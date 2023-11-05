Замок Алладина, и ещё 4 реальных места, которые появились в мультфильмах

Уж кто на этом всете не люит мультики смотреть - ими увлекаются буквально все, и взрослые, и дети. А их авторы делают всё, чтобы они стал как можно более впечатляющими. Вот только далеко не в каждом мультике столь запоминающуются картинку создают исключительно полётом фантазии - иногда мультипликаторы пользуются образцами рукотворных объектов, которые давно существуют на планете. Вашему вниманию «пятёрка» реально существующих мест, которые появились в мультфильмах.
1. Водопад Анхель
Водопад из популярного мультика нашёлся в Венесуэле. /Фото: vestnik.az, airlife.ua
Один из самых знаменитых и цепляющих современных мультфильмов с философским смыслом - «Вверх» запомнился зрителям не только потрясающе глубокой сюжетной историей, но и красивейшими видами. Например, Райским водопадом, к которому так стремился попасть главный герой. А ведь и мы может, так как он имеет реальный прототип. Им оказался самый большой водопаде на планете - Анхель, расположенный в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. По данным редакции Novate.ru, его высота достигает почти километр.
2. Тадж-Махал
Замок Алладина - одно из известнейших строений на планете. /Фото: pinterest.com
Справедливости ради, стоит отметить, что как раз этот пример, скорее всего, большинство зрителей разгадало самостоятельно. Это и неудивительно, ведь замок из знаменитого мультика про Алладина очень сильно напоминает свой прототип - легендарный Тадж-Махал. А, учитывая тот факт, что в основе этой придуманной истории лежат не только приключения, но и красивая любовь между Алладином и Жасмин, выбор в качестве прототипа главного замка города сооружение, построенное правителем в память о своей любимой женщине кажется очень символичным.
3. Замок Нойшванштайн
Замок, который можно увидеть в Баварии, появился в легендаренном мультфильме. /Фото: dw.com, znaikak.ru
Не только любители мультфильмов Дисней, но и чуть ли не каждый человек на планете, имеющий телевизор и Интернет явно знает об одном из классических мультфильмов знаменитой компании о Спящей Красавице, а значит, видел и её дворец, также известный как «Новый лебединый замок». Однако и его можно хорошенько рассмотреть в реальности, потому что у него тоже нашёлся прототип. Найти его можно одном из холмов Баварии неподалеку от австрийской границы - это замок Нойшванштайн, который однажды увидел сам Уолт Дисней и восхитился им настолько, что сравнил его с вратами в подлинный сказочный мир.
4. Новый Орлеан
Действите одного из мультфильмов перенесли на улицы реального города. /Фото: dailypeople.ru
В данном случае речь идёт о мультфильме «Принцесса и Лягушка», действие которого происходит в двадцатых годах прошлого столетия, в Новом Орлеане. Более того, этот мультик - редкий случай, когда реальное место не просто было заиствовано в качестве картинки, а было буквально перенесено в сюжет, ведь главная героиня живёт и работает как раз во Французском квартале Нового Орлеана. Потому и нет ничего удивительного в том, что живописная архитектура и улочки этого реально существующего города, особенно тот самый Французский квартал, так точно были показаны в мультфильме.
5. Трёнделаг
Лес из популярного мультика тоже настоящий. /Фото: u-stena.ru, dailypeople.ru
Вышедший сравнительно недавно мультфильм «Холодное сердце» буквально захватил весь мир, став суперпопулярным. И все знают, что его действие происходит в покрытой снегом вымышленной стране под названием Эренделл. Страна-то вымышленная, а вот лес, который появляется в мультике - вполне реальный. Его авторы нашли в норвежском регионе под названием Трёнделаг. Более того, виды улочек местных городков и даже традиционная одежда тех краёв также стали источником вдохновения и появились в мультфильме.
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