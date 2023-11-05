Замок Алладина, и ещё 4 реальных места, которые появились в мультфильмах

1. Водопад Анхель

Водопад из популярного мультика нашёлся в Венесуэле. /Фото: vestnik.az, airlife.ua

2. Тадж-Махал

Замок Алладина - одно из известнейших строений на планете. /Фото: pinterest.com

3. Замок Нойшванштайн

Замок, который можно увидеть в Баварии, появился в легендаренном мультфильме. /Фото: dw.com, znaikak.ru

4. Новый Орлеан

Действите одного из мультфильмов перенесли на улицы реального города. /Фото: dailypeople.ru

5. Трёнделаг

Лес из популярного мультика тоже настоящий. /Фото: u-stena.ru, dailypeople.ru