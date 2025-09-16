Почему в Советском Союзе входные двери открывались внутрь

В домах, построенных в Советском Союзе, устанавливались двери с открыванием внутрь/Фото:teleprogramma . pro

1. В целях пожарной безопасности

При экстренных ситуациях выбить дверь, открывающуюся вовнутрь, гораздо проще, чем полотна с открыванием наружу/Фото:amstafkomanda.ru

В постсоветские годы люди массово начали устанавливать металлические двери с целью защитить имущество от воров/Фото:saundersonsecurity.co.uk

Пожарным и спасателям намного проще извлечь жильцов, если дверь в квартиру открывается вовнутрь/Фото:videokaif.ru

2. Снегопад

Если снега буквально закрыли выход на улицу, проложить дорогу возможно лишь при открывающейся вовнутрь двери/Фото:tolknews.ru

3. Узкие пролеты

Узкие пролеты были одной из причин оснащения советских квартир дверьми, открывающимися вовнутрь/Фото:ng72.ru

4. Политика – дело тонкое

Есть мнение, что установка дверей с открыванием вовнутрь имело политическую подоплеку и выполнялась с целью быстрого захвата врагов народа/Фото:vitdoors.ru

Сегодня каждый сам решает, какую входную дверь установить в квартире/Фото:ensiklopediya.az