Звезды, которые знают секрет эликсира молодости

Эликсир молодости действительно существует? Некоторые люди выглядят гораздо моложе своего возраста, и остается только догадываться, в чем их секрет – в пластической хирургии или молодильных яблоках. Представляем подборку «вечно молодых» знаменитостей, возможно, вы даже и не подозревали, что им уже так много лет.
Внешность – визитная карточка звезд шоу-бизнеса. Стремясь выглядеть моложе, знаменитости прилагают большие усилия и тратят огромные деньги, в то время как некоторые из них не предпринимают ничего сверхъестественного или просто благодарны за хорошую наследственность.
Джаред Лето – 45 лет
Джаред – талантливый актер, певец и автор песен, лидер группы 30 Seconds to Mars, тот самый Джокер из «Отряда самоубийц». Сколько лет ему дают большинство людей? Оценки колеблются от 15 до 35. Ему 45! Кажется, что с каждым годом этот парень только молодеет. Так держать, Джаред.
Джейсон Эрлз – 40 лет
Не все поймут, но многие вспомнят. Этот парень играл брата Майли Сайрус в сериале «Ханна Монтана». В возрасте 29 лет он успешно играл роль 16-летнего подростка.
Уильям Шетнер – 86 лет
Наиболее известный по роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта «Энтерпрайз» в киноэпопее «Звездный путь», Уильям Шетнер к тому же написал несколько романов. Он занят в сфере шоу-бизнеса уже около 65 лет. Несмотря на возраст, мистер Шетнер не любит сидеть на месте, у него очень насыщенный график.
Энди Макдауэлл – 59 лет
Актрису и модель Энди Макдауэлл мы помним многим фильмам, в том числе «День сурка». С 1986 года она работала в качестве модели для косметических брендов, но наибольшую известность ей принесла рекламная кампания фирмы L’Oréal. Энди заслуженно входит в число «вечно молодых» голливудских красавиц.
Роберт Дауни-младший – 52 года
Легендарный Тони Старк и Шерлок в одном лице тоже стареет. Но только не телом – всем бы так отлично выглядеть в 52 года. Немногие знают, что в 90-х у актёра возникла наркотическая зависимость, которую после кардинальной работы над собой он успешно поборол. Сейчас же, здоровый образ жизни творит с Дауни-младшим чудеса.
Элизабет Хёрли – 52 года
Популярная с 80-х актриса и модель, звезда фильма «Остин Пауэрс» 1997 года, также нашла источник молодости – Элизабет Хёрли находится в отличной форме и ведет активный образ жизни.
Деми Мур – 54 года
Почти все роли этой голливудской дивы – яркие и известные. Деми бросила школу в возрасте 16 лет ради актерской карьеры, в результате успешно ее построив. Личная жизнь актрисы не менее занимательна: она была замужем за актёром Брюсом Уиллисом, а также Эштоном Кутчером, который на несколько лет младше ее.
Оливия Ньютон-Джон – 68 лет
Самая известная роль австралийской актрисы – Сэнди в культовом мюзикле «Бриолин». В возрасте 29 лет Оливия Ньютон-Джон тогда сыграла девушку-подростка. Не удивительно, что в свои 68 она выглядит на 50, не больше.
Джонни Депп – 53 года
Перечисляя его многочисленные награды в области кинематографа, а также множество легендарных ролей, можно сбиться со счета. Его внешность неподвластна времени. Джонни всегда стильно одет и потрясающе выглядит. По этой причине, многие люди пребывают в шоке, когда узнают, что он собирается праздновать свой 54-й день рождения!
Киану Ривз – 52 года
От «Невероятных приключений Билла и Теда» до «Джона Уика» и «Матрицы» – большинство его ролей оставили след в истории кино и сердцах зрителей. Актер в отличной форме и молодо выглядит, несмотря на то что недавно он стал членом Американской ассоциации пенсионеров.
Дженнифер Тилли – 58 лет
Изюминка Тилли – ее высокий голос, она озвучила персонажей множества мультфильмов, также актриса профессионально играет в покер. Сейчас она продолжает актерскую карьеру, и в свои 58 не перестает восхищать зрителей естественной красотой.
Джим Парсонс – 44 года
Несмотря на возраст, Джим навсегда останется для нас тем молодым и эксцентричным Шелдоном из «Теории большого взрыва», эта роль принесла ему мировую известность. Сейчас актер занят работой в рекламе, и другими проектами в сфере шоу-бизнеса.
Кэрол Альт – 56 лет
Кэрол Альт известна в модельной сфере, где она начала стремительно развиваться в 70-х. Известность в одной сфере принесла ей успех в других областях, например, на ее счету – несколько ролей в кино. Даже в 56 лет дива продолжает ловить восхищенные взгляды.
Ракель Уэлч – 76 лет
Американская актриса Ракель Уэлч была секс-символом 70-х годов. По-видимому, с тех пор мало что изменилось – эта женщина также восхитительна! На счету мисс Уэлч (мисс – дважды разведена) – несколько значимых ролей в кино, она неоднократно появлялась на телевидении.
Кристи Бринкли – 63 года
Глядя на эту шикарную женщину, невозможно предположить, что ей 63 года и у нее есть 30-летняя дочь. Кристи Бринкли – модель, актриса и дизайнер одежды. В 80-90-х она была замужем за музыкантом Билли Джоэлом. Наибольший успех и известность Бринкли принесла модельная карьера.
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