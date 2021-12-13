Как украсить крыльцо частного дома к Новому году

Если вы живете в частном доме, то у вас появляется шанс украсить свой двор и крыльцо по-особенному волшебно и красиво. Уделите этому процессу немного времени, чтобы поднять себе настроение и приблизить самый волшебный праздник в году.



1. Роскошная икебана в вазонах

2. Шикарные подвески

3. Яркие подарочные коробки

4. Традиционный венок

5. Бесподобные еловые гирлянды

6. Корзинки с игрушками

7. Настоящая ёлка

8. Восхитительное освещение

9. Сказочная дорожка

10. Креативный букет в коньках

Поставьте на своем крыльце несколько вазонов. Используйте различные ветки, елочные игрушки, мишуру или дождик. Также можно дополнительно покрыть букет искусственным снегом.Объемные елочные игрушки в виде подвесок отлично смотрятся на крыльце. Можно разместить их на прочной веревке или сделать более креативный вариант из настоящих веток дерева.Подарочные коробки всегда отлично поднимают настроение. Пока не нужно добавлять сам подарок, достаточно простой коробки, обвернутой в бумажную упаковку и красный бант. Такие сюрпризы можно поставить в вазоны или на специальные подставки.Без венка в преддверии Нового года никак нельзя полноценно украсить свое крыльцо. Кстати, такую красивую деталь вполне возможно сделать своими руками, главное – набрать побольше веток елки.Если венок для вас слишком сложная деталь для самостоятельного создания, тогда можно упростить процесс.Те же ветки елки сплетают в своеобразную гирлянду, где, кроме веток, также используют красные атласные и другие ленты.Снег очень гармонирует с новогодним праздником. Даже не нужно покупать искусственный, используйте тот, который дарит нам природа. Поставьте возле крыльца несколько корзинок с елочными игрушками, а снежок сам закончит красивую инсталляцию.И, кончено, без главной детали праздника не обойтись. Елку можно поставить не только дома, но и на крыльце. Так она выглядит настоящей красавицей, которая порадует всех ваших гостей.Новогодние гирлянды – это самый простой способ украсить двор и крыльцо своего дома. Придумайте сами, как лучше всего использовать разноцветные огоньки.Маленькие елочки с яркой гирляндой по краям пешеходной дорожки – это способ создать дорогу прямо в сказку. Вместо елок можно сделать снеговиков или других героев Нового года.Если вы уже давно перестали кататься на коньках или они ужасно затупились, то не торопитесь от них избавляться. Они могут стать отличной вазой для новогоднего букета, причем более креативно выглядит деталь, если пристроите ее прямо на входную дверь.Украшать свой дом и крыльцо к Новому году или нет – выбор за вами. Но согласитесь, креативные тематические детали поднимают настроение и позволяют поверить в чудеса!