в восторге, да и взрослым это дарит сильные впечатления.
