Чем закончилась холодная война России и Англии в XIX – начале XX веков

В 1857 году между Россией и Англией началось геополитическое противостояние, в ходе которого страны обменивались ходами и сложными комбинациями. Это была борьба за влияние в регионах Центральной и Южной Азии, которую станут называть «Большой игрой» или «Войной теней». Холодная война между двумя империями в некоторые моменты могла перейти в фазу горячей войны, но усилиями разведок и дипломатов этого удалось избежать.
Какие события спровоцировали начало «Большой игры» России и Британии?
Карта британской Индии. /Фото: classicalastrologer.files.wordpress.com В период «Большой игры» главным мотивом действий со стороны Британской империи был страх за Индию, которая вместе с территориями нынешних Бирмы, Бангладеш и Пакистана была колонией Англии и имела колоссальное значение для её экономики. Россия не имела источника такой удачной подпитки для своего экономического роста и благополучия, поэтому искала новые торговые пути для сбыта своих товаров (мука, сахар, изделия из стекла, часы т.п.) и возможность доступа к товарам Туркестана (хлопок, каракуль, ковры ручной работы) и Китая. Для того чтобы избежать нападений на торговые караваны, Россия обустроила по кромке степей укрепления, которые позже стали городами и понемногу сдвигались все глубже на юг. А в 1822 году в состав Российской империи вошло Казахское ханство. Однако, у России тоже имелись свои опасения относительно возможностей Англии: Северный Афганистан считался британской сферой влияния, а он был расположен очень недалеко от туркестанских оазисов. Если бы Англия там закрепилась, то могла отделить Сибирь от России (она соединялась с ней лишь тонкой линией Сибирского тракта).для одной из стран утешительными – Англию раздражало, что не получилось забрать у России Крым, Кавказ и Закавказье, Литву, царство Польское, Лифляндию, Эстляндию, Бессарабию, сама же Россия осталась без выхода в Чёрное море. Поэтому главными противниками владело желание взять реванш. Справившись с проблемами на Кавказе и в Польше (восстание 1863 года), Россия возобновила экспансию в Среднюю Азию, а Британия тем временем присоединяла земли Южной Африки, Нигерии, Бирмы, Вест-Индии, колонизировала Сикким, Золотой Берег, Базутоленд и более шестисот туземных княжеств. В 1864 она воевала с Афганистаном и Эфиопией, захватила Кипр и Фиджи, оккупировала Египет. Обе страны ревниво наблюдали за действиями друг друга и были готовы сделать упреждающий шаг в случае неблагоприятного для них развития событий.
Как отреагировала Англия на Большой поход русских в Среднюю Азию в 1864 году
Отряд русских казаков с верблюдами (1875 год – покорение Кокандского ханства). /Фото: upload.wikimedia.org Расширение российских границ в сторону Средней Азии было назревшей необходимостью. Об этом в своей книге «Политическое равновесие и Англия», изданной в 1855 году, писал И. В. Вернадский (профессор Московского университета): без упреждающего удара по Индостану «великобританская власть одолеет и Китай, как она поработила Индию». И это едва не произошло во время опиумных войн с Китаем. Кроме того, шло бурное развитие текстильной промышленности, а в связи с гражданской войной в США, основного экспортёра хлопка, у Европы появились проблемы с поставками этого сырья. Коканд и Бухара – производители хлопка-сырца, поэтому для экономики России важно было успеть опередить на этом направлении Англию. В результате туркестанских походов Россией были покорены Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский эмират. По требованию России, они должны были признать её протекторат, уступить стратегически важные области и остановить работорговлю, но во внутренне управлении этим ханствам предоставлялась полная самостоятельность (от умеренности в подходах позже пришлось отказаться – азиаты начали путать великодушие со слабостью). Объяснение действий России мировому сообществу было дано канцлером Горчаковым: «Российское правительство вынуждено насаждать цивилизацию там, где варварский способ правления вызывает страдания народа, и оберегать свои границы от анархии и кровопролития. Такова судьба любой страны, оказавшейся в подобном положении». Бухарский генерал и офицеры. /Фото: national-geographic.pl Англия поначалу отнеслась к российской экспансии в Среднюю Азию вяло и скептично: владения свои она расширяет, зато не сможет их удержать и будет открыта для удара, отразить который у неё не получится, нужно просто дождаться удобного момента. Но позднее в прессе началась истерия по этому поводу: во всех изданиях цитировали несуществующее в реальности завещание Петра I, в котором, якобы, шла речь о мировом господстве России, а оно невозможно без овладения Индией и Константинополем. Появлялись новые редакции этого завещания – в них уже шла речь о Персидском заливе, Китае и даже Японии. В связи с этим любые шаги России в Туркестане или на Кавказе воспринимались Британией как намерение отнять у неё драгоценную «жемчужину» – Индию. Но в 1867 году Россия сформировала Туркестанское генерал-губернаторство. А в 1869 – присоединила Закаспийскую область (территория между восточными берегами Каспийского моря и окраинами Бухарского эмирата и Хивинского ханства на Западе, и, что важно, доходившая до Уральской области на севере, а до Персии и Афганистана на юге) и заложила на Каспийском море порт. Эти события вынудили Лондон обратиться к Петербургу с предложением «сердечного согласия», после чего между двумя империями начались переговоры о сферах влияния (они длились почти 49 лет, и иногда страны оказывались на волоске от войны).
Как удалось преодолеть Афганский и Памирский кризисы
Ф. Рубо. Бой на Кушке (рисунок из статьи «Кушка», «Военная энциклопедия Сытина»). /Фото: upload.wikimedia.org Видный государственный деятель конца XIX-начала XX веков лорд Керзон дал точное объяснение мотивировки англичан: «Англия существует до тех пор, пока она владеет Индией. Не найдётся ни одного англичанина, который станет оспаривать, что Индию следует охранять не только от действительного нападения, но даже от одной мысли о нем. Индия, как малое дитя, нуждается в предохранительных подушках, и такой подушкой со стороны России является Афганистан». Эта страна считалась главными воротами в Индию, а, значит, именно её и надо было сделать барьером на пути возможной русской экспансии. С лёгкой руки англичан Афганистан, не имеющий полезных ископаемых, через который не проходят никакие торговые пути, раздираемый непрерывными внутренними междоусобицами, стал осью мировой политики. С целью полного утверждения в регионе Англия вела войну с Афганистаном (первая война – с 1831 по1842 гг., вторая – с 1878 по1880 гг.). В 1885 году разразился афганский кризис – обострение отношений между Англией и Россией, которое едва не привело к началу вооружённого конфликта. Причиной осложнения межгосударственных отношений стало овладение Мервским оазисом и продвижение в сторону Пенджде русской армии под командованием генерала А. В. Комарова. В1884 году в результате переговоров жителями Мервского оазиса в результате переговоров с представителями администрации Закаспийской области было добровольно принято российское подданство. Такое же решение приняли и другие туркменские племена, проживавшие в Пендинском и Иолатанском оазисах. Но самый южный оазис Пенде на реке Мургаб с 1833 года контролировался афганским эмиром. Англия (под управлением которой находился тогда Афганистан) требовала от него остановить продвижение русских к Пендже – в ста километрах от него на юг лежал древний Герат, за которым по равнинной части Афганистана можно было легко попасть в Индию. Россия предложила эмиру признать Пендже российской территорией и обозначить чёткую границу между странами. Афганцы не захотели уступить спорную землю мирным путём, вопрос был решён в боестолкновении русского и афганского отрядов на реке Кушка: отряд эмира проиграл сражение, а жители Пендже изъявили желание стать подданными России. Британии не нравилось, как складываются события, но России все же удалось путём дипломатических переговоров оставить за собой Пендинский оазис. А в 1887 году была официально утверждена русско-афганская граница. В период с 1890 по 1894 годы Россия и Англия соперничали в вопросе контроля над Памиром – горной страны, богатой полезными ископаемыми (золото, горный хрусталь, самоцветы, рубины, лазурит и другое), но не имевшей чётких границ. Это вызывало тревогу у соперников: Россия могла безо всяких нарушений проникнуть в Кашмир, Англия и Афганистан – в Ферганскую долину. Кроме них Памиром живо интересовался Китай. Англичане в 1891 году вторглись в северные земли современного Пакистана. Русские ответили встречной экспедицией, поэтому обеими сторонами было заключено соглашение, по которому одна часть Памира отходила России, другая – Афганистану, а ещё одна – к Бухарскому эмирату, контролируемому Россией. В 1894 году, чтобы снизить британскую активность в регионе, русские обустроили секретную колёсную дорогу, которая предназначалась для быстрой переброски войск на случай английского вторжения. Она соединила Алвйскую и Фергнаскую долины.
Что положило конец «Большой игре». Итоги «Войны теней»
В 1907 году между Великобританией и Россией было подписано соглашение, в соответствии с которым Россия признавала Афганистан как английский протекторат, Англия – протекторат России над Средней Азией. В Персии были определены зоны влияния (на севере – Россия, на юге – Британия). Этим соглашением заканчивается эпоха «Большой игры», итогом которой стало разрешение сложных вопросов, преодоление пропасти непримиримых интересов без прямых военных столкновений между двумя крупными игроками на мировой арене – России и Англии. В выигрышном положении оказалась Средняя Азия – без России её ожидала судьба Афганистана.
