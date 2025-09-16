Почему в Советском Союзе входные двери открывались внутрь

В домах, построенных в Советском Союзе, устанавливались двери с открыванием внутрь/Фото:teleprogramma.pro
В эпоху СССР в квартирах устанавливались двери, открывающиеся внутрь. В этом их главное отличие от современных дверных полотен, которые, как известно, открываются наружу. Однако в Советском Союзе ничего не делалось просто так, без логического объяснения.
В Советское время строительство многоквартирных домов велось строго в соответствии с так называемыми ГОСТами, т.е. установленными нормативами. Проектирование многоэтажных жилых зданий никак не должно было отклоняться от обозначенных показателей. Одним из правил, которые требовали неукоснительного применения, было оснащение квартир входными дверьми, открывающимися наружу. При этом следует отметить, что причина крылась не только в обеспечении пожарной безопасности. Обстоятельств, требующих использования таких дверей, было несколько.
1. В целях пожарной безопасности
При экстренных ситуациях выбить дверь, открывающуюся вовнутрь, гораздо проще, чем полотна с открыванием наружу/Фото:amstafkomanda.ru
Эта причина уже названа, однако следует рассказать о ней подробнее. С одной стороны, створки, отворяющиеся внутрь, небезопасны. Однако на первом месте была жизнь владельца квартиры. Позднее, уже в постсоветское время (в 90-е годы), многие люди поменяли двери на металлические полотна, открывающиеся наружу. Таким образом они пытались сохранить свое имущество, защищая его от грабителей.
На самом деле, дверь, открывающуюся наружу, довольно затруднительно взломать.
В постсоветские годы люди массово начали устанавливать металлические двери с целью защитить имущество от воров/Фото:saundersonsecurity.co.uk
Сегодня наблюдается прогресс во всех сферах, в том числе и в производстве дверных полотен. Так, современные компании, занимающиеся изготовлением дверей, выпускают модели, открывающиеся, как советские двери, вовнутрь. При этом нынешние дверные полотна затруднительно открыть даже грабителям «со стажем».
Однако, несмотря на такие достижения производителей, в обществе все-таки достаточно прочно укоренились слухи о том, что двери с открыванием наружу надежнее. Вообще, стоит отметить, что повышенная надежность современных железных дверных полотен слишком «непроницаема». Так, такую дверь при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и др.) крайне трудно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно открыть.
Пожарным и спасателям намного проще извлечь жильцов, если дверь в квартиру открывается вовнутрь/Фото:videokaif.ru
То ли дело изготовленные из дерева входные полотна в хрущевских квартирах! Это жилье оснащалось створками, которые при необходимости можно было без особых усилий выбить. То, что дверь открывалась вовнутрь, лишь упрощало данную задачу.
2. Снегопад
Если снега буквально закрыли выход на улицу, проложить дорогу возможно лишь при открывающейся вовнутрь двери/Фото:tolknews.ru
Чаще всего эта проблема возникала в частных домах, расположенных в пригородах и в сельских местностях. Как известно, зима в нашей стране богата снегами. Объемы последних порой заваливали входную дверь по всей высоте проема. Теперь представьте, что деревенская избушка оснащена дверью с открыванием наружу. Жильцам пришлось бы дожидаться наступления весны и таяния снегов, для того чтобы выйти на улицу. Однако оснащение дома входной дверью, открывающейся вовнутрь позволяет в сезон снегопадов прорыть в образовавшейся горке проход. И теперь ничто не мешает вам и вашей семье выйти на улицу.
3. Узкие пролеты
Узкие пролеты были одной из причин оснащения советских квартир дверьми, открывающимися вовнутрь/Фото:ng72.ru
В многоквартирных «хрущевках» были довольно узкие лестничные клетки. Такое проектирование преследовало одну цель: разместить на одной площадке максимально возможное количество квартир и, соответственно, советских семей. Поскольку входные двери находились близко друг к другу, а также напротив, то механизм открывания створок наружу был необходимостью. Такая мера обеспечивала безопасность жильцов. Оснащение проемов дверными полотнами, открывающимися наружу, стало бы причиной травмирования проходящих по лестничной площадке жителей дома.
4. Политика – дело тонкое
Есть мнение, что установка дверей с открыванием вовнутрь имело политическую подоплеку и выполнялась с целью быстрого захвата врагов народа/Фото:vitdoors.ru
Ни для кого не является секретом то, что в Советском Союзе велась тотальная слежка за населением. Рассказывается о прослушках, спрятанных под розетками радио и стационарных телефонов. Зачастую советские спецслужбы находили многочисленных «врагов народа» в их квартирах. Ворваться в жилье не составляло труда, ведь створки и так открывались вовнутрь. Однако данную информацию невозможно с точностью назвать достоверной. Это может быть выдумка, имеющая целью рассказать о слежке за населением в СССР.
Сегодня каждый сам решает, какую входную дверь установить в квартире/Фото:ensiklopediya.az
Как говорится, все новое – это хорошо позабытое старое. В современных новостройках квартиры оснащаются дверными полотнами, открывающимися внутрь. При этом неважно, в какое помещение попадает человек при открытии входной двери – в просторную парадную ли в довольно узкий коридор. Применения таких моделей требуют правила пожарной безопасности. Однако последние носят рекомендательный характер. Поэтому владелец каждой квартиры в конечном счете сам решает, какая дверь ему нужнее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии