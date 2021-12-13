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Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

Если вы живете в частном доме, то у вас появляется шанс украсить свой двор и крыльцо по-особенному волшебно и красиво. Уделите этому процессу немного времени, чтобы поднять себе настроение и приблизить самый волшебный праздник в году.

1. Роскошная икебана в вазонах


Поставьте на своем крыльце несколько вазонов. Используйте различные ветки, елочные игрушки, мишуру или дождик. Также можно дополнительно покрыть букет искусственным снегом.

Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

2. Шикарные подвески


Объемные елочные игрушки в виде подвесок отлично смотрятся на крыльце. Можно разместить их на прочной веревке или сделать более креативный вариант из настоящих веток дерева.

Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

3. Яркие подарочные коробки



Подарочные коробки всегда отлично поднимают настроение. Пока не нужно добавлять сам подарок, достаточно простой коробки, обвернутой в бумажную упаковку и красный бант. Такие сюрпризы можно поставить в вазоны или на специальные подставки.

Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

4. Традиционный венок


Без венка в преддверии Нового года никак нельзя полноценно украсить свое крыльцо. Кстати, такую красивую деталь вполне возможно сделать своими руками, главное – набрать побольше веток елки.
Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

5. Бесподобные еловые гирлянды


Если венок для вас слишком сложная деталь для самостоятельного создания, тогда можно упростить процесс.
Те же ветки елки сплетают в своеобразную гирлянду, где, кроме веток, также используют красные атласные и другие ленты.
Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

6. Корзинки с игрушками


Снег очень гармонирует с новогодним праздником. Даже не нужно покупать искусственный, используйте тот, который дарит нам природа. Поставьте возле крыльца несколько корзинок с елочными игрушками, а снежок сам закончит красивую инсталляцию.
Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

7. Настоящая ёлка


И, кончено, без главной детали праздника не обойтись. Елку можно поставить не только дома, но и на крыльце. Так она выглядит настоящей красавицей, которая порадует всех ваших гостей.
Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

8. Восхитительное освещение


Новогодние гирлянды – это самый простой способ украсить двор и крыльцо своего дома. Придумайте сами, как лучше всего использовать разноцветные огоньки.
Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

9. Сказочная дорожка


Маленькие елочки с яркой гирляндой по краям пешеходной дорожки – это способ создать дорогу прямо в сказку. Вместо елок можно сделать снеговиков или других героев Нового года.
Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

10. Креативный букет в коньках


Если вы уже давно перестали кататься на коньках или они ужасно затупились, то не торопитесь от них избавляться. Они могут стать отличной вазой для новогоднего букета, причем более креативно выглядит деталь, если пристроите ее прямо на входную дверь.
Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

Украшать свой дом и крыльцо к Новому году или нет – выбор за вами. Но согласитесь, креативные тематические детали поднимают настроение и позволяют поверить в чудеса!


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