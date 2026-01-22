С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Автор еще не отошел от новогодних возлияний? Что за бред но несет? По поводу двух видов патронов? "Пистолетные"и "вин...Почему пистолетны...
  • Сергей Владимирович
    Нужно самим снимать кино про ЭТО☝️😎Иллюстрации про Э...
  • Grandad
    Уверены, что любой поместится?Почему нельзя пыт...

История пива «Guinness» — легенды и символа Ирландии

Ирландское пиво Guinness знаменито на весь мир. Хмельной напиток увидел свет более 250 лет назад. Ирландцы настолько уважают и ценят этот сорт пива, что величают его не иначе как «Guinness» (с большой буквы). А началось все с того, что Артур Гиннесс арендовал пивоварню сроком на 9 тысяч лет.

История пива

История пива

Основатель пивоварни Артур Гиннесс родился в 1725 году в небольшой деревушке Селбридж в Ирландии.

Его отец Ричард служил управляющим поместья у архиепископа Артура Прайса. Когда Артур Гиннесс подрос, он стал помогать отцу с мелкими поручениями, а также начал варить с ним эль и пиво в подвале дома. После того, как архиепископ отошел в мир иной, он завещал отцу и сыну по 100 фунтов, что было эквивалентно четырехлетней заработной плате.

История пива

В 1756 году Артур Гиннесс совершенствовался как пивовар, делая пиво для посетителей гостиницы своей мачехи. Через три года он перебрался в Дублин и вложил завещанные архиепископом 100 фунтов в аренду пивоваренного завода St. James’s Gate в качестве первоначального взноса. В последний день декабря 1759 года Артур Гиннесс заключил фантастическую сделку с владельцем пивоварни, уговорив его подписать договор об аренде за 45 фунтов в месяц на 9 тысяч лет! И даже спустя 258 лет компания Guinness продолжает платить за аренду 45 фунтов ежемесячно.

История пива

Реклама пива Guinness.

В XVIII веке в Ирландии общедоступными алкогольными напитками были виски и джин. Артур Гиннесс считал, что они пагубно влияли на низшие классы, и поэтому задался целью изготовить высококачественный напиток по доступной цене. Именно так и появился знаменитый черный портер с характерной кремовой пеной.
Его отличительной чертой пива долгое время являлся жжёный аромат, который получали из-за добавления жареного ячменя.

Буквально за несколько лет Артур Гиннесс произвел революцию в пивоваренной промышленности и вытеснил все импортное пиво с ирландского рынка. Более того, Guinness стал пользоваться спросом и в Англии.

История пива

Бочки с пивом марки Guinness. Снимок начала XX века.

Артур Гиннесс скончался в 1803 году в возрасте 78 лет. Пивовар оставил своему семейству 25 тысяч фунтов (около 856 тысяч фунтов в переводе на сегодняшние деньги). Дело отца переняли трое сыновей из 10 выживших детей (всего у Гиннеса их было 21) – Артур II, Бенджамин и Уильям Ланнел. Они не просто сохранили богатство отца, но и в разы приумножили его.

К 1838 году пивоваренный завод Гиннессов «St. James’s Gate Brewery» стала самым крупным в Ирландии, а к 1914 году – крупнейшим в мире. Помимо управления компанией сыновья добились немалых успехов и на других поприщах. Артур II был управляющим банка Ирландии, президентом торговой палаты Дублина. Бенджамина избирали мэром столицы.

История пива

Один из логотипов торговой марки Guinness.

Следующие представители династии Гиннесс прикладывали все усилия, чтобы компания развивалась и богатела. Торговая марка Guinness и сегодня продолжает выпускать один из самых качественных хмельных напитков в мире.

История пива

Реклама пива Guinness. 1960-е гг.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх