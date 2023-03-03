Что каждый мужчина на свете хотел бы сказать женщине

- Мы никогда не уходим от женщин, с которыми нам хорошо. И даже от тех, с которыми когда-то было хорошо — не сразу.
- Мы понимаем в женщинах вдвое меньше, чем хотелось бы. Но вдвое больше, чем вы думаете.
- Большинство из нас умеет стирать. А так же гладить, вытирать пыль и даже готовить себе что-то приемлемое. Поэтому женская помощь по хозяйству нам не настолько необходима, чтобы терпеть ради этого сварливость и неуважение.
- Мы не боимся сильных женщин. Они нам просто не очень нравятся, так же как вам не нравятся слабые мужчины. Оба эти типажа — ущербны, поэтому легко сходятся: пара из сильной женщины и слабого мужчины — это не редкость, а скорее классика.
- Если мужчина кажется безынициативным тюфяком, может быть он просто вас не хочет. Да, и такое тоже бывает! Мы способны как раздувать хвост павлином, так и впадать в спячку — в зависимости от ситуации.
- Размышления друга о судьбах мира и тщете сущего должны вас насторожить. Они могут оказаться симптомом простатита!
- Девушка, кричащая на официанта, не вызывает у нас уважения. А только разочарование на грани брезгливости.
- Иногда мы действительно знаем, что делаем. Даже когда вам очень не хочется это признавать.
- Мы можем безропотно и долго исполнять все ваши капризы. Но иногда это просто любопытство — насколько далеко вы можете зайти в своем эгоизме. По результатам обычно следуют оргвыводы.
- В мире примерно три миллиарда женщин. Причем среди красивых и сексуальных среди них намного больше, чем среди мужчин — умных и успешных. Мы об этом вспоминаем, когда от нас требуют слишком много, а дают слишком мало.
- Не все из нас считают женскую полноту недостатком. С возрастом этот вопрос занимает нас всё меньше и меньше.
- Каждый из нас больше всего ценит в женщинах доступность. Но только если эта доступность — для него одного. Простите нас за этот парадокс.
- Если кто из нас ведет девушку в ресторан, это еще ничего не значит. Точно так же ничего не значат улыбки, шутки и прочий легкий флирт. Мы точно так же к вам присматриваемся, как и вы к нам.
- Мы тоже иногда занимаемся с вами сексом, когда не очень хочется. Просто чтобы не обидеть. Если же вы решаете ложиться с нами в постель, только когда сочтете нужным, мы можем поступить так же. И смех станет очень неплохим, только у каждого — свой.
- Мы не слепые и замечаем ваши небритые ноги, запах изо рта, прыщи и непрокрашенные корни волос. Просто нам бывает на это наплевать, если мы действительно вами увлечены.
- Мы можем изменить, просто поддавшись инстинкту. И если скрываем это от вас и окружающих, значит, действительно не хотим вас терять.
- Мы не ревнуем только тех, кого не любим. Хотя ревность сама по себе — еще не признак любви.
- Недоступность нас раззадоривает, но ненадолго. Только идиот будет убивать время и силы на заведомо проигрышный проект.
- Мы не хотим знать, как именно вы занимались сексом со своими бывшими. И ревность здесь ни причем. Просто у нас хорошее воображение и с этого момента нас в постели будет трое. Не всех мужчин это возбуждает.
- По большему счету, нам не очень важно, как вы одеваетесь. Вы это делаете не для нас, а друг для друга. У женщин есть своя иерархия сальфа, бета и гамма-самками, а шикарный внешний вид — способ декларациисвоего места в этой иерархии.
- Красота для нас совсем не равнозначна сексуальности. Мало кто из общепризнанных красавиц не задавал в опустевшей вдруг спальне вопрос — что такого нашел муж в серой мышке из ближайшего ПТУ?
- Вид бритого женского лобка не всех мужчин радует. Вы сразу становитесь похожи на маленьких девочек, а дети не приводят большинство из нас в сексуальное исступление. Впрочем непроходимые джунгли с завивающимися локонами большинство из нас тоже не возбуждают — ухоженная лужайка лучше всего.
- Когда вы перекладываете на нас ответственность за все, мы понимаем, что вам это удобно. Но пожалуйста, не надо потом обвинять нас в тирании, все равно никто вам не поверит!
- На самом деле мы можем довольно долго обходиться без секса. Потому что, чем меньше им занимаешься, тем меньше хочется. И если кто из нас декларирует полную невозможность обойтись без женщин — это больше дань общественному мнению.
- Мы вам верим. В том числе, когда вы сами себя слишком усердно ругаете.
- Если девушка знает шесть языков и играет на фортепьяно, это прекрасно. Она может включить все это в свое резюме, и кто-то из нас наймет ее переводчиком-аниматором. А в совместной жизни мы больше ценим веселый нрав и любовь к оральному сексу.
- Мы не боимся марша Мендельсона. Просто нам не всегда хочется связывать жизнь с данной конкретной женщиной, даже если у нее замечательная попа и покладистый характер. Ведь между любовью и отвращением есть еще широкое поле симпатии, привязанности и временного увлечения.
У вас разве по-другому?..
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