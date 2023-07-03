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5 самых «зелёных» школ мира, где воспитывают детей для счастливого будущего


5 самых «зелёных» школ мира, где воспитывают детей для счастливого будущего

Тема экологического образования в последнее время стала не просто данью моде. В мире всё большую популярность набирают школы, в названиях которых фигурирует слово «sustainable» - устойчивый. Здесь учат не просто любить природу, а уделяют особое внимание заботе об экологии. Получить звание экошколы мирового уровня непросто. Ведь в строительстве, как и в предметах интерьера, должны быть использованы экоматериалы, и даже обычную бумагу придётся расходовать экономно.

Green School, Бали


Green School, Бали. / Фото: www.uprint.id

Green School, Бали. / Фото: www.uprint.id


В долине реки Аюнг на Бали школа выглядит весьма экзотично. У неё нет стен, а сама крыша держится на больших бамбуковых шестах. Такое строение помогает детям почувствовать своё единение с природой. Школьные доски в этом учебном заведении изготовлены из переработанных автостёкол, а специальные солнечные панели, установленные на крыше, позволяют производить электричество для собственных нужд. И даже школьный автобус в качестве топлива использует отработанное растительное масло, а не бензин, уменьшая загрязнение окружающей среды на 80%.
Green School, Бали. / Фото: www.groundrocks.com

Green School, Бали. / Фото: www.groundrocks.com

 

Занятия практически проходят на свежем воздухе, а в учебные классы свободно заходят обезьяны, ящерицы, да и другие представители фауны. При школе работает своеобразный живой уголок, где себя прекрасно чувствуют цыплята и крольчата, а фрукты и овощи к школьному столу выращивают сами ученики на своём огороде. Кроме того, четвероклассники создали и запустили экономический проект, всю прибыль от которого собираются потратить на благотворительность. Они взяли в кредит цыплят, от которых планируют впоследствии получать яйца и продавать их на рынке. При этом расти курочки будут исключительно на органических кормах.
Green School, Бали. / Фото: www.fubiz.net

Green School, Бали. / Фото: www.fubiz.net

 

Старшие школьники убирают пляжи и выступают с лекциями перед жителями, а на уроках изучают не только привычные науки, но и искусство экономить природные ресурсы и умение сортировать мусор.

В этой школе около четырёхсот учеников, включая иностранцев, приезжающих на Бали с родителями на время каникул.

Кампус Acharacle Primary School, Шотландия


Кампус Acharacle Primary School, Шотландия. / Фото: www.architectsjournal.co.uk

Кампус Acharacle Primary School, Шотландия. / Фото: www.architectsjournal.co.uk

 

На западе Шотландии построен кампус из больших и тяжёлых деревянных панелей, созданных по типу конструктора, чтобы при строительстве не нужно было использовать клеевые скрепляющие составы. Отапливается школа за счёт того тепла, которое выделяют ученики, преподаватели, компьютерная и оргтехника.
Кампус Acharacle Primary School, Шотландия. / Фото: www.copperconcept.org

Кампус Acharacle Primary School, Шотландия. / Фото: www.copperconcept.org

 

Кроме того, кампус обеспечивает себя электроэнергией с помощью ветряка, во всех помещениях стоят датчики, которые выключают свет, если дневного достаточно для нормальной жизнедеятельности. Дождевую воду здесь собирают в специальные баки, а после используют для технических нужд. На заставках школьных компьютеров содержится информация, которая позволяет ученикам не забывать о том, какой вред наносится ежеминутно атмосфере.

Кампус Copenhagen International School, Дания


Кампус Copenhagen International School, Дания. / Фото: www.adsttc.com

Кампус Copenhagen International School, Дания. / Фото: www.adsttc.com

 

В Копенгагене построен кампус, фасад которого покрыт двенадцатью тысячами солнечных панелей. Правда, это обеспечивает лишь половину школьных нужд. В этом учебном заведении школьников учат осознанному потреблению, заключающемуся в повторном использовании, сокращении потребления и переработке. Даже остатки еды не выбрасываются, а собираются в специальные баки, а затем отправляются на производство, где из них производят биотопливо.

Liwa International School, ОАЭ


Liwa International School, ОАЭ. / Фото: www.whichschooladvisor.com

Liwa International School, ОАЭ. / Фото: www.whichschooladvisor.com

 

В этой школе детей на практике учат заботиться об окружающей среде, реализуя на практике экопроекты по энергетике будущего. Сточные воды очищаются, фильтруются и используются для орошения и полива растений. Больше половины потребляемой электроэнергии производят солнечные панели.

Ученики экошколы сами поддерживают порядок на площадках школы, а ещё ведут просветительскую работу по защите редких и вымирающих животных и растений.

Международная школа Trivandrum, Индия


Международная школа Trivandrum, Индия. / Фото: www.roundsquare.org

Международная школа Trivandrum, Индия. / Фото: www.roundsquare.org

 

В этой школе детей учат бороться с загрязнением окружающей среды и рационально использовать богатства, данные человеку природой. Это первое учебное заведение Индии, использующее для половины своих нужд дождевую воду. Ещё здесь очищаются и используются на пришкольной органической ферме сточные воды. Все обеды для учеников готовят из экологичных продуктов, а отходы после специальной подготовки используют в качестве биологических удобрений.

Здесь нельзя использовать пластик в любом виде, потому все мешки и пакеты здесь бумажные, которые можно перерабатывать. Каждый выпускник в день получения аттестата непременно высаживает на территории два молодых деревца.

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5 самых «зелёных» школ мира, где воспитывают детей для счастливого будущего

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5 самых «зелёных» школ мира, где воспитывают детей для счастливого будущегоПодписаться на мой Instagram
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