Почему в армянском городе Гюмри строят дома из шоколадно-тёмного камня: архитектура Александрополя

Армянский город Гюмри можно назвать «черным городом». Или даже шоколадным. Темный камень, из которого построено множество местных зданий, делает его облик неповторимым и загадочным. И все благодаря туфу – вулканической породе, которая зарекомендовала себя как прекрасный строительный материал. В Гюмри зодчие традиционно использовали черный туф. Дома из него выглядят сказочно красиво. Предлагаем познакомиться с «черной» архитектурой этого старинного города.
Примеры зданий из туфа.
Миллионы лет назад в этих краях были вулканы, благодаря чему и образовался чёрный туф. Ещё в древности местные жители заметили, что он не только идеален для строительства, но ещё и красив.
Дома в Гюмри построены с выдумкой, в разных стилях. Архитектурный облик начал закладываться еще в те времена, когда здесь был населенный пункт Кумайри (первые упоминания о нем датируются 774 годом).
Отметим, что за историю существования города он не раз менял название. Так, с 1837 по 1924 годы он именовался Александрополь, а с 1924-го по 1990-й — Ленинакан (это название у людей, заставших советские годы, ассоциируется со страшным землетрясением в Армении).
Примеры старинных зданий из чёрного туфа в Гюмри.
Архитектура старого Александрополя.
В наши дни Кумайри – это исторический район, который еще называют «Старый Гюмри». Для него характерна вернакулярная архитектура – строительство зодчими зданий без участия профессиональных архитекторов, в народной стилистике и по собственному вкусу.
Позже архитектура стала вбирать в себя разные стили. Например, оригинальные двери и изящные кованые решетки у здешних туфовых домов говорят о влиянии модерна.
Второй этап развития местной архитектуры относится к тем временам, когда город именовался Александрополем. Стиль, в котором строили в те времена красно- и чернотуфовые дома, так и назывался – александропольский.
Галерея сестер Асламазян (слева), церковь Цурб Ншан (справа).
«Французская гостиница».
Давайте посмотрим на некоторые, из домов Гюмри! Они построены в разное время, но их объединяет какой-то общий, неповторимый дух, присущий именно этому городу.
Крепость
Исторические источники указывают, что в 1813 году после русско-турецкой войны и подписания мирного договора город Гюмри который находился возле границы с Турцией, отошел к Российской империи. Для недопущения угрозы новой войны и защиты Александрополя русские власти велели возвести здесь крепость.
Оборонительное сооружение строили более 10 лет. Одно время в этом фортификационном сооружении располагалась тюрьма для военных.
Крепость построили во времена Российской Империи.
В качестве материала, конечно, использован чёрный туф. Крепость стоит на возвышенности и имеет круглую форму, что издалека выглядит очень красиво. Кстати, ее армянское название, Сев Гхул, в переводе на русский означает «Черный часовой».
Особняк Доброго утра
Дом, который в городе прозвали «Особняком доброго утра» – оригинальное двухэтажное здание, расположенное в центре города. Изначально оно было построено в 80-х годах XIX века как доходный дом Григора Дрампяна, одного из богатейших местных купцов.
Особняк Доброго утра.
Фасад богато украшен рельефами в классическом стиле. Интересны барельефы в виде медальонов и резьба. Издалека эти декоративные элементы напоминают зеркало и полотенце, что вызывает ассоциации с утренними водными процедурами – поэтому дом и прозвали «Особняк доброго утра».
Дом Григора Дрампяна.
Кстати, здание, имеет внутренний дворик, который окружает красивая резная терраса. Правда, внутренняя часть дома, в отличие от фасада, к сожалению, сильно пострадала от знаменитого армянского землетрясения, в свое время сильно разрушившего город.
Пивной дом Гюмри
Здание распложенного в Гюмри пивного завода тоже выстроено из черного туфа. Пенный напиток тут начали варить во второй половине прошлого века, и пивная компания так и называется – «Гюмри-Пиво». В Армении она очень известна. Двухэтажное здание имеет интересный арочный вход, а подвалы его уходят под землю на восьмиметровую глубину.
Пивной дом.
В пивной дом водят экскурсии: туристам рассказывают об истории предприятия, показывают, как изготавливается знаменитое местное пиво, и предлагают его продегустировать.
Дом Гегамянов
Еще один интересный объект из черного туфа – жилой дом Гегамянов, местных братьев-купцов. Здание было построено в начале прошлого века, и история у него очень интересная. Как-то Гегамяны узнали, что в Тбилиси приехал известный архитектор из Италии. Они тут же поехали туда, нашли зодчего, заказали ему сделать для них проект, и когда он был готов, вернулись в Гюмри и попросили местных строителей воплотить его в жизнь.
Жилой дом Гегамянов.
Церковь Всеспасителя
Эта купольная церковь была построена во второй половине XIX века как ответ приверженцев традиционной для этих мест армянской апостольской церкви на строительство в городе двух других христианских церквей – католической и православной.
Проект разработал знаменитый армянский архитектор Тадевос Антикян. Вдохновлялся он знаменитым католическим храмом в Ани.
У здания сложная судьба.
Церковь Всеспасителя в наши дни.
В советские годы в церкви располагался музей, а во время землетрясения 1988-го он сильно разрушился. Позже здание решили восстановить, сейчас работы по возрождению храма практически завершены.
Церковь восстановили после землетрясения.
Ещё одно интересное здание:
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