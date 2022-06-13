Легендарные герои Второй мировой войны: «ночные ведьмы»

Нападение Германии на Советский Союз можно считать беспрецедентным актом глупости. Как можно было вообще рассчитывать завоевать страну, которую будет в едином порыве защищать весь народ — и защищать до последней капли крови, не щадя врага ни на земле, ни в небе. Сегодня, в преддверии великого праздника, мы решили рассказать о летчицах легендарного женского авиаполка «Ночных ведьм» — их подвиг Россия будет помнить вечно.
Марина Раскова
Состязаться с Мариной Расковой не рисковали даже лучшие асы-мужчины. После начала Великой Отечественной войны девушка лично уговорила Сталина дать добро на формирование регулярной женской авиагруппы. За считанные недели были собраны целых три полка, два бомбардировочных, один истребительный. На фронте авиагруппу прозвали «Ночными ведьмами» — и прекрасные воительницы полностью оправдали прозвище.
Серафима Амосова
Из гражданской авиации Амосову на фронт не брали, хотя настойчивая девушка заваливала командира части рапортами. Узнав о формировании «Ночных ведьм» Серафима сама поехала в часть и тут же была зачислена. Здесь она стала одним из лучших пилотов: 555 боевых вылетов, Два Ордена Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Александра Невского и бесчисленное количество уничтоженных солдат противника. Серафима Амосова прошла всю войну и в почете дожила до 1992 года.
Руфина Гашева
Еще до войны Руфина Гашева прошла обучение в школе снайперов, но услышав о формировании женской авиагруппы решила бить фашистов с неба. Руфину сбивали дважды — но и это можно назвать поразительным везением, ведь девушка совершила целых 848 боевых вылетов. После окончания войны Гашева удостоилась высшей воинской награды, звания Героя Советского Союза.
Марина Долина
Чтобы поступить в Херсонскую авиационную школу Марина недрогнувшей рукой подделала свидетельство о рождении, прибавив себе возраста. На фронт Долина попала после того, как совершила опасный перегон самолета за Днепр, по пути уничтожив попавшийся на глаза фашистский обоз. Раскова лично ходатайствовала о переводе Марины в «Ночные ведьмы» — за пилота такого класса сражались и другие командиры. На счету гвардейского капитана Марины Долиной 72 результативных боевых вылета и три сбитых самолета противника.
Надежда Попова
Легендарный перелет Валерия Чкалова настолько впечатлил юную Надежду, что сразу после школы она отправилась в аэроклуб. За три года девушка стала опытным инструктором и до войны успела обучить тридцать человек. В полку «Ночных ведьм» Попова стала одним из наиболее успешных пилотов — на ее счету 852 боевых вылета. Командование высоко ценило самоотверженного аса: к концу Второй мировой войны Надежда Попова получила звание Героя Советского Союза, Орден Почета, Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Медаль За освобождение Варшавы и Медаль За освобождение Кавказа.
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