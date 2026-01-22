История пива «Guinness» — легенды и символа Ирландии

Ирландское пиво Guinness знаменито на весь мир. Хмельной напиток увидел свет более 250 лет назад. Ирландцы настолько уважают и ценят этот сорт пива, что величают его не иначе как «Guinness» (с большой буквы). А началось все с того, что Артур Гиннесс арендовал пивоварню сроком на 9 тысяч лет.











Основатель пивоварни Артур Гиннесс родился в 1725 году в небольшой деревушке Селбридж в Ирландии.

Его отец Ричард служил управляющим поместья у архиепископа Артура Прайса. Когда Артур Гиннесс подрос, он стал помогать отцу с мелкими поручениями , а также начал варить с ним эль и пиво в подвале дома. После того, как архиепископ отошел в мир иной, он завещал отцу и сыну по 100 фунтов, что было эквивалентно четырехлетней заработной плате.В 1756 году Артур Гиннесс совершенствовался как пивовар, делая пиво для посетителей гостиницы своей мачехи. Через три года он перебрался в Дублин и вложил завещанные архиепископом 100 фунтов в аренду пивоваренного завода St. James's Gate в качестве первоначального взноса. В последний день декабря 1759 года Артур Гиннесс заключил фантастическую сделку с владельцем пивоварни , уговорив его подписать договор об аренде за 45 фунтов в месяц на 9 тысяч лет! И даже спустя 258 лет компания Guinness продолжает платить за аренду 45 фунтов ежемесячно.Реклама пива Guinness.В XVIII веке в Ирландии общедоступными алкогольными напитками были виски и джин. Артур Гиннесс считал , что они пагубно влияли на низшие классы, и поэтому задался целью изготовить высококачественный напиток по доступной цене. Именно так и появился знаменитый черный портер с характерной кремовой пеной.Его отличительной чертой пива долгое время являлся жжёный аромат, который получали из-за добавления жареного ячменя.Буквально за несколько лет Артур Гиннесс произвел революцию в пивоваренной промышленности и вытеснил все импортное пиво с ирландского рынка. Более того, Guinness стал пользоваться спросом и в Англии.Бочки с пивом марки Guinness. Снимок начала XX века.Артур Гиннесс скончался в 1803 году в возрасте 78 лет. Пивовар оставил своему семейству 25 тысяч фунтов (около 856 тысяч фунтов в переводе на сегодняшние деньги). Дело отца переняли трое сыновей из 10 выживших детей (всего у Гиннеса их было 21) – Артур II, Бенджамин и Уильям Ланнел. Они не просто сохранили богатство отца, но и в разы приумножили его.К 1838 году пивоваренный завод Гиннессов «St. James's Gate Brewery» стала самым крупным в Ирландии, а к 1914 году – крупнейшим в мире. Помимо управления компанией сыновья добились немалых успехов и на других поприщах. Артур II был управляющим банка Ирландии, президентом торговой палаты Дублина. Бенджамина избирали мэром столицы.Один из логотипов торговой марки Guinness.Следующие представители династии Гиннесс прикладывали все усилия, чтобы компания развивалась и богатела. Торговая марка Guinness и сегодня продолжает выпускать один из самых качественных хмельных напитков в мире.Реклама пива Guinness. 1960-е гг .