Легендарные герои Второй мировой войны: «ночные ведьмы»

Нападение Германии на Советский Союз можно считать беспрецедентным актом глупости. Как можно было вообще рассчитывать завоевать страну, которую будет в едином порыве защищать весь народ — и защищать до последней капли крови, не щадя врага ни на земле, ни в небе. Сегодня, в преддверии великого праздника, мы решили рассказать о летчицах легендарного женского авиаполка «Ночных ведьм» — их подвиг Россия будет помнить вечно.









Марина Раскова

Серафима Амосова

Руфина Гашева

Марина Долина

Надежда Попова