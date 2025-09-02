7 десертов, которые можно приготовить всего из 3-х ингредиентов

Хозяйки редко берутся за приготовление домашних сладостей из-за сложности и длительности процесса. Novate.ru предлагает избавиться от стереотипа, что десерты трудно готовить, и представляет подборку лакомств всего из трех ингредиентов.
Десерт 1: Ореховое печенье
Ореховое печенье, которое мы очень любим пить с чаем, не только вкусное и ароматное, но также невероятно полезное. Благодаря входящему в состав арахису или фундуку, оно является богатым источником витаминов, минералов и растительного белка, в которых очень нуждается наш организм.
Для приготовления печенья вам нужно будет взять:
• одно куриное яйцо;
• 100 граммов орехов (грецких, арахиса или фундука);
• 80 граммов сахара.
Поставьте на плиту сковороду, дождитесь, пока она нагреется, и обжарьте орехи. Растительное масло добавлять не нужно. Пропустите их через мясорубку и на время отставьте в сторону. Разбейте яйцо, аккуратно отделите белок от желтка. Положите в белок щепотку соли, взбейте в крепкую пену с помощью миксера. Добавьте орехи, сахар и перемешайте до однородного состояния.
Возьмите противень, застелите дно бумагой для выпечки и с помощью ложки выложите тесто в виде небольших лепешек. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 150 градусов, на 25-30 минут.
Десерт 2: Крем «Шантильи» с инжиром
Крем на основе сливок. / Фото: familymealblog.com
Если вы ищите простор для кулинарного творчества, французский крем «Шантильи» является идеальным вариантом. По сути, это сладкие взбитые сливки, однако при желании вы можете дополнять лакомство какими угодно ингредиентами – шоколадом, фруктами, ягодами, кокосовой стружкой и пр.шантильи, поэтому вы каждый раз получаете новый десерт. Сегодня предлагаем вам приготовить крем с добавлением спелого инжира – получается восхитительно.
Итак, подготовьте следующие ингредиенты:
• 500 миллилитров сливок;
• 80 граммов сахара;
• два инжира.
Сливки поставьте в холодильник на два часа, чтобы они приобрели нужную температуру. Когда продукт охладится, вылейте его в чашу блендера и взбивайте до тех пор, пока не получится воздушная консистенция. Добавьте сахар и еще раз хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился.
Инжир разрежьте пополам, достаньте мякоть и положите в небольшую миску. С помощью вилки разотрите ее, чтобы получилась однородная консистенция. Постепенно добавляйте инжир в сливки, постоянно взбивая массу блендером – должны появиться крепкие пики. Выложите крем в креманку или красивое блюдце и подавайте к столу. Чтобы десерт выглядел еще красивее, можете украсить его тертым шоколадом, кокосовой стружкой или измельченными орехами.
Десерт 3: Шоколадный мусс
Для мусса нужен качественный шоколад. / Фото: znaj.ua
Этот мусс обязательно оценят любители шоколада. Он нежный, воздушный и буквально тает во рту – не зря его подают как изысканный десерт. А готовится невероятно просто и быстро.
В список ингредиентов для французского лакомства входят:
• 240 миллилитров сливок (33%);
• 130 граммов шоколада;
• два куриных желтка.
Для начала налейте в глубокую миску 200 миллилитров сливок и взбейте их с помощью миксера в устойчивую пену. Оставшиеся 40 миллилитров вылейте в кастрюлю, поставьте на плиту и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Желтки хорошо взбейте венчиком или миксером, поставьте на водяную баню и дождитесь, пока они загустеют. Далее снимите с плиты и взбивайте, пока они не охладятся. Потом влейте горячие сливки и размешивайте до получения однородной массы.
Шоколад поломайте, оставьте два кусочка, а остальное выложите в кастрюлю и поставьте на водяную баню. Когда он растопится, добавьте половину взбитых сливок. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получилась однородная консистенция. Влейте полученную смесь в желтки, а затем добавьте оставшиеся взбитые сливки. Аккуратно вымешайте мусс, чтобы он не осел и остался таким же воздушным. Разлейте десерт в креманки или невысокие бокалы и поставьте на два часа в холодильник, чтобы он загустел. Две дольки шоколада, которые у вас оставались, измельчите с помощью терки или овощечистки и при подаче посыпьте мусс.
Десерт 4: Кокосовые конфеты
Кокосовые конфеты в шоколадной глазури. / Фото: travel-dom.ru
Отличной альтернативой батончика «Баунти» будут кокосовые конфеты с оболочкой из шоколада и нежной начинкой из сгущенного молока. По достоинству оценят и дети, и взрослые.
Для приготовления десерта нужно взять:
• 130 граммов кокосовой стружки;
• 150 граммов сгущенного молока;
• 100 граммов молочного шоколада.
Смешайте в одной миске сгущенное молоко и кокосовую стружку – должна получится однородная масса с вязкой консистенцией. Скатайте небольшие шарики, выложите их на плоскую тарелку и отправьте на час-полтора в холодильник, чтобы конфеты застыли.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Во втором случае каждые 15 секунд нужно будет вынимать миску, размешивать шоколад и снова убирать в микроволновку, пока он полностью не растает.
Достаньте конфеты из холодильника, выложите на решетку и полейте шоколадом. Затем переложите шарики на плоскую тарелку и уберите в морозилку на 15 минут, чтобы они застыли. По истечении времени доставайте и подавайте на стол.
Десерт 5: Фисташковая халва
opolzeivrede.ru
Восточное лакомство с пикантным вкусом и тонким ореховым ароматом оценят даже те люди, которые не слишком любят халву. Тем более, что готовится она всего из трех компонентов.
Список ингредиентов следующий:
• полтора стакана очищенных фисташек;
• 100 граммов сахара;
• пять столовых ложек сливочного масла.
Первое, что нужно сделать – залить фисташки кипятком и оставить в воде на 30 минут. По истечении времени слейте жидкость, переложите орехи в чашу блендера и измельчите, чтобы получилась однородная масса. Добавьте сахар и хорошо перемешайте.
На плиту поставьте сковороду, растопите сливочное масло и выложите измельченные фисташки. Обжарьте массу на небольшом огне, постоянно помешивая. На то, чтобы она уварилась и загустела, нужно примерно 15 минут.
Готовую халву нужно выложить в форму, предварительно смазанную маслом, и поставить в холодильник, чтобы она застыла. Когда лакомство приобретет нужную консистенцию, разрежьте его на кусочки. При желании халву можно полить шоколадом и посыпать кунжутом или кокосовой стружкой.
Десерт 6: Брауни
Пирог на основе шоколадной пасты. / Фото: wikihow.com
Одним из самых знаменитых десертов, который обожают во всем мире, является «Брауни». Не последнюю роль в популярности десерта играет насыщенный шоколадный вкус, минимальный набор компонентов и легкость в приготовлении.
Перед тем, как приступать к готовке, убедитесь, что на вашем рабочем столе стоит:
• 300 граммов шоколадной пасты;
• два куриных яйца;
• 120 граммов муки.
Выложите в глубокую миску шоколадную пасту, вбейте яйцо и хорошо размешайте, чтобы получилась гладкая однородная консистенция. Постоянно помешивая массу, порционно вводите муку. Очень важно, чтобы в тесте не было комочков. Разложите тесто по нескольким небольшим формочкам или выложите полностью в одну и поставьте на десять минут в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов. Готовый брауни можете полить растопленным шоколадом.
Десерт 7: Бананово-кокосовые оладьи
Оладьи для тех, кто на правильном питании
Если надоели традиционные оладьи на кефире, предлагаем приготовить оригинальную банановую альтернативу. Очень полезно и невероятно вкусно!
Среди ингредиентов для десерта:
• три спелых банана;
• 100 граммов кокосовой стружки;
• одно яйцо.
Для начала приготовьте из кокосовой стружки муки. Для этого засыпьте ее в чашу блендера и измельчите. Далее добавьте к полученной муке яйцо и бананы, очищенные от кожуры, и хорошо взбейте, чтобы получилась однородная масса. Разогрейте сковороду, смажьте дно небольшим количеством растительного масла, выложите тесто с помощью ложки и обжарьте оладьи по две-три минуты с каждой стороны. Подавайте с йогуртом – будет очень вкусно!
