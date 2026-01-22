История пива «Guinness» — легенды и символа Ирландии

Ирландское пиво Guinness знаменито на весь мир. Хмельной напиток увидел свет более 250 лет назад. Ирландцы настолько уважают и ценят этот сорт пива, что величают его не иначе как «Guinness» (с большой буквы). А началось все с того, что Артур Гиннесс арендовал пивоварню сроком на 9 тысяч лет.
Основатель пивоварни Артур Гиннесс родился в 1725 году в небольшой деревушке Селбридж в Ирландии.
В 1756 году Артур Гиннесс совершенствовался как пивовар, делая пиво для посетителей гостиницы своей мачехи. Через три года он перебрался в Дублин и вложил завещанные архиепископом 100 фунтов в аренду пивоваренного завода St. James’s Gate в качестве первоначального взноса. В последний день декабря 1759 года Артур Гиннесс заключил фантастическую сделку с владельцем пивоварни, уговорив его подписать договор об аренде за 45 фунтов в месяц на 9 тысяч лет! И даже спустя 258 лет компания Guinness продолжает платить за аренду 45 фунтов ежемесячно.
Реклама пива Guinness.
В XVIII веке в Ирландии общедоступными алкогольными напитками были виски и джин. Артур Гиннесс считал, что они пагубно влияли на низшие классы, и поэтому задался целью изготовить высококачественный напиток по доступной цене. Именно так и появился знаменитый черный портер с характерной кремовой пеной.
Буквально за несколько лет Артур Гиннесс произвел революцию в пивоваренной промышленности и вытеснил все импортное пиво с ирландского рынка. Более того, Guinness стал пользоваться спросом и в Англии.
Бочки с пивом марки Guinness. Снимок начала XX века.
Артур Гиннесс скончался в 1803 году в возрасте 78 лет. Пивовар оставил своему семейству 25 тысяч фунтов (около 856 тысяч фунтов в переводе на сегодняшние деньги). Дело отца переняли трое сыновей из 10 выживших детей (всего у Гиннеса их было 21) – Артур II, Бенджамин и Уильям Ланнел. Они не просто сохранили богатство отца, но и в разы приумножили его.
К 1838 году пивоваренный завод Гиннессов «St. James’s Gate Brewery» стала самым крупным в Ирландии, а к 1914 году – крупнейшим в мире. Помимо управления компанией сыновья добились немалых успехов и на других поприщах. Артур II был управляющим банка Ирландии, президентом торговой палаты Дублина. Бенджамина избирали мэром столицы.
Один из логотипов торговой марки Guinness.
Следующие представители династии Гиннесс прикладывали все усилия, чтобы компания развивалась и богатела. Торговая марка Guinness и сегодня продолжает выпускать один из самых качественных хмельных напитков в мире.
Реклама пива Guinness. 1960-е гг.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии